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"А Сашка слушает да ест". Что ожидать Пинежскому району после выборов главы?

13 февраля на страницах ИА «RUSNORD» была опубликована моя заметка «Оптимизация по–Пинежски», в которой я поведала о том, что администрация Пинежского района не выполняет свои полномочия возложенные на нее Федеральным законом № 131 –ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления», короче не выполняет Федеральный закон.

Я наивно полагала, что каким-то образом власть имущие должны отреагировать на мое выступление и кинуться выполнять закон…. Не тут-то было. Как в той поговорке - «А Васька слушает да ест» .

Не дождавшись никакой реакции, я 21 февраля обратилась в прокуратуру района с теми же вопросами, которые поднимались мной на страницах ИА RUSNORD

Оказалось, что прокуратура Пинежского района реагирует на все происходящее в районе точно так же, как и администрация района… Собака лает, а караван идет… И что им до закона «О прокуратуре» согласно которого прокуратура осуществляет надзор за соблюдением и исполнением законов. Потому как конкретного ответа на свои вопросы я не получила. Из прочитанного мной протокола рассмотрения предписания прокуратуры администрацией района, оказалось, что участок дороги от д. Труфанова до д. Пиринемь (по которой кстати возят школьников в школу) регионального значения и относится к дороге V категории. И поэтому сделать что-либо для организации подвоза людей, нельзя… (А школьников возить можно?!). Возникает вопрос, если невозможно сделать дорогу, и в связи с этим вы не можете выполнить свои полномочия, то переселите людей из этих деревень Труфанова, Матвера, Чакола. А что же им сейчас делать? Выехать в районный центр, в больницу к примеру, это непозволительная роскошь, так как в одну сторону нужно заплатить 1500-2000 рублей. Самое страшное, что такой ответ устраивает нашу прокуратуру, которая погрозила пальчиком … и все.

Не прочитала я в ответе прокуратуры почему дети лишены возможности посещать детский сад в д. Труфанова? , Почему нет транспортного сообщения уже более 7 месяцев с д. Веегора. А ведь все это полномочия администрации района.

О том, как содержались дороги в районе и тротуары я уже и писать не хочу. И сейчас в райцентре без резиновых сапог не пройти. Даже был объявлен конкурс в нашем ДК на самую большую лужу райцентра.

Но самое страшное в другом. Депутатам предстояло выбирать нового главу района. А поскольку большинство составляют депутаты от «Единой России», то вполне предсказуемо они опять могли выбрать Хромцова Александра Владимировича, и все осталось бы так, как есть, а то и еще хуже.

Вместо этого они выбрали тоже Александра, только Чечулина. Из той же партии. К тому же архангелогордца. Так и хочется сказать: «Господа руководители «Единой России», кому вы служите, неужели ничего не понимаете и не видите – если при старом главе район вымирал, а Хромцов и его команда не могли или не хотели ничего делать, и в своем отчете бывший глава не назвал ни одной цели, ни одной задачи, ни одной перспективы для развития района, то при таком новом вряд ли что изменится. Ведь у них даже имена совпадают…».

К сожалению, опять - «А Васька слушает да ест…». Или в нашем случае уместнее сказать - «А Сашка слушает…»?

На фото: состояние котельной как пример хозяйствования А. Хромцова  

Елена Соплякова

P.S. Редакция напоминает о своей готовности предоставить слово противоположной стороне.

"А Сашка слушает да ест". Что ожидать Пинежскому району после выборов главы?

"А Сашка слушает да ест". Что ожидать Пинежскому району после выборов главы?

 

11 октябрь 08:41 | : Политика

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