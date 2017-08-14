"А Сашка слушает да ест". Что ожидать Пинежскому району после выборов главы?

13 февраля на страницах ИА «RUSNORD» была опубликована моя заметка «Оптимизация по–Пинежски», в которой я поведала о том, что администрация Пинежского района не выполняет свои полномочия возложенные на нее Федеральным законом № 131 –ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления», короче не выполняет Федеральный закон.

Я наивно полагала, что каким-то образом власть имущие должны отреагировать на мое выступление и кинуться выполнять закон…. Не тут-то было. Как в той поговорке - «А Васька слушает да ест» .

Не дождавшись никакой реакции, я 21 февраля обратилась в прокуратуру района с теми же вопросами, которые поднимались мной на страницах ИА RUSNORD

Оказалось, что прокуратура Пинежского района реагирует на все происходящее в районе точно так же, как и администрация района… Собака лает, а караван идет… И что им до закона «О прокуратуре» согласно которого прокуратура осуществляет надзор за соблюдением и исполнением законов. Потому как конкретного ответа на свои вопросы я не получила. Из прочитанного мной протокола рассмотрения предписания прокуратуры администрацией района, оказалось, что участок дороги от д. Труфанова до д. Пиринемь (по которой кстати возят школьников в школу) регионального значения и относится к дороге V категории. И поэтому сделать что-либо для организации подвоза людей, нельзя… (А школьников возить можно?!). Возникает вопрос, если невозможно сделать дорогу, и в связи с этим вы не можете выполнить свои полномочия, то переселите людей из этих деревень Труфанова, Матвера, Чакола. А что же им сейчас делать? Выехать в районный центр, в больницу к примеру, это непозволительная роскошь, так как в одну сторону нужно заплатить 1500-2000 рублей. Самое страшное, что такой ответ устраивает нашу прокуратуру, которая погрозила пальчиком … и все.

Не прочитала я в ответе прокуратуры почему дети лишены возможности посещать детский сад в д. Труфанова? , Почему нет транспортного сообщения уже более 7 месяцев с д. Веегора. А ведь все это полномочия администрации района.

О том, как содержались дороги в районе и тротуары я уже и писать не хочу. И сейчас в райцентре без резиновых сапог не пройти. Даже был объявлен конкурс в нашем ДК на самую большую лужу райцентра.

Но самое страшное в другом. Депутатам предстояло выбирать нового главу района. А поскольку большинство составляют депутаты от «Единой России», то вполне предсказуемо они опять могли выбрать Хромцова Александра Владимировича, и все осталось бы так, как есть, а то и еще хуже.

Вместо этого они выбрали тоже Александра, только Чечулина. Из той же партии. К тому же архангелогордца. Так и хочется сказать: «Господа руководители «Единой России», кому вы служите, неужели ничего не понимаете и не видите – если при старом главе район вымирал, а Хромцов и его команда не могли или не хотели ничего делать, и в своем отчете бывший глава не назвал ни одной цели, ни одной задачи, ни одной перспективы для развития района, то при таком новом вряд ли что изменится. Ведь у них даже имена совпадают…».

К сожалению, опять - «А Васька слушает да ест…». Или в нашем случае уместнее сказать - «А Сашка слушает…»?

На фото: состояние котельной как пример хозяйствования А. Хромцова

Елена Соплякова

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