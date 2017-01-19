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«ЕПИФАНОВА – рассчитайтесь с долгами!». Как вице-спикер Госдумы "кинула" вельских агитаторов

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, в управу МО «Вельское» подано уведомление о проведении публичного мероприятия в форме митинга.

Целью мероприятия указано – привлечение внимания общественности к факту неполного расчета вице-спикера Государственной Думы РФ Епифановой Ольги Николаевны за работу, проведенную в ее поддержку группой агитаторов в количестве 58 человек на осенних выборах в российский парламент.

Заявленные на митинг лозунги: «ЕПИФАНОВА – рассчитайтесь с долгами!», «Отвечайте за обещания ВОЛОВИКОВА, или гоните его из Справедливой России!», «В Вельске ЕПИФАНОВА выиграла, а о нас тут же забыла – вам не стыдно?», «Такой вице-спикер – позор всей Госдумы!», «Справедливая Россия – твоя справедливость мнимая!».

Место проведения: пл. Ленина (центр Вельска).

Дата проведения: 22 апреля 2017 г. (суббота).

Время проведения: с 13.00 до 15.00.

Заявленное количество участников: 116 человек.

При проведении митинга планируется использовать звукоусиливающие технические средства.

Приглашенные СМИ: газеты «Вельские вести», «Вельск-инфо», «Вельская неделя», Вельское ТВ, АГТРК «Поморье».

Разрешение на проведение митинга пока не получено…

В телефонном разговоре с сотрудником редакции, один из организаторов митинга объяснил их мотивацию.

Оказывается, параллельно с прошлогодними госдумовскими в Вельске проходили выборы в местный Совет депутатов. Часть кандидатов шла под лозунгом «Сделаем из поселка Вельское город Вельск!». К инициативной группе обратились представители штаба кандидата в депутаты Госдумы Ольги Епифановой, идущей по 72-му одномандатному избирательному округу, предложившие от ее имени поддержку в обмен на агитацию за своего кандидата. Речь шла и об оплате работы агитаторов.

Переговоры от имени Епифановой вел Игорь Воловиков, функционер СР, официально представлявшийся её супругом. Был выплачен и некий аванс, полный расчет был обещан после голосования 18 сентября 2016 года.

Как известно, в 72-ом одномандатном округе Ольга Епифанова сенсационно проиграла единороссу Дмитрию Юркову, пройдя в Госдуму лишь по партийному списку (и то с вопросами). Но именно в Вельске она обогнала по голосам своего главного конкурента, местные агитаторы привели на избирательные участки 2156 человек, отдавших за нее свои голоса.

Инициативная группа долго ждала обещанного окончательного расчета. В личном общении с Ольгой Николаевной они услышали ошеломляющее – «я с вами ни о чем не договаривалась!». Ссылки на обещания Воловикова не были удостоены внимания вице-спикера.

Все сроки уже прошли. Обманутые вельчане видят единственный выход в проведении публичной акции.

Напомним, что на выборах в Государственную Думу 2016 году Ольга Епифанова отметилась еще одним громким скандалом – внесение в список кандидатов от СР Ирину Чиркову, до этого с позором исключенную из фракции ЛДПР и безуспешно пытавшуюся прибиться к «Единой России» на время проведения праймериз. Данные действия, не согласованные с другими членами партии, тогда чуть было не привели к развалу регионального отделения «Справедливой России».

18 апрель 12:32 | : Политика / Скандалы

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