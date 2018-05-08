«Я прошла через дедовщину». Депутат АрхГорДумы Мария Харченко обо всём и о себе

Я сижу… и буквально млею. Напротив меня украшение последнего созыва архангельского Горсовета Мария Харченко. Вот как за такую не проголосовать… дуболомом Урфина Джюса нужно быть. Казалось бы… а ведь ей пришлось выстраивать отношения со многими коллегами-депутатами.

«Красота в политике – это очень непросто, - признаётся она, - постоянно приходится кому-то доказывать, что не кукла». Хотелось бы понимающе усмехнуться, но… ни грамма кокетства. Очень прямой открытый взгляд, за которым, несмотря на возраст (для политика в российской традиции совсем несерьёзный), много всего. Её уже трудно чем-то удивить, напугать… что же будет дальше?

Именно красота, не милота. Яркая. Плюс тонкая фигурка то ли фигуристки, то ли танцовщицы (позже выяснится, что всё вместе). И никаких понтов, сидит, моего Байрона (мопса) за ухо треплет – «а у меня такса… обожаю… всю жизнь при собаках». Ого, уже точка соприкосновения!

Помните присказку – «Хороша Маша, да не наша»? Так вот, эта Маша – наша. С Майской горки. Там родилась, росла, училась, до сих пор живёт. А я никак не пойму – неужели девушка с её… кондициями с детства мечтала войти в такое болото, как политика (это ещё мягко выразился). Подиум, экран, сцена, гимнастической помост, каток – вот её рабочие места.

- Конечно, нет, - объясняет Маша. – Я с детства активная, участвовала в общественной жизни школы и города, в научно исследовательских конкурсах, одна из работ была на тему «Танцы Беломорского Севера». Занималась хореографией, участвовали в фестивалях городского, регионального и даже международного уровней. Плюс у меня тётя тренер по фигурному катанию, вот и разрывалась между искусством и спортом, у меня везде получалось. Остановиться на хореографии посоветовала сама тётя. Фигурное катание – штука травмоопасная, можно головой так в лёд впечататься… жалко было, она у меня всегда неплохо соображала.

Старшеклассница Маша мечтала о журналистике, особенно хорошо представляла себя в роли диктора, ведущей телепрограмм. Но практичные родители посоветовали для начала получить более основательную профессию. Например, экономиста. В итоге поступление в ВЗФЭИ. Заочный институт предполагает работу. И тут поступает предложение пойти помощником к Олегу Черненко, тогдашнему предводителю региональных лдпровцев. Заниматься связью с общественными организациями, социальными программами… пока никакой политики. Маше на тот момент 18-ть… самое начало цветения.

Я представляю, как брутальный Олег сдувал с неё пылинки. Ага… как же:

- С ним у меня как раз всё ровно было. Но параллельно приходилось работать с его… вечной соратницей (Мария из деликатности не называет имени… но мы-то с вами знаем, о ком речь). Вот там была школа выживания. Один пример – по её указанию пришлось от руки подписать полторы тысячи конвертов, хотя проще это было сделать на компьютере. Плюс публичные выволочки.

- Ревность… женская или политическая?

- Наверное, всего понемножку. Мне этого не понять… наоборот, к любому новичку отношусь с особым вниманием, стараюсь опекать, оградить от ошибок.

После истории с письмами я сразу вспомнил учебку в Тапа… когда до двух ночи моешь лестницу в казарме, а дежурный по роте сержанта Денисенко недовольно морщит нос и бьёт ногой по ведру с грязной водой – «Шурши по новой!». Да это же дедовщина, только не армейская, а партийная! Правда, мы перед уходом в Кантемировку Денисенко славно отомстили, а тут…

- Вы же теперь все трое в одном Горсовете заседаете, правда, в разных фракциях. И как?

- С Черненко давно рабочие отношения... а с ней даже не здороваемся. Не мой выбор, её. На прошлых выборах в Горсовет их стараниями на меня столько было вылито… не хочу вспоминать.

- И как только выдержала?

- Если бы не выдержала, не стоило и заходить…

Мария нашла своё место в политике после Молодёжного слёта ЛДПР в Москве. Была очарована энергией Владимира Вольфовича, который прямо из рабочего кабинета Госдумы решал проблемы молодёжных лидеров регионов, напрямую звоня их губернаторам.

Вот и нашлась своя ниша – Молодёжное движение. Мария не скрывает, что многие просто заходили на неё посмотреть - комсомольскую богиню из песни Булата Окуджавы, только другого формата и идеологии. Приходили-уходили… но кто-то оставался. С ними и работала…

Да, было ощущение, что выбросили в открытое море, посмотреть - выплывет или нет. Но потом Москва стала хвалить за работу. Что, с одной стороны, добавляло самооценки, но с другой – завистников и недоброжелателей. Научилась к этому относиться, как к издержкам профессии.

- Вообще, красота помогает?

Неожиданное признание:

- Скорее, мешает. Постоянно приходится доказывать, что ты не темноволосая Барби. И в партии, и горсовете, и просто в общении. Все ждут от меня чего-то большего… приходится соответствовать.

Сейчас она сразу в трёх комиссиях – социалка, землепользование и всё та же молодёжная политика (куда от неё денешься в её-то возрасте). При том что этот созыв считается самым сложным и по депутатскому составу, и по партийному раскладу. По некоторым вопросам приходится блокироваться с идейными противниками – с коммунистом Гревцовым. Пример – концессия «Водоканала», по которой они выступили резко против победившего фаворита. И оказались в итоге правы – передачу многострадального МУПа именно «РВК» должны отменить в ближайшее время… блин комом оказался.

Ещё пыталась провести вопрос о сокращении расходов самого Горсовета. Депутатских помощников, на расходы по исполнению депутатских функций (зарплату там получают единицы), расходы на СМИ (это она погорячилась, подумал интервьюер… но промолчал). Какое там, представители партии власти грудью встали за своё… за чужие интересы бы так.

- А вот ходят разговоры, что в ЛДПР к женщинам отношение… не комильфо. Сталкивалась?

- Неправильная формулировка. В партии к женщинам просто нет особого отношения. Мы все политики… без гендерных различий. Я привыкла, мне не мешает.

- Осенью опять в Горсовет?

- Да, доделать, что начато.

- А почему не в Областное… а потом выше?

- Мне пока интересно работать на земле, ведь мы больше практической работой занимаемся, чем законотворчеством. Если с городом не справлюсь, какая область, какая Госдума…

- Планы на будущий созыв?

- Привести в порядок нормативные документы по городскому хозяйству… да-да, не делайте скучное лицо, бардак в них нарушает права граждан.

…Просматриваю уже законспектированное. Что-то слишком деловая Маша у меня получается.

- Что читаете?

- Сейчас читаю «Завтрак у Тиффани». Люблю классику. Любимый писатель – Булгаков… очарована Патриаршими прудами.

(Делаю удивлённые глаза, но вспоминаю – для этого поколения Булгаков уже классик, а не полузапрещённый беллетрист-мистик, как для нашего… счастливые).

- Музыкальные предпочтения…

- Классика, Вивальди. Вообще всё, кроме, разве что, очень тяжёлого рока.

- Кино?

- Люблю авторское. «Левиафан», «Дурак»…

(Ах, ты моя умница…).

Под конец автор впал совсем во фривольное настроение:

- Маша, дайте надежду мужскому избирателю – что в личной жизни?

- Можете написать – моё сердце ПОКА свободно. Как и безымянный палец на правой руке. Но сразу хочу предупредить потенциальных соискателей – со мной непросто. Я никогда не стану домашней клушей, не та натура. Но и от семейного будущего не отказываюсь… с самым достойным. Ну как, обнадёжила?

…Маша упорхнула (другого глагола не подберу к её грации), оставив после себя лёгкий флёр духов и великолепный чизкейк со свежими ягодами (что ещё должны приносить с собой на интервью феи?). А я впервые в жизни пожалел, что не прописан в районе Майская горка. Ух, и проголосовал бы…

P.S. Но ведь бывают же депутаты!

Леонид Черток (положительно очарованный)