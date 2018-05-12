Новости "Биржи губернаторов": Акции Игоря Орлова пошли вверх

Уменьшение госдолга Архангельской области повысило рейтинг Игоря Орлова.

В первом августовском рейтинге «Биржи губернаторов» канала «ПолитБрокер» эксперты поровну разделили список глав регионов на лидеров и аутсайдеров: три на три, более того, сегодня пять из шести регионов ответили на запросы, итак, начнем со списка, а потом будем анализировать работу губернаторов.

Акции вверх:

Копин Р.В., Чукотка;

Орлов И.А., Архангельская область;

Тарасенко А.В., Приморский край.

Архангельской области удалось за полгода сократить госдолг на 6 млрд. рублей: с 40,9 млрд. рублей до 34,7 млрд. рублей. Хорошая экономическая динамика региона повысила котировки Игоря Орлова на Бирже губернаторов.

Артем Ботыгин, пресс-секретарь губернатора Архангельской области, посетовал на то, что глава региона уже давно не появлялся на «Бирже губернаторов», но с удовольствием прокомментировал успехи Орлова:

«Надо сказать, что я ждал, что акции губернатора Архангельской области поднимутся гораздо раньше, но последние несколько месяцев его рейтинг был стабильным: тем не менее, в мае, июне и июле у Игоря Орлова было несколько крупных международных рабочих поездок, значимых для региона. Был также ПМЭФ-2018, где Архангельская область подписала одно из крупнейших на форуме по количеству вложений соглашение. Кроме того, в начале лета в Архангельске был открыт долгожданный перинатальный центр. Во время Чемпионата мира по футболу в нашем регионе был найден уникальный алмаз в виде футбольного мяча, который Игорь Орлов предложил назвать в честь Игоря Акинфеева - эта новость очень широко разошлась по СМИ и социальным сетям.

Но акции вверх пошли сегодня, что в какой-то мере даже радует - получается, оценена большая внутрирегиональная работа губернатора. Сейчас первое место в повестке дня занимает исполнение нового майского указа Президента РФ. Губернатор Архангельской области проводит несколько встреч в неделю в районах области, где обсуждает с жителями роль и приоритеты отдельного муниципалитета в реализации поручений Владимира Путина.

Аналогичное общение состоялось и в Ненецком автономном округе, входящем в состав Архангельской области, где Игорь Орлов встречался с представителями политических партий НАО. В ходе визита в Нарьян-Мар он также собрал предложения партий по кандидатам на пост будущего главы Ненецкого автономного округа. После прохождения всех необходимых процедур губернатор представит на рассмотрение Президента не менее пяти кандидатов. Затем глава государства предложит депутатам окружного Собрания кандидатуры троих из них для избрания губернатором НАО. Голосование пройдет на сессии окружного парламента.

Также на прошлой неделе Архангельская область, как и другие регионы, подписала соглашение о сотрудничестве с ФАС России. Заместитель руководителя федеральной службы Виталий Королёв по итогам визита отдельно отметил, что наш регион значительно продвинулся в рейтинге ФАС по развитию конкуренции - с 78 аж на 27 место. По его словам, это один из самых высоких показателей среди всех регионов.

Август, как ожидается, будет насыщен внутренней повесткой, поэтому рассчитываем сохранить динамику роста на бирже».