"Мы хотим работать, но не с Мальгиным". Судоремонтники Архангельского тралфлота против нового директора БТО

В конце июля прочитал в газете «Правда севера» статью о том, как хорошо живёт Архангельский траловый флот (АТФ). Про опекаемые им детские сады, про новую ограду, что наконец поставили школе № 26… особенно хорошо про уху из трёх видов рыбы, сам люблю.
Там же узнал, что в штате АТФ трудятся около тысячи человек, три четверти – рыбаки. Людей на предприятии ценят – в этом сомневаться не приходится. Именно людей, а не конкретно рыбаков, ведь кто-то должен приводить в себя корабли после путины, готовить их к новому выходу в море.
Но вот сидят передо мной гости редакции – сотрудники Базы Технического Обслуживания (БТО), входящей в структуру АТФ. Те самые, что представляют всего лишь одну четвертую часть коллектива, но без труда которых не будет никакой рыбы.
Проблема у них одна. Фамилия ей Мальгин. Сергей Александрович.
В БТО его привёл бывший начальник этого подразделения. Нашёл на «Оптимисте», кстати, прямом конкуренте БТО, тоже занимающимся судоремонтом. Начал Мальгин с должности прораба, в какой и работал на прежнем предприятии. Сначала был незаметен, но тут начальника подвело здоровье (инфаркт), и пока тот лежал в больнице, восстанавливался… «Подвинул» - так охарактеризовали ту кадровую ситуацию мои гости. Уже позже они выяснили, что, когда их новый начальник подал заявление об уходе с «Оптимиста», там перекрестились локтем. И начальство, и простые работяги. Слишком много от того прораба было шума. И вони.
Вообще-то на предприятии с традициями, да ещё на таком, которое вот-вот столетие отметит, смена одного начальника, пусть и крупного, не несёт глобальных перемен. Но не в случае с Мальгиным. Сам из рабочих, первое, что он сделал, это начал урезать зарплаты сотрудникам БТО.
Сделать это не очень-то и сложно. Дело в том, что значительная часть заработка работников АТФ складывается из поощрительной премии по итогам работы, куда входят и сверхурочные, и работа в выходные дни. В итоге выходит очень даже прилично – в среднем 50-70 тысяч в месяц, а в авральные месяцы, когда корабли у ремонтных доков в очередь стоят, то и до 100 тысяч набегает. Много вы знаете в Архангельске предприятий, где рабочий класс столько же зарабатывает? То-то…
Но с приходом в начальники Мальгина что-то пошло не так. С февраля месяца премиальная часть заработка стала безбожно срезаться, мол, недостаточно много и хорошо работаете. Причём всем, не только сварщикам и вообще ремонтникам, но и уборщицам, и даже трактористу, убиравшему снег на территории. Этой-то зимой, помните, какие сугробы лежали ещё в марте. Тот только плечами пожимал – «если бы я плохо работал, вы бы до проходной не дошли до начала новой смены».
С уборщицами вообще круто. Мальгин их взял… и уволил. Всех. Переведя эту службу на модное слово аутсорсинг (передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области). Зачем? Объяснение может быть только одно – экономия. Например, на социальных расходах, предусмотренных для всех работников АТФ без исключения. Но это означает увольнение женщин с невысокой квалификацией, которым найти новую работу в сегодняшних экономических реалиях, ох, как непросто.
Ещё одно наблюдение. До прихода Мальгина, на работу в БТО очередь из желающих стояла. Сейчас она испарилась… Архангельск – город небольшой, а земля, как известно, слухами полнится.
Ещё одна «новация» бывшего прораба – он постепенно стал перетаскивать в БТО с «Оптимиста» своих людей. Что, в принципе логично, любому начальнику на новом месте хочется иметь знакомых, на которых в трудную минуту можно опереться. Вот только по свидетельству моих собеседников, эти новые кадры из разряда «оторви да выбрось», из той категории, от которой на прежнем месте работы только рады были избавиться.
Зачем это Мальгину? А затем, что подобные экземпляры крайне зависимы от приютившего их человека, нетребовательны и готовы выполнять любые приказы начальства. Вплоть до участия в провокациях, если потребуется. Им, кстати, в БТО, где все выплаты белые, очень даже нравится, ведь в «Оптимисте», по их же рассказам, было немало «чёрных схем».
Кстати, о выплатах. Именно с появлением Мальгина рабочие БТО, по их словам, вдруг перестали получать квитки по зарплате. «Если хотите бумажки, сами поезжайте за ними в центральную бухгалтерию АТФ» - такой ответ. А это, считай, через весь город. И за свой счёт, рабочее время у финансистов такое же, как и у судоремонтников. «Не всё в нашей стране делается по закону» - ещё один перл из уст нового начальника.
А не нравится… Любимая фраза у Мальгина, которую он повторяет иногда по несколько раз в день: «Здесь никто никого не держит, завтра новых наберу с улицы». Я аж в кресле подскочил, услышав такое! Это же лексикон известного архангельского медиаменеджера Евгения Удалкина в бытность его директором телекомпании «АТК»: «Не нравится, увольняйтесь, завтра других наберу на автобусной остановке». Очень на него за это обижались режиссёры, операторы и журналисты…
Думаете, судоремонтники более толстокожие? Ничего подобного, у них своя рабочая гордость, надеюсь, читатели слышали о такой.
Ещё в новой реальности БТО часть выгодных заказов стала уходить на сторону, иногда в тот же «Оптимист», хотя раньше хватало рук на всё. Мои собеседники не без оснований подозревают, что делается это не за просто так… слово «откат» никто не отменял.
- И что же ваш хозяин… Заплатин, кажется?! - возмущаюсь я. – В публикации «ПС» такой красавчик, такой радетель…
- А ему наплевать, он так и говорит. Ведь всё, что творит Мальгин, отражается на нас, работягах, сам же бизнес в прибыли. Только надолго ли… уже зафиксированы случаи воровству, раньше такого на предприятии не было.
Мужики с грустью вспоминают времена, когда директором БТО АТФ был Николай Соломенников. Именно он поднял их подразделение, ставшее приносить прибыль, провёл ремонт производственный помещений и, прежде всего, столовой (кстати, бесплатной для штатных сотрудников, много таких вы знаете в нашем городе?), выбил из хозяев достойные зарплаты и премии всем участника производственного процесса. Вот при нём работа шла, делали пароход за пароходом, сутками готовы были работать.
- И куда же он делся? – спрашиваю.
- Говорят, выжили. Слишком принципиальный был, заботился не о тех…
Все наши готовы работать, не считаяcь с личным временем, убеждали меня судоремонтники, но и получать по справедливости. А ещё пусть не отдают на сторону заказы, которые сами в состоянии исполнить. И это совсем не жадность, а мотивация к ударному труду. Вот только с Мальгиным у них вряд ли получится, веры ему у рабочих больше нет.
P.S. Прощаясь, мои гости долго не могли развернуться в узкой прихожей пятиэтажки. Слышали выражение – «косая сажень в плечах»? К ним имеет прямое отношение, каждый мог стать моделью к скульптуре «Молотобоец». Это вам не худосочный протестный электорат Навального, этих хрен согнёшь. Но мужики с БТО совсем не хотят митинговать, наоборот, работать. Правда, не с таким директором, как Мальгин. По-моему, они в своём праве…
Леонид Черток