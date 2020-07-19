Ирина Чиркова: Донос Палкина на меня оказался ложным

Напомним, в самом конце предвыборной кампании на пост губернатора Архангельской области депутат Государственной Думы Андрей Палкин написал заявление в органы, что кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова ложно приписала ему слова поддержки в ее адрес. Что при определенных обстоятельствах могло привести к снятию участника гонки и точно плохо отразилось на ее имидже. Эта "новость" моментально попала в топы в связи с накаляющейся обстановкой впреддверии дня голосования.
Слово пострадавшей от навета прогульщика:
- Сегодня наконец прояснилась ситуация с депутатом Госдумы Палкиным, по поводу которой получила множество вопросов от земляков и журналистов. Вернее, не прояснилась, а насмешила.
Мне позвонил сотрудник ОВД Архангельска и задал единственный вопрос: где и когда я в последнее время размещала информацию о Палкине А.В. Мой ответ был прост: нигде. Сотрудник полиции и сам подтвердил, что пересмотрел все мои информресурсы и соцсети - и ничего не обнаружил. А что и где искать, он даже не знает.
Оказывается, в архангельский отдел полиции была передана информация о том, что в Котласе господин Палкин по телефону сообщил о некой его фотографии, размещённой мною, со словами поддержки моей кандидатуры как кандидата в Губернаторы. Ни даты, ни ресурса, ни скрин-шота жалобщик не предоставил. И полицейские пошли искать «не зная куда не зная что».
Кроме опровержения, мне пришлось пояснить растерянному сотруднику, что слова предвыборной поддержки важны для кандидата при несомненном авторитете человека, такую поддержку высказывающего. На мой взгляд, авторитетность Андрея Васильевича очень даже сомнительна, тем более с таким «джентльменским» поведением. Также остаётся неизвестным, в каком состоянии он пребывал, когда совершал тот самый телефонный звонок в полицию.
По-моему, здесь налицо нецелевое, даже вредительское использование депутатом Госдумы собственного статуса и отвлечение правоохранительных органов от работы. Ну, и разумеется, грязная информационная технология с использованием такого же качества СМИ, разнесшего эту «новость».