"Я готова идти дальше". Депутат АрхГорДумы Мария Харченко о том, что было вчера, и о том, что будет завтра

Вот и закончил свою работу 6 созыв Архангельской городской Думы… впереди новые горизонты.

Своими впечатлениями о работе в законодательном органе столицы Поморья поделилась самый молодой (и самый красивый) депутат этой каденции Мария Харченко (фракция ЛДПР).

Мария Борисовна, давайте начнем с главного, на Ваш взгляд. Что запомнилось больше всего?

- Чтобы понимать, в каких условиях пришлось работать, поясню сразу, что в действующем созыве из 30 народных избранников от ЛДПР нас было двое. Всего от оппозиционных партий было представлено менее трети депутатов. С одной стороны, благодаря тому, что в гордуме были представители всех парламентских партий, удавалось вызывать серьезные дискуссии по важнейшим для города проектам решений. С другой – депутаты от так называемой партии власти, абсолютное большинство которых представляли либо крупный бизнес, либо являлись руководителями муниципальных предприятий, либо учреждений здравоохранения и образования, своим большинством принимали те решения, которые были угодны исполнительной власти. Зачастую эти решения шли в разрез с интересами горожан, поэтому депутаты от ЛДПР голосовали против их принятия.

- Мы сейчас говорим о повышении тарифов на водоснабжение, передачу в концессию МУП «Водоканал»?

- Не только, но это ярчайшие примеры того, как депутаты от «Единой России» шли против мнения горожан. К ситуации с концессией «Водоканала» мы подключили курирующего регион депутата Государственной Думы фракции ЛДПР Олега Леонидовича Лаврова, который сразу после принятия этого, на мой взгляд, антинародного решения, обратился в Генеральную прокуратуру России и Следственный Комитет. До настоящего времени Федеральная антимонопольная служба не дала положительного заключения на проект концессионного соглашения, который был согласован еще на февральской сессии голосами депутатов фракции «Единая Россия».

Вообще, на мой взгляд, все проблемы муниципального «Водоканала» связаны исключительно с неэффективным управлением предприятием. Судите сами, о каком эффективном управлении может идти речь, если бывший директор предприятия, к слову, тоже бывший депутат гордумы от «Единой России», был осужден за финансовые махинации и впоследствии лишен депутатского мандата.

Также при молчаливом согласии депутатов партии большинства в банкротство попали муниципальные предприятия АПАП-1 и АПАП-2. Именно на них за счет средств городского бюджета были закуплены автобусы большой вместимости, но с приходом в городскую администрацию новой команды управленцев, МУПы вдруг стали не нужны. Ну, сегодня все мы видим, чем закончился очередной виток борьбы властей с ПАЗиками на городских маршрутах – цена проезда с 1 июня выросла до 26 рублей. А на большинстве маршрутов… те же ПАЗики!

- А депутаты фракции ЛДПР с какими инициативами выступали?

- Ежегодно при рассмотрении городского бюджета мы вносили поправки, предусматривавшие сокращение расходов городской администрации и самой городской Думы на средства массовой информации и другие закупки. Предлагали максимум средств направлять на решение вопросов по исполнению судебных решений о предоставлении горожанам благоустроенных жилых помещений. Сейчас таких порядка полутора тысяч. Предлагали сократить и численность депутатского корпуса до минимально возможной по закону – 25 депутатов. Конечно, абсолютное большинство наших инициатив даже при поддержке других оппозиционных депутатов отклонялись голосами «Единой России». Но мы всегда говорили людям правду и стояли на защите интересов горожан.

- Каким, на Ваш взгляд, может быть новый созыв городской Думы и собираетесь ли Вы сами участвовать в выборах?

- Решение об участии или неучастии того или иного кандидата в выборах, в частности в Архангельскую городскую Думу, будет принимать конференция регионального отделения ЛДПР, которая пройдет 28 июня. Что касается меня, то желание и готовность продолжать депутатскую работу у меня есть. Есть понимание того, над чем надо работать. Убеждена, что новый созыв Архангельской городской Думы будет, скажем так, не таким однополярным, следовательно, мнение каждого депутат станет гораздо более весомым. В любом случае, депутаты от ЛДПР в новом созыве городской Думы своих позиций менять не собираются – продолжать добиваться решения вопросов по расселению аварийного жилья и исполнению судебных решений, сохранить «Водоканал» в виде муниципального предприятия, навести порядок с автобусными пассажирскими перевозками и решать множество других вопросов городского хозяйства.

Эксклюзивное интервью Марии Харченко главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку читайте здесь.