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Депутаты от Архангельской области самые злостные прогульщики на всю ГосДуму

Рейтинг составлен в период начала новой предвыборной гонки – переизбираться Государственная Дума будет через год. Депутаты это понимают, а посему наращивают активность в своих субъектах федерации, чтобы лишний раз засветится в информационном поле.

Однако их избирали, прежде всего, для того, чтобы они представляли интересы своих регионов именно на сессиях. И тут такая для нас безрадостная картинка…

Депутаты от Архангельской области в среднем пропустили 59,44% голосований. На втором месте по разгильдяйству Карачаево-Черкесская республика (58,44%), на третьем — Тамбовская область (55,27%).

А вот поименные достижения в прогулах:

Андрей Палкин – 79.05% пропущенных голосований;

Ольга Епифанова – 53.06%;

Елена Вторыгина – 42.24%;

Дмитрий Юрков – 39.82%.

Напомним, из этой четверки отважных только Епифанова обеспечила себе еще одну беспроблемную пятилетку в верхней палате российского парламента… и то это пока не точно.

17 сентябрь 12:23 | : Политика

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