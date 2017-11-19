Константин Щемелинин: Две красные линии

Нынешняя ситуация во взаимоотношениях России с Западом (США, ЕС и их союзники) характеризуется двойственностью: с одной стороны — конфликт есть, а с другой стороны — конфликта нет.

Одним из вариантов описания нынешней ситуации может служить предлагаемая схема двух красных линий.

Красная линия — это черта, однозначно отделяющая одно от другого: до красной линии ситуация одна, после пересечения красной линии ситуация оказывается совершенно другой. Самый простой и распространенный вариант красной линии — это война.

До войны страны, в целом, относятся друг к другу более-менее лояльно, проходят переговоры, мирные люди имеют возможность пересекать границу.

После начала войны страны начинают вести друг к другу максимально враждебно, переговоры идут плохо — только через посредников, пересекать линию фронта мирным людям невозможно.

Судя по событиям 2014-2017 годов такая красная линия в отношения между Западом и Россией пролегла через Крым. Воссоединение Крыма с РФ — это то, что, по мнению Запада, отделило прошлую мирную, предсказуемую и неопасную Россию от новой России, сильной, агрессивной и опасной. Именно из страха и опасности, исходящей от РФ, Запад действует все это время:

1) Постоянная и все расширяющаяся поддержка Киева в конфликте на Донбассе.

2) Постоянная поддержка формулы «Асад должен уйти».

3) Отлучение российских спортсменов от мировых соревнований.

4) Все расширяющиеся и углубляющиеся экономические санкции.

5) Антироссийская истерия в западных СМИ.

И многое другое.

Но красная линия, которую, по мнению Запада, перешла Россия в 2014 году, не является красной линией с точки зрения самой России! В РФ не считают, что проявили агрессию (ведь вхождение Крыма в состав России произошло бескровно и по результатам референдума!), поэтому не понимают, откуда такая неконструктивная и активно-разрушительная позиция у стран Запада.

Западный мир и Русский мир — это два разных мира, два разных сердца, которые бьются по-разному!

Но атакующая позиция Запада постепенно приближает Россию к ее собственной красной линии! Она еще не озвучена, но определенное понимание уже есть — с высокой степенью вероятности можно говорить, что красная линия для РФ находится где-то тут:

1) Широкомасштабное наступление ВСУ на Донецк и Луганск.

2) Отключение России от системы SWIFT.

3) Вступление Украины в НАТО.

4) Размещение американского ядерного оружия на территории Украины.

(Как видно, никакое давление на российских спортсменов не является для России красной линией).

Раз Россия, с точки зрения Запада, перешла красную линию, значит, результатов в противостоянии может быть только два: победа или капитуляция, поэтому Западный мир будет и дальше давить на РФ, вплоть до того, как перейдет красную линию, которую обозначила для себя Россия.

И вот только после этого конфликт между Россией и Западом начнется по-настоящему!

Константин Щемелинин, крымский писатель