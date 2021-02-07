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Уволившийся глава Вельского района переходит на партийную работу

Бывший глава Вельского р-на Архангельской области Дмитрий Дорофеев, чье заявление о сложении полномочий по собственному желанию на прошлой неделе бурно обсуждалось в социальных сетях, в ближайшее время займет пост секретаря исполкома АРО «Единой России».

Эту информацию подтвердили редакции ее источники в региональном отделении партии.

Место освободил Андрей Рыженков, перешедший на работу в администрацию региона.

Наблюдатели отмечают, что такое перемещение бывшего главы района дезавуируют слухи о том, что к нему могут быть претензии со стороны правоохранительных органов.

Напомним, до ухода в исполнительную власть Дорофеев в основном занимался строительным бизнесом - руководил компаниями «Двина-строй проект» и «Регион-инвест». И вот новая ипостась…   

23 март 11:41 | : Политика

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