Ольга Осицына: «Я ко всему отношусь серьёзно». Из серии «Лица региональной политики»

Меня, принципиально беспартийного, всегда интересовало – зачем самодостаточные женщины идут в политику? Во времена КПСС ещё понятно – без партбилета тебе, если не балерина, выше определённой карьерной планки не подняться. Но сейчас… особенно, когда имеешь стабильный доход, да ещё проходишь мимо «партии власти»… зачем, Оля, ответьте, зачем?! (это я уже к Ольге Осицыной обращаюсь).
С ней вот такая история приключилась. Рубеж двух тысячелетий, есть свой небольшой доход, а люди вокруг ещё трудно живут. У Осицыной на тот момент в управлении была небольшая сеть кулинарий. Занятие не особо прибыльное и весьма хлопотное, поскольку Ольга привыкла иметь дело только с проверенными поставщиками и просрочку никогда не сбывала. Ну, и как-то обратила внимание на детишек, которые с голодным видом снуют по точкам общепита. Решила кормить их. Почему именно такой вид помощи? Так все для этого было: помещения, поставщики продуктов, некоторые из них тоже решили помочь. На тот момент у Ольги своих детей уже было двое, поэтому и материнские чувства в этом деле не последнюю роль сыграли.
Открыла столовую. Конечно, обслуживать только школьников, как планировали сначала, не получилось, приходили и взрослые. Ну, как откажешь бабушке-пенсионерке, которая одна тянет двух внуков?! К слову, помогать маме Оле в ее благом начинании добровольно решила и дочь Диана. Десятилетняя девочка накрывала столы, убирала посуду…
Казалось бы, занимается человек богоугодным во всех смыслах делом, ни у кого ничего не просит. Так налетели проверяющие органы, от СЭС до пожарных, как будто не детскую бесплатную столовую открыла, а ночной клуб. Ничего не нашли, за что можно было прикрыть странный общепит, но тут, пожалуй, впервые, Ольга столкнулась с политикой. Ей недвусмысленно объяснили, «что ни в нашей области, ни в стране голодных детей нет и быть не может!». Следовательно, и в ее столовой потребности никакой нет.
Пожалуй, тогда Ольга и почувствовала, что «если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой». Пыталась избираться в городской совет самовыдвиженцем и поняла, что без партийной поддержки в подобных простых, как ей поначалу казалось, делах не обойтись. А в ЛДПР на тот момент состояли многие друзья, да и партийная идеология по духу была близка. Плюс некоторое очарование личностью Жириновского, но этого все либерал-демократы, с кем мне приходилось общаться, даже не собираются скрывать. Состоят в партии одного лидера, их это нисколько не смущает. В итоге выдвижение от ЛДПР и победа на выборах в областное Собрание в 2009 году, затем второй раз - в 2013 году.
Я об Ольге Осицыной впервые услышал в середине нулевых, в связи со скандалом, в котором была замешана городская власть. Тогда посадили депутата Госровета Воробьева. Ну, я и не удержался, спросил, как там дело было на самом деле.
А история такая. В то время в городе шла активная борьба за «лакомые» земельные участки. Чиновники мэрии и городские депутаты, скажем так, тоже в этой борьбе активно участвовали. Подошли и к Осицыной, у которой находился павильон на Поморской. Пригрозили расторжением договора аренды, посоветовали «уйти по-хорошему». Так сложилось, что «порешать» вопрос Ольге предложил на тот момент депутат городского Совета Виктор Воробьев. А в итоге все свелось к банальному вымогательству и Ольга напрямую обратилась к мэру, а тот, в свою очередь, подключил к делу ОБЭП.
По тому громкому делу проходили 15 городских депутатов, но Воробьев всю вину взял на себя (RUSNORD в своё время много писал об этом деле, укоряя Виктора в ненужном донкихотстве).
Но все это осталось в прошлом. Ольга передала все свои коммерческие дела в управление, полностью посвятив себя семье и политике. По ее собственному признанию, на первом месте, к сожалению, зачастую оказывается политика. Но семья поддерживает. Доказательство? Накануне выборов в областное Собрание в 2013 году Ольга в третий раз стала мамой. Но и тут не без сюрприза - сына родила в один день с Днем рождения кого бы вы думали?.. Председателя ЛДПР Жириновского. Дочери в порядке: старшая уже дипломированный юрист, младшая готовится идти в актрисы, педагоги говорят, есть явные способности. От политики пока обе носы воротят, им замороченной мамы вполне хватает.
Как только Ольга упомянула о губернаторских выборах, я тут же сделал стойку. А если бы победила, спрашиваю, всё-таки второе место, почти 20 %. Если бы победила? Очень серьёзно смотрит мне в глаза – взялась бы за область, всегда ко всему отношусь серьёзно! И я верю.
А в чем секрет такого успеха? Сама Ольга Сергеевна считает главным командный принцип работы. Кроме того, любой политик должен чувствовать запросы своих избирателей. И у депутатов от ЛДПР с этим все в порядке. Под руководством Осицыной фракция ЛДПР в региональном парламенте стала одной из самых активных в законотворческом плане. А многие вносимые депутатами законопроекты вызывали большой резонанс в области. Стоит вспомнить хотя бы предложение об индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и прочим льготникам, которое депутаты от ЛДПР с завидным упорством проталкивают через областной парламент. Или инициатива о присвоении Северодвинску звания города воинской славы. Критиков хватает, а идея-то в целом здравая. Да, и лично депутату Осицыной удается решать проблемы, с которыми к ней регулярно обращаются как обычные жители области, так и руководители бюджетных учреждений. Только за прошлый год Ольга Сергеевна сумела добиться дополнительного выделения более миллиона рублей для решения тех проблем, с которыми к ней обращались люди.
Так всё-таки, кто вы - Ольга Осицына, спрашиваю, кем сами себя считаете по жизни? И слышу в ответ – прежде всего я трудоголик (ну, это мне близко и понятно, сам такой). Сама вкалываю, как ломовая лошадь, и от соратников того же требую. Соратников по чему, спрашиваю? По партии, конечно, она у меня на первом месте. Часто проблемы тащу в семью, тогда домашние знают – к маме лучше не подходить. Плохо это? Конечно, но по-другому не умею.
А я смотрю на Ольгу и не вижу в ней строгого партийного босса. Для соратников это скорее старшая сестра (в мамы ещё возрастом не вышла), которая в курсе всех проблем, вплоть до семейных, к которой спешат за помощью, в доме которой для каждого товарища есть своя чашка. Деловитость и одновременно уютность… большой талант.
Что дальше, Оля, спрашиваю в конце.
- Я с ЛДПР. Областное собрание, горсовет, просто партийная работа … какая в сущности разница. Придёт время, решу для себя.
А я любуюсь её лицом, её фотографиями в Фэйсбуке. Уж поверьте профессиональному оператору – очень необычное лицо, манкое, с волнующим изломом губ. Под такой образ сценарии писать, роли под актрису (теперь поверье сценаристу). А она в партию… не понимаю.
Или всё-таки понимаю?
Беседовал и любовался Леонид Черток