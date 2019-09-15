Закон об запрете обращения ТКО в Архангельской области не прошел депутатский фильтр

Действие проходило на вчерашней сессии Архангельского областного Собрания.
Для положительного решения требовалось 24 голоса.
Только 13 народных избранников проголосовали «за».
«19» - против.
«4» - воздержались.
«3» - игнорировали.
Коммунисты утверждают, что против были только они и фракция эсеров. Впрочем, не факт, как утверждает депутат от КПРФ Леонид Таскаев, тема оборота ТКО успела надоесть многим депутатам, которые стали понимать, что бороться с мусорной реформой, объявленной Кремлем, равносильно войне с ветряными мельницами.