Уволившийся глава Вельского района переходит на партийную работу

Бывший глава Вельского р-на Архангельской области Дмитрий Дорофеев, чье заявление о сложении полномочий по собственному желанию на прошлой неделе бурно обсуждалось в социальных сетях, в ближайшее время займет пост секретаря исполкома АРО «Единой России».
Эту информацию подтвердили редакции ее источники в региональном отделении партии.
Место освободил Андрей Рыженков, перешедший на работу в администрацию региона.
Наблюдатели отмечают, что такое перемещение бывшего главы района дезавуируют слухи о том, что к нему могут быть претензии со стороны правоохранительных органов.
Напомним, до ухода в исполнительную власть Дорофеев в основном занимался строительным бизнесом - руководил компаниями «Двина-строй проект» и «Регион-инвест». И вот новая ипостась…