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Четырехдневка - водка или зоопарк? Российская экономика хочет перехитрить саму себя

О том, что с нашей экономикой далеко не всё в порядке вопреки верховным уверениям и показным тратам на необязательные вещи, можно понять по отсутствию былого ажиотажа в магазинах. Даже во время сезонных распродаж, экзальтированные дамы лет пять как не сметают всё им понравившееся, чаще озабоченно лезут в ридикюль за калькулятором.

В продуктовом, кстати, тоже самое.

Записные телепропагандисты объясняют это по-житейски просто… мол, зажрался народец, осетрина в него больше не лезет и дольче им не габана. Но есть приметы, от которых не отмахнёшься. К примеру - На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Это означает, что в 2020-2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек. В первую очередь со службы попросят уйти работающих пенсионеров и молодежь, что может вызвать дисбаланс на рынке труда.

Звучит как сказка. Ибо выбивается из общей государственной политики. Именно госслужбы пока выглядела гарантированным спасением для лиц предпенсионного возраста, которых с такой неохотой берут в коммерческие структуры… а тут «попросят уйти». Да они пошлют просящего по известному адресу, ведь каждый лишний год в трудовой книжке оборачивается ощутимой прибавкой к пенсии. Всё головы ломают, как заинтересовать коммерсанта в возрастных сотрудниках, а тут само государство возьмётся увольнять. Оно, конечно, наглое, но не до такой же степени.

И с молодёжью я бы поосторожничал. В нулевых социологи всплеснули руками – на смену таким престижным в 90-е специальностям, как браток, коммерс, фотомодель, путана, профессиональный спортсмен и т.д. пришёл чиновник, конкурс на факультеты госуправления стал зашкаливать. Вот видите, радостно взвыли официальные источники, молодёжь российская поверила именно в государственную стабильность, а не в посулы разных ходорковских. Да бросьте, скептически хмыкнули источники неофициальные, просто молодые поняли, где безопасней всего воровать и меньше ответственность за невыполненную работу.

А сейчас их просто бросят в руки всяким бизнесменам, в круг которых запросто может затесаться либерал-оппозиционер… не опрометчиво ли?

К чему это всё? К тому, что планируется серьёзнейшая реформа госуправления, которая начнётся с сокращения бюрократического аппарата. Из жизненного опыта мы знаем – такие здравые мысли приходят в голову нашему правительству тогда, когда возникают проблемы в реальном секторе экономики, реально пашущему становится не по силам прокормить двух-трёх бездельников.

 Здесь, похоже, та самая мотивация. Для начала Минфин обещает денег, чтобы снять напряжение в чиновничьих рядах - в течении следующих трех лет выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов составят почти 5 млрд рублей (примерно по 1,6 млрд рублей в год). Сколько служащих попадут под оптимизацию, там не уточнили, но исходя из того, что средняя зарплата федерального чиновника, по данным Росстата, в прошлом году составила примерно 127 тысячи рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов… Только не спешите завидовать служивым людям, реально существующие федеральные чиновники называли мне цифры в два раза меньше, а это та самая пресловутая средняя температура...

Вы, наверное, думаете, что государство озаботилось сокращением бюджетных бездельников? А вот и нет, государством управляют такие же. Освободившиеся после сокращения штатных расписаний деньги пойдут не в производство, не в агропром и даже не в социалку… а на улучшение качества жизни тех же чиновников. С такой вот мотивацией - федеральные госорганы признаны неконкурентоспособными на рынке труда, квалифицированные служащие в министерствах получают зарплату ниже, чем в крупных корпорациях, хотя требования компетенции намного выше, и система испытывает острый дефицит в специалистах. То есть, равняются не на какой-нибудь ГАЗ-ВАЗ, а на крупные госкорпорации. Которые часто… да почти всегда являются естественными монополиями. С миллиардными прибылями (ничего удивительного в отсутствии здоровой конкуренции) и соответственными зарплатами-премиями топ-менеджменту.

Ворон ворону глаз не выклюет…  а чиновник чиновнику?

Ещё момент, который, наверное, не учитывается этими реформаторами. В чиновники часто попадают не только со специализированных факультетов управления, но и из гуманитарных вузов, куда намного проще поступить, не говоря уже о самой учёбе. Правда, с тем же дипломом историка, если не в науку, где все места плотно заняты на десятилетия вперёд, то в школу на тот ещё оклад. Раньше альтернатива выбора профессии для такого специалиста был райком-обком и далее по всем номенклатурным этажам, сегодня какая-нибудь городская или областная администрация. С повышением же конкуренции на чиновничьем рынке мы получим голодную армию озлобленных гуманитариев, к тому же разбирающихся в технологиях различных революций. А это вам даже не технарь Ходорковский и не юрист Навальный.

Впрочем, бывалые люди успокаивают – когда речь заходит о подобных сокращениях, на выходе чудесным образом всё равно увеличение получается.

Ещё одна модная фишка из той же серии – сокращение рабочей недели до четырёх дней. Мол, народ меньше уставать будет, соответственно, КПД увеличится, на общение с детьми лишний день появится. Я прекрасно помню, как моих родителей в 60-х перевели на пятидневку, а я как раз в год ходил с ними в зоопарк, так и дальше не чаще… Всё от индивидуума зависит, а то получится как в бородатом анекдоте про подорожавшую водку:

- Теперь ты, папа, будешь меньше пить?

- Нет, милый, это ты будешь меньше есть.

Почему так? Элементарно…

Сокращение рабочей недели сможет коснуться только госаппарата (за что им зарплату поднимать?!) и госпроизводств. А вот малый и средний бизнес, который в наших мечтах вот-вот станет локомотивом российской экономики, как жил, так и будет жить по пунктам трудового договора с работодателем. Где всё чаще указывается не фиксированный оклад, а почасовая оплата или сдельщина. Что выгодно обеим сторонам. Как правило, хороший работник замотивирован на большой заработок, ради которого готов работать без выходных и сверхурочно (см. мой летний разговор с сотрудниками Архангельской базы тралового флота). Или как в современном российском кинематографе, где 15-часовая рабочая смена с одним выходным в неделю давно рядовое явление, зато осветители и механики за съёмочный день получают 7-10 тысяч рублей и выше (с бесплатным буфетом на площадке). Да, теперь на съёмках в камервагене не попьёшь, как моё время… но это уж кто что себе выбрал в жизненных приоритетах.

Из чего делаем вывод – четырёхдневкой могут заинтересоваться лишь люмпены, которых любой хозяин через неделю выгонит взашей… а с ними какой зоопарк. Тем более, что, как обещают, выбор рабочего графика остаётся за самим тружеником. Это же как рабочий график нужно хитро составить… бред, да и только.

Зачем тогда эти разговоры? Чтобы народец почувствовал заботу, когда-то и большевики брали власть под лозунг девятичасового рабочего дня и всеобщей трудовой занятости – пусть скудненько, зато всем. Кому-то этот принцип нравится…

А мне лично наплевать. Всю жизнь подбираю себе работу, чтобы не смотреть на часы в ожидании её окончания, а утром вставать с предвкушением чего-то нового.

Тем и счастлив.

Леонид Черток

06 октябрь 08:14 | : Политика / Экономика / Деньги

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