Между Гудковым и Стариковым. Партии, которые нам выбирают

Нет, не футболом единым жива страна. Хотя, казалось бы…

Казалось бы, проигрыш 0:3 Уругваю должен был поставить всё на свои места. Мы и более слабосильным в своей истории проигрывали (Уругвай, на секундочку, дважды чемпион мира… когда-то), но уж слишком громко кричали о двух своих первых победах, щёки надували… вот и лопнули.

Нет, я не буду заниматься конспирологией и искать нити договорённостей с саудитами и египтянами. Мир глобален… с любой страной что-нибудь да найдётся. Я просто взял себя в руки и посмотрел матч, практически уверенный в нашем проигрыше. Нет, отрицательные флюиды в экране не пускал, они всё равно бы не разбили защитный барьер из надежд российских болельщиков.

Наши футболисты всё сделали сами. Это была всё та же безвольная команда, где играет на результат парочка игроков и не более. Вы спросите, почему же с Саудовской Аравией, с Египтом всё получалось? А вы посмотрите на тренировку российской сборной - там тоже ударчики получаются самый сок. Но совсем другое дело, когда тебе мешают прицелиться профессионалы. Мы разгромили детсадовцев и нарвались на старшеклассников. Следующие – студенты-испанцы. На этом, уверен, будет стоп. Самое время продолжить дискуссию – на что были потрачены миллиарды.

Примета этого ЧМ – часть российских болельщиков вздохнула, что Россия явно не пойдёт дальше одной восьмой. Не то была реальная опасность, что на фоне всеобщей футбольной эйфории и победного патриотизма правительство нам всунет ещё парочку непопулярных законопроектов. Каких? В интернете шутят насчёт возвращения крепостного права. Я, кстати, только за… на условиях реституции.

Кто в нашей стране за всё в ответе по партийной линии? «Единая Россия» - сама вызвалась. Тут самое время… ОНИ и воспользовались.

Дмитрий Гудков (который младший), как мы помним, начинал в эсерах. Кто-нибудь будет спорить, что «Справедливая Россия» лишь слегка полевевшая родная сестра России «Единой»? Нет? Ну и слава богу.

Но в случае с семьёй Гудковых что-то пошло не так. В какой-то момент оба, отец и сын, взбрыкнули и пошли вправо от линии партии. Настолько, что прямиком в СПС, если бы таковая ещё дышала. А раз нет, то надо создавать что-то своё. Вот и…

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, который намерен побороться за кресло мэра Москвы, избран председателем партии "Гражданская инициатива". Решение принято на съезде партии…



Что такое из себя эта «Гражданская инициатива»? Одна из мини-партий праволиберального толка, возникавших (и возникающих) на обломках некогда проходного Союза правых сил. До Гудкова в ней лидером был Андрей Нечаев, симпатичный (лично мне) увалень гайдаро-чубайсовского толка. Но не пассионарий. Уверен, отдал бразды правления шустрому и напористому Гудку с облегчением.

А тот выкинул новый фортель – в тот же день съезд партии принял решение о переименовании «Гражданской инициативы» в «Партию перемен». Ту самую, которую они задумали с Собчак после её судьбоносной встречи с президентом. Где Путин вполне мог сказать той, что когда-то ему все колени изъелозила (сам рассказывал) – спасибо тебе, Ксюнчик, за участие в нашей постановке… хочешь поиграться в политическую жизнь – играйся. А что? Кремлю нужна, если и не полностью управляемая, то внятная и просчитываемая правая оппозиция (сколько создать пытались!), а то ПАРНАС эту роль совсем проваливает.

Это мне так кажется. Гудкову-младшему своя партия нужна для червового похода в мэры Москвы. Ксю себе позволить такого не может… это как из горсовета уйти баллотироваться в старшие по подъезду - сразу падение рейтинга. Кремль вполне может позволить себе понаблюдать, сколько столичных хлыщей готовы проголосовать за новых правых («Чубайс, дай порулить!») и сделать соответствующие замеры на будущее. Ну, а дальше будем поглядеть…

Опять же драйв. Сейчас у тех, кто у власти, рейтинги так себе – на них вешают и пенсионную реформу, и подорожание бензина, и проигрыш в футбол. Да-да, дождитесь игры с Испанией, когда умрёт последняя надежда России, и вы сами услышите – разве мы за такой результат в марте голосовали?! Но сколько можно играть в поддавки с Зюгановым-Жириновским… так последних зрителей растерять недолго.

Там сейчас что-то с прохождением муниципального фильтра, вроде бы, открытого гея Антона Красовского не просеивают. Вот и будет нам сигнал – если Гудков проходит, значит, мои выкладки верны. Тем более что предвыборный штаб действующего Собянина возглавил главред «Независимой» Константин Ремчуков, а у него имидж чуть более спокойного, чем коллега Мурадов из «Новой».

Ещё примета. В апреле «Единая Россия» ясно дала понять, что не допустит Гудкова до мэрских выборов. А он всё равно идёт, значит, что-то знает. Ведь не Древарх ни разу, согласитесь.

К слову, название «Партия перемен» вполне соответствует сегодняшним настроениям части общества. Например, мой старший прекрасно видит, что при существующем политическом раскладе родители живут ничего себе… по крайней мере, вписались (я ему подробно рассказывал, каково оно при социализме). Однако его аргумент – да я при Путине родился… надоело. То есть, хочется чего-то нового. Но не настолько глобально, как в Перестройку (помните, Цой призывал). Значит, с этим слоем будущих избирателей можно и нужно работать… ведь все эти «наши» да «гвардии» сами засохли по причине своей искусственности. А молодым хочется натуральности, искренности… все мы через эту химеру когда-то проходили.

Дмитрий Геннадиевич относится к классу так называемых «политических сынков». Ну и что? Это его дополнительный плюс – компромат на него в Сети просто смешной. Не то что на папу Гену - когда-то сам писал о его сомнительном строительном рынке с криминальным уклоном. Но тогда Гудковы ходили в эсерах… будем считать, что раскаялись и очистились. Разбираться же в доходах от болгарского отеля «Palma» у лидера подающей надежды российской партии как-то совсем несолидно. Для автора, прежде всего.

А знаете, какой главный плюс у Гудкова? Представьте на его месте Николая Старикова - того самого, оголтелого, из «Великой России». Как политика нового типа, претендующего на… что-то там. Представили? Жутко стало?

Вот и я о том же…

Леонид Черток