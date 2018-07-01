Кровавое наследие. Сталин обйдется бюджету Архангельской области в 7 с половиной миллионов рублей

Как мы уже писали, в «домике Сталина», что в Сольвычегодске, планируется организовать апартаменты под сдачу. Чтобы каждый желающий, ознакомившись с ссыльным бытом одного из самых кровавых и одиозных исторических персонажей ХХ века, мог лично соприкоснуться с историей… и, может быть, даже столкнуться с тенью Усатого (шутка).

Короче, всё по типу экскурсий в румынский «замок Дракулы».

Однако, для таких планов требуется ремонт. На него из областного бюджета будет выделено 7.4 млн. рублей, так как строение позапрошлого века является объектом культурного наследия регионального значения.

Описание: Дом небольшой, деревянный, одноэтажный, с мезонином над средней частью. В доме две комнаты, кухня-прихожая, сени. Большую часть дома занимала комната в восемь окон, выходящая на улицу; в ней проживали в разное время политические ссыльные, в том числе и Сталин. В других комнатах помещалась семья хозяйки Марии Кузаковой.

Пока непонятно, будет ли память Сталина пользоваться той популярностью, на который рассчитывает Сольвычегодский историко-художественный музей (часть его экспозиции).

Наблюдатели с горькой иронией отмечают, что человек, с чьего одобрительно кивка были уничтожены или репрессированный ярчайшие представители российской культуры, сам стал частью культурного наследия.