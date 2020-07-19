Депутаты от Архангельской области самые злостные прогульщики на всю ГосДуму

Рейтинг составлен в период начала новой предвыборной гонки – переизбираться Государственная Дума будет через год. Депутаты это понимают, а посему наращивают активность в своих субъектах федерации, чтобы лишний раз засветится в информационном поле.
Однако их избирали, прежде всего, для того, чтобы они представляли интересы своих регионов именно на сессиях. И тут такая для нас безрадостная картинка…
Депутаты от Архангельской области в среднем пропустили 59,44% голосований. На втором месте по разгильдяйству Карачаево-Черкесская республика (58,44%), на третьем — Тамбовская область (55,27%).
А вот поименные достижения в прогулах:
Андрей Палкин – 79.05% пропущенных голосований;
Ольга Епифанова – 53.06%;
Елена Вторыгина – 42.24%;
Дмитрий Юрков – 39.82%.
Напомним, из этой четверки отважных только Епифанова обеспечила себе еще одну беспроблемную пятилетку в верхней палате российского парламента… и то это пока не точно.