Оптимизация по-пинежски. Когда закрывают школу и детсад...

Сегодня под видом «оптимизации расходов» можно закрыть отделение больницы, закрыть школу в деревне, или детский сад.
Глава Пинежского района Хромцов А.В. очень любит все оптимизировать. Так в 2016 году по его приказу закрыли прекрасную, типовую кирпичную школу в д. Шардонемь. И 17 ребятишек возят в Карпогоры за 25 км. Рядом же в д. Ваймуша дети занимаются в здании школы, которому без малого 100 лет и которое не соответствует никаким нормам и правилам. Куда только родители детей не обращались и не писали. И кто только не приезжал в д. Шардонемь, и депутаты разных уровней, и представители областной администрации… но, увы, все оказалось тщетно.
С 1 сентября 2016 года закрыли школу-сад в д. Труфанова. Детей школьников стали возить за 40 км. в д. Пиринемь, где они живут в пришкольном интернате. А вот про детей дошкольников при закрытии школы-сада забыли. Их хоть и немного, всего трое, но они имеют право и должны получать дошкольное образование. А согласно Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», к полномочиям района относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях.
И чтоб создать видимость соблюдения закона, администрация МО «Пинежский район» теперь пытается открыть детский сад в д. Труфанова. Но не тут-то было. Закрыть-то очень просто. А вот открыть что-либо, ой, как сложно. А может и не сложно, может делается видимость, что сложно и администрация района ждет, когда все семьи с детьми уедут из деревни, как уехала уже одна семья. А что, это выход. Нет детей и нет проблем.
Но при чем, спросите, оптимизация? Если уже более 5-ти месяцев два работника ходят в здание садика-школы, отапливают его и огребают вход от снега, то как это называется?..
С августа месяца этого года нет транспортного сообщения с д. Веегора, Пиринемь, Чакола, Шотогорка …. Ответ администрации один – нет перевозчика.
10 февраля 2017 года на сессии Собрания депутатов в очередной раз депутаты заслушивали информацию администрации района « Об организации пассажирских перевозок, содержании автомобильных дорог и тротуаров, ледовых переправ на территории Пинежского района» И в очередной раз слушали « лепет» администрации об отсутствии перевозчиков, о превратностях Федерального закона № 44 , согласно которого нужно проводить конкурсы и т.д. А что делать людям, которые не могут выехать в Карпогоры в больницу, в другие организации района. Особенно если учесть, что в той же Чаколе в Шотогорке нет фельдшера. И оказать какую-либо медицинскую помощь людям некому. Вот и приходится платить по 2-3 тысячи частнику в одну сторону, чтоб доехать до Карпогор.
И опять, согласно Федерального закона № 131, к полномочиям района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района.
Тоже самое касается и полномочий района по содержанию дорог и тротуаров. За ненадлежащее содержание тротуаров в райцентре Карпогор, на администрацию района наложен штраф в размере 300 тыс. рублей работниками ГИБДД. Что уж говорить о дорогах в таких поселениях как Юрола, Вальтево, Немнюга и т.д. Там до сих пор вместо дорог – тропинки.
Возникает вопрос, если администрация не выполняет свои полномочия, то тогда зачем содержать такую администрацию и такого руководителя администрации? Ибо главное в работе администрации - выполнение полномочий, возложенных на нее Федеральным законом. Только вот кто должен следить за выполнением закона в нашем государстве? Или подождем, когда люди в этих деревнях вымрут или уедут ….
Елена Соплякова – депутат
МО «Пинежский район»