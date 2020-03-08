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Ваге Петросян займет место Андронова в Правительстве Архангельской области

Директор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян займет место руководителя аппарата врио губернатора Александра Цыбульского.

Эту информацию Ваге Самвелович подтвердил в телефонном разговоре в разговоре с редакцией, из скромности уточнив – «если утвердит областное Собрание». Напомним, своею профессиональную деятельность на посту директора «небесных ворот Архангельска» Петросян совмещает с законодательной – представляет интересы избирателей Плесецкого р-на в том же Собрании.

Еще один кадровый сюрприз – пока неизвестный в регионе москвич Дмитрий Гусев. Его прочат на место замгубернатора по внутренней политике. О нем известно, что он именитый политтехнолог, участник ряда шумных избирательных кампаний, обласканный спикером ГосДумы Вячеславом Володиным.

Еще пару дней назад появление Гусева на поморской земле воспринималось как начало избирательной кампании врио губернатора Цыбульского.. а оно вон как выходит.

В такой конфигурации должность первого губернаторского зама, которую при Орлове занимал Алексей Андронов, делится на две составляющие. Что более привычно старожилам обладминистрации.

18 апрель 13:23 | : Горячая тема / Политика

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