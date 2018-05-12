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В гости к "Дракуле". В домик Сталина в Сольвычегодске будут селить любителей исторического экстрима

Тем, кому интересно провести ночь в апартаментах одной из самых кровавых личностей в мировой истории, скоро появится такая возможность.

Начнется все с реставрации двух старинных зданий в Сольвычегодске, куда до революции селили ссыльных. Так, в двадцатых годах 19 века там кочумал двоюродный дядя Пушкина Павел Ганнибал, который запомнился местным жителям в основном безудержным пьянством и прочими безобразиями.

Более многообразна история другой ссыльной знаменитости – Иосифа Джугашвили. Вот, что о нем рассказывает «Российская газета»:

- В 1908-м году в Сольвычегодск приехал Иосиф Джугашвили. Он поселился в доме крестьянина Григорова, где ранее квартировали ссыльные. Получал ежемесячное довольствие в размере 7 рублей 40 копеек. На эти деньги в Сольвычегодске можно было купить трех коров. Половину суммы отдавал за жилье.

- По воспоминаниям местных жителей, Иосиф Виссарионович вел довольно свободный образ жизни, играл в карты и пил вино. Кстати, ему везло, он выиграл крупную сумму и спустя четыре месяца совершил побег. Примечательно, что город он покидал в женском платье. Я не знаю, правда, что он тогда сделал с усами, - продолжает Черных.

Но через полгода будущего вождя задержали и вновь отправили в Сольвычегодск. Срок ему не добавили, он должен был провести в городе всего два года.

На этот раз Сталин поселился в доме Марии Прокопьевны Кузаковой и попыток побега не предпринимал. Местные жители говорят, что это неспроста: у Кузаковой в 1911 году после отъезда революционно настроенного ссыльного родился сын.

Впоследствии Мария Прокопьевна уехала из Сольвычегодска в Ленинград, а свой дом продала со всей обстановкой. С 1934 года сюда начали водить экскурсии. Дом, где Сталин провел самую вольготную свою ссылку, по местным меркам считался богатым: кирпичный фундамент, толстые стены, наличники на окнах. Обстановка в доме по улице Ленина, 31 сохранилась в первозданном виде. Единственное, что не дошло до наших дней, - это обои. Когда в 1960-е годы оформлялась музейная экспозиция, выяснилась, что фабрика уже сняла такие обои с производства.

Во время запланированного ремонта планируется укрепить фундамент, перекрытия и несущие стены, а также провести водоснабжение, отопление и канализацию. При этом реставраторы обещают действовать предельно аккуратно.

Так же в зданиях будут оборудованы жилые комнаты для сдачи в наём наезжающим туристам, желающим почувствовать на себе атмосферу становления личности советского диктатора. Что, по идее, должно повысить туристическую привлекательность самого Сольвычегодска… в замок графа Дракулы (Румыния) аж очередь стоит.    

09 август 10:28 | : Культура

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