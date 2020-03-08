Александр Цыбульский: «Резко менять команду – не мой стиль»

Так врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ответил на вопрос, будет ли продолжена замена команды бывшего руководителя региона Игоря Орлова.
Напомним, что в субботу в местных СМИ появилась информация, что обязанности первого замгубернатора Алексея Андронова, подавшего прошение об отставки, будет разделена по старому принципу – появится заместитель по внутренней политике и руководитель аппарата областной администрации.
Первую должность займет недавно прибывший из Москвы в регион московский политтехнолог Дмитрий Гусев, вторую – директор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян (последний информацию подтвердил).
Также входе брифинга в режиме видеоконференции, который только что закончился, новый глава региона выразил готовность комментировать любые изменения в работе области правительства… «но только не слухи».
Более подробно об общении с Александром Цыбульским в режиме онлайн читайте на нашей новостной ленте в следующих материалах.