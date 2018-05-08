Больше, чем футбол. ЧМ-2018 - скандалы, политика... и совсем мало секса

Скандалы начались задолго до первого судейского свистка…

Уже несколько лет, как мир стенает – как же неосторожно отдали Чемпионат мира в руки оккупанту! Москва посмеивается в кулачок и повторяет известную мантру про спорт вне политики. Что верно в теории, но исключено в реальности.

Когда стало ясно – ЧМ в Москве быть – иностранных болельщиков начали пугать их собственные правительства, мол, не отвечаем за вашу безопасность. Нашли кого… футбольные фанаты сами те ещё пугала. Друзья пишут – в Москве от иностранщины не протолкнуться, хорошо, что матчи догадались раскидать по городам и весям. Эх, вот бы фарцовщикам раздолье… да только умерла профессия с приходом капитализма и товарного изобилия.

Но надо же с чем-то бороться! Нашла председатель думского Комитета по делам женщин, семьи и… прочему Тамара Плетнёва. В её интерпретации надо бороться с похотью россиянок к иностранцам. «Я не расистка, - предупредила она, - но, тем не менее…». Тем не менее, наши девочки любят иностранцев (об этом ещё Высоцкий писал). При Сталине им можно было бы пришить шпионаж… сейчас с этим сложнее. Разве что разбазаривание отечественного генофонда – зарубежные отцы увозят плоды спортивной любви с собой. Или бросают матерей-одиночек, что является подрывом общей экономической картины страны. Тётя Тома вспоминает, как много таких бедняжек осталось после триумфа мира-дружбы-жвачки на Олимпиаде-80. Хотя по возрасту она вполне способна вспомнить Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года - вот когда в Москве появились первые «Максимки». Кокетничает, мымра…

Депутат Плетнёва не расистка… но почему-то взяла фамилию матери, а не папы – поволжского немца, да ещё переделала его имя с Вильгельма на Васю.

Депутат Плетнёва не расистка… но именно она посоветовала убрать упоминание о расстрелянных евреях с Мемориала памяти в Змеиной балке (Волгоградская область), «чтобы не нагнетать ненужный интерес».

Соглашусь – депутат Плетнёва не расистка… она просто дура. И я никогда не смогу понять, зачем такой дуре давать трибуну и микрофон в преддверии мундиаля, ведь знали, что ничего умного не скажет. Чтобы вся страна дурой выглядела… вот где идеологическая диверсия!

Хотя, что там скрывать, даже по официальной статистике, женщины покидают пределы России через брак десятками, если не сотнями тысяч (в интернете я встречал цифру – за последние 15 лет более миллиона, но, думаю, это преувеличение). Так это называется «в поисках лучшей жизни». Кто виноват, что такая жизнь не в России?

Кстати, ну, женщинам с иностранцами нельзя… а мужчинам с иностранками можно? Или это тоже разбазаривание… сами знаете, чего? Как же надоели тетушки, на которых, пардон за откровенность, и в юности было домкратом не поднять, пытающиеся влезть в постель избирателя. По принципу – не удовлетворюсь, так погреюсь.

Или ещё один скандал. С тренером Леонидом Слуцким (его называют единственным еврейским тренером в России), которого отлучили от футбольных эфиров за неосторожное упоминание фамилии Навальный. Причём вне политического контекста. Как хорошо, что лидером внесистемной оппозиции у нас стал не Дмитрий Быков (а ведь были потуги). Не видать нам тогда ни «Чучело», ни в «Бой идут одни старики». Догадываетесь, почему?

Я не раз писал, что футболом интересуюсь постольку поскольку. Ходил в Лужники ещё в школе, когда на трибуне можно было спокойно выпивать и закусывать, лишь бы пустые бутылки в судью не кидали. Последний раз сходил в 98-ом, там на входе обыскивали, ну, никакого удовольствия. А теперь, говорят, даже курить запретили… и что там делать?!

Поэтому смотрю на происходящее отстранённым взглядом неболельщика… и так тепло на душе.

Я с самого начала не мог понять, зачем нам этот позор, имея в виду уровень подготовки сборной. Понятно, что следующий за нами приёмщик ЧМ Катар ни на что не рассчитывает и не рефлексирует, ему бы раз на чемпионат попасть без всяких отборочных этапов. Как не рассчитывали и Япония с Южной Кореей - им бы мяч погонять в кайф, их амбиции лежат в других сферах. Зато как переживала Бразилия, когда её дома громила Германия… национальный позор!

У нас, конечно, не такая футбольная страна… мы космосом гордимся. Но и нам будет обидно, если вылетим, не выходя из подгруппы, как это обычно бывает на чемпионатах мира. Какой стресс, какая обида для нации! А на что надеялись, когда подавали заявку на проведение ЧМ? По-моему, уже после Гуса Хиддинга было предельно ясно – эти одиннадцать надежд и домкратом не поднять.

Меня огорчил разгром Саудовской Аравии… точнее, реакция на него. По сути, обыграли детсадовскую сборную, а радости… Тут же появилось – «мы русские, мы дойдём до финала» - уже и сглазили. Сейчас Египет, а за ним Уругвай опустит нас с небес на землю.

Кстати, не умеющие играть в футбол саудиты оказались самыми высокооплачиваемыми футболистами (если в общей массе). Какой отвратительный пример для наших… лучше бы этих двоечников палками наказали. Прямо на поле после судебного свистка.

К выигрышу у Египта отнёсся более благосклонно, эта команда ещё трепыхалась, потому и 3:1. Батюшки, вспомнили знатоки, это мы впервые за 32 года вышли из подгруппы на ЧМ! И я помню, сборная СССР разгромила на том чемпионате Венгрию 6:1, сыграла с Канадой 2:0 и свела в ничью матч с грозной Францией 1:1. Зато, выйдя, споткнулась о Бельгию – 3:4, причём при предвзятом судействе – антикоммунист бегал со свистком. Но там была особая интрига, сборную огромной фактически представляло «Динамо» Киев Лобановского со спартаковцем Дасаевым в воротах. То есть, победил практицизм в ущерб интернациональной идеологии, спортивная ласточка начинавшейся Перестройки. Ничего не предрекаю… размышляю.

Читаю, что зарубежные болелы просто обалдели от столь радушного приёма и заново открывают для себя Россию (всё это уже было на моей памяти не единожды). Подождите, мы добрые, пока прёт, а вот когда начнём проигрывать, быстро превратимся из голубей мира в ястребов. Нас к этому приучил телевизор – искать причину неудач не в себе, а во внешних факторах. Помните, как разгромили центр Москвы после позорного проигрыша Японии? Можем повторить (любимый лозунг), с наших станется.

А теперь перейдём к экономике. Давно ясно – на спорте мы не умеем зарабатывать, нет у нас налаженной индустрии выкачивания денег из гостей, не Таиланд ни разу. Уже никто не скрывает, что выстроенная под зимнюю Олимпиаду сочинская инфраструктура – один сплошной минус. А это, как ни крути, всероссийская здравница, куда и зимой приезжают подышать лечебным морским воздухом. То есть, чисто теоретически, полтысячи человек на хоккей всегда можно загнать.

Но что будет делать крохотный и совсем нефутбольный Саранск со своей махиной? Постройте такой же в Архангельске - убыток гарантирован. Больше скажу, постройте в столице Поморья крытый манеж специально под хоккей с мячом, и трибуны его будут так же пусты. До той поры, пока архангельский «Водник» не станет прежним, то есть, не будет драть всех подряд. Такова мотивация болельщиков.

А когда саранская «Мордовия» будет всех драть? Да никогда… можно даже не беспокоиться.

Вот ещё два наглядных примера нашей спортивной бесхозяйственности. Стадион в Волгограде, который примет всего-то четыре матча, был построен примерно за 215 миллионов евро. После ЧМ его вместимость сократится до 35 тысяч. Но там будет играть «Ротор», давно растерявший былую славу (как я помню, там один забивала и был), у которого средняя посещаемость около 4 тысяч зрителей. Калининградский стадион обошёлся ещё дороже – в 254 млн. евро. Заполняемость на матчи «Балтики», которая неизвестно, останется ли в высшей лиге, 7 тысяч мест. Плюс к этому объективные географические неудобства анклава.

В истории нашей страны два знаменитых спортивных приёма – Летняя Олимпиада-80 и Зимняя Олимпиада-14. И там и там национальная сборная выступила вполне достойно. По каким причинам (бойкот и допинг), отдельная тема. Тем не менее мы гордились и гордимся… гордость всегда дорого обходится.

Но заплатить огромные деньги за почти гарантированный позор… нет, это выше моего понимания. Однако ключевое слово почти…

Леонид Черток