«ЕПИФАНОВА – рассчитайтесь с долгами!». Как вице-спикер Госдумы "кинула" вельских агитаторов

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, в управу МО «Вельское» подано уведомление о проведении публичного мероприятия в форме митинга.
Целью мероприятия указано – привлечение внимания общественности к факту неполного расчета вице-спикера Государственной Думы РФ Епифановой Ольги Николаевны за работу, проведенную в ее поддержку группой агитаторов в количестве 58 человек на осенних выборах в российский парламент.
Заявленные на митинг лозунги: «ЕПИФАНОВА – рассчитайтесь с долгами!», «Отвечайте за обещания ВОЛОВИКОВА, или гоните его из Справедливой России!», «В Вельске ЕПИФАНОВА выиграла, а о нас тут же забыла – вам не стыдно?», «Такой вице-спикер – позор всей Госдумы!», «Справедливая Россия – твоя справедливость мнимая!».
Место проведения: пл. Ленина (центр Вельска).
Дата проведения: 22 апреля 2017 г. (суббота).
Время проведения: с 13.00 до 15.00.
Заявленное количество участников: 116 человек.
При проведении митинга планируется использовать звукоусиливающие технические средства.
Приглашенные СМИ: газеты «Вельские вести», «Вельск-инфо», «Вельская неделя», Вельское ТВ, АГТРК «Поморье».
Разрешение на проведение митинга пока не получено…
В телефонном разговоре с сотрудником редакции, один из организаторов митинга объяснил их мотивацию.
Оказывается, параллельно с прошлогодними госдумовскими в Вельске проходили выборы в местный Совет депутатов. Часть кандидатов шла под лозунгом «Сделаем из поселка Вельское город Вельск!». К инициативной группе обратились представители штаба кандидата в депутаты Госдумы Ольги Епифановой, идущей по 72-му одномандатному избирательному округу, предложившие от ее имени поддержку в обмен на агитацию за своего кандидата. Речь шла и об оплате работы агитаторов.
Переговоры от имени Епифановой вел Игорь Воловиков, функционер СР, официально представлявшийся её супругом. Был выплачен и некий аванс, полный расчет был обещан после голосования 18 сентября 2016 года.
Как известно, в 72-ом одномандатном округе Ольга Епифанова сенсационно проиграла единороссу Дмитрию Юркову, пройдя в Госдуму лишь по партийному списку (и то с вопросами). Но именно в Вельске она обогнала по голосам своего главного конкурента, местные агитаторы привели на избирательные участки 2156 человек, отдавших за нее свои голоса.
Инициативная группа долго ждала обещанного окончательного расчета. В личном общении с Ольгой Николаевной они услышали ошеломляющее – «я с вами ни о чем не договаривалась!». Ссылки на обещания Воловикова не были удостоены внимания вице-спикера.
Все сроки уже прошли. Обманутые вельчане видят единственный выход в проведении публичной акции.
Напомним, что на выборах в Государственную Думу 2016 году Ольга Епифанова отметилась еще одним громким скандалом – внесение в список кандидатов от СР Ирину Чиркову, до этого с позором исключенную из фракции ЛДПР и безуспешно пытавшуюся прибиться к «Единой России» на время проведения праймериз. Данные действия, не согласованные с другими членами партии, тогда чуть было не привели к развалу регионального отделения «Справедливой России».