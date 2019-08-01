Преимущества и возможности онлайн тендеров

В России возможность пользоваться тендерами онлайн появилась сравнительно недавно, однако уже сегодня они завоевали огромную популярность. Причиной этого являются те преимущества, которые предоставляет проведение торгов на закупки на торговых площадках, таких как Otc.ru. Система, благодаря которой происходит обеспечение заявки на участие, необходима для упорядочения работы торгов.
Из числа преимуществ онлайн-торгов можно выделить:
- все участники тендера пребывают в абсолютно равных условиях;
- направить заявку на участие и контролировать все события можно прямо из своего офиса, не отрываясь от монитора компьютера;
- существует возможность быстрого нахождения тендера, соответствующего местоположению и роду занятий вашей компании;
- полнейшая честность и прозрачность торгов для их участников.
Электронные тендеры проводятся на специализированных интернет-ресурсах - торговых площадках и контролируются заказчиком или организатором. Продуманная система электронных торгов на закупки помогает рационально использовать рабочее время и проводить необходимые операции.
Для принятия участия в электронном тендере необходимо создать электронную цифровую подпись, которая выступает своеобразным реквизитом, призванным подтвердить подлинность предоставляемых в электронном виде документов. Она выступает полноценной заменой обычной подписи на документах и отличается своей уникальностью. Подделать электронную цифровую подпись практически невозможно, поскольку для ее создания применяется сложная система шифрования.
Благодаря электронной цифровой подписи можно подписывать все документы непосредственно в онлайне. При этом ваше личное присутствие на тендере или аукционе необязательно. В результате появляется возможность значительно ускорить процедуру проведения торгов. Собираясь получить эцп и принять участие в электронных торгах, необходимо тщательно подготовиться, чтобы получить максимум от участия в процессе, либо обратиться за помощью в специализированные конторы, где вам помогут профессионалы этой сферы бизнеса.
По остальным вопросам электронный тендер осуществляется по обычной схеме, которая достаточно ясна даже начинающим участникам. Для этого необходимо выбрать торги с подходящими для вас условиями и подать свою заявку, подписанную посредством электронной цифровой подписи, а затем можно вести наблюдение за ее рассмотрением. Оформление заявки происходит согласно требований конкурсной документации, рассылаемой всем участникам тендера.
Успешного вам бизнеса, коллеги!