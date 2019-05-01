Инвестиции в недвижимость Германии: главные пункты

Покупка недвижимости является одной из самых важных, интересных и выгодных инвестиций, которые можно сделать, и нынешняя ситуация в Германии, где население увеличивается и ставки по ипотечным кредитам низкие, делают эту перспективу еще более привлекательной. Тем не менее, это также вопрос, который необходимо тщательно обдумать и изучить все ключевые моменты покупки т продажи недвижимости.
Секрет успешной покупки недвижимости за границей, в том числе и в Германии, заключается в том, чтобы найти подходящий инвестиционный проект в лучшем месте и приобрести ее по самой низкой цене. Независимо от того, является ли недвижимость вашей мечты за границей апартаментами для отдыха, таунхаусом, роскошной виллой или земельным участком, рекомендуется провести исчерпывающий анализ рынка недвижимости страны, в которой вы планируете совершать сделку. Whiteinvestor.com проинформирует вас о состоянии рынка недвижимости и о последних новостях во всех уголках земного шара. База данных по недвижимости обновляется каждый день, чтобы обеспечить актуальность событий и предоставить вам шанс найти идеальную недвижимость.
Перспективы рынка недвижимости Германии
После десятилетий покоя цены на недвижимость в ключевых местах в Германии в настоящее время растут. В таких городах, как Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф и т. д., спрос на хорошую недвижимость в центральной части городов очень высок, что приводит к стремительному росту цен. Германия привлекает большое количество иностранных и отечественных инвесторов, которые ищут качественную, высокодоходную недвижимость.
Как долго Германия будет оставаться в этом режиме, предсказать сложно. Во многих городах наблюдается резкий рост населения, но не хватает места для расширения жилой недвижимости. Это приводит к росту арендной платы и цен на недвижимость. А значит, что, в целом, прогнозы экспертов позитивны.
Учитывая текущие условия и рост цен на недвижимость в ключевых городах, вряд ли можно было бы выбрать более подходящий момент для покупки немецкой недвижимости. Действительно, низкие ставки по ипотечным кредитам привлекают большое количество иностранных и отечественных покупателей, которые стремятся воспользоваться преимуществами высокодоходной инвестиционной недвижимости, которую может предоставить Германия.
Согласно исследованию PWC для инвесторов в недвижимость за 2018 год, рынок жилой недвижимости Берлина считается крупнейшим рынком недвижимости для инвестиций в Европе среди крупных городов Германии и Европы. Инвестиции в немецкие инвестпроекты позволяют извлечь выгоду из уникального сочетания привлекательных цен на жилую недвижимость, безопасности инвестиций, высокой доходности капитала и долгосрочных перспектив роста. В дополнение к своему политическому и историческому значению Берлин через несколько лет стал стартовым капиталом Европы и имеет впечатляющие темпы роста бизнеса во многих секторах, таких как инфраструктура, услуги, цифровая экономика, туризм. Инвестиции в недвижимость в Берлине — это, прежде всего, инвестиции в Германию, вторую экономику-экспортер в мире и ведущую экономику в еврозоне. Сегодня это одна из самых безопасных стран для бизнеса и инвестиций во всей Европе.
Почему стоит инвестировать в немецкую недвижимость именно сейчас?
После нескольких лет стагнации рынок недвижимости Германии стал чрезвычайно популярным в последние два года. Это привело к удивительным возможностям для инвесторов извлечь выгоду из бума на рынке аренды, чтобы стать прибыльными арендодателями.
Поиск локации – перший шаг к успешным инвестициям
Как только вы определитесь со своей страной, пришло время начать исследовать потенциальные области для инвестиций. Ключевым моментом здесь является поиск областей в Германии, где условия для инвестиций уже существуют. Примерами вещей, на которые стоит обратить внимание, являются хорошие транспортные связи, престижные школы, торговые районы, культурные достопримечательности и растущее население. Подумайте о клиентах, на которых вы рассчитываете ориентироваться, а также, есть ли в районе достаточно развитая инфраструктура. Чтобы определить лучший инвестиционный проект, который Германия может предложить, вам необходимо найти город с растущим населением, но где существует дефицит для большего количества жилых зданий.
Для правильного определения подходящей локации для инвестиций, стоит обращаться только к самым надежным достоверным источникам информации. Среди множества ресурсов, особо выделяется https://whiteinvestor.com. Здесь вы найдете свежие новости о рынке недвижимости Германии и многих других стран, а также факты и покупке недвижимости, вопросах налогообложения и получения ВНЖ за капиталовложения.
Отметим, что Берлин является самым международным среди немецких городов. В столице Германии наблюдается двузначный рост в нескольких секторах. Город также всемирно известен своим уникальным стилем жизни, благоприятным для бизнеса климатом, качественной инфраструктурой, цифровым бизнесом, культурными мероприятиями и туристическим направлением.
Налоговые льготы в Германии при покупке недвижимости
Любой инвестор в недвижимость, независимо от страны происхождения, должен всегда получить соответствующую квалифицированную налоговую консультацию перед покупкой недвижимости. Известно, что Германия предлагает налоговые льготы для инвесторов, которые покупают жилую недвижимость. Однако, лишь в одном случае - любая прибыль от продажи жилой инвестиционной единицы не облагается налогом, если собственность удерживается не менее десяти лет, то есть не перепродается другому клиенту.
Какую недвижимость предлагает рынок Германии?
В Германии хорошо развит сектор недвижимости. Соответственно, у вас будет широкий выбор квартир, домов или даже земли, если вы хотите построить дом своей мечты самостоятельно. Естественно, вы найдете больше квартир в застроенных районах и городах, а дома и виллы будут более доступны в новых постройках в пригородах, а также в городах и деревнях. Недавний рост цен на жилье привел к появлению большого количества новых зданий, и вы найдете хорошее сочетание старинной недвижимости и новых квартир в больших городах.
Инвестиции в немецкие новостройки
Покупка квартиры в новостройке дает важное преимущество: она не обязана следовать правилам аренды и, следовательно, вы, как новый владелец имеете возможность сдавать недвижимость в аренду без каких-либо ограничений цены. В отличие от других крупных европейских городов, в Германии все еще возможно найти инвестиционные возможности по доступным ценам в больших городах и их центральных районах. Преимущество новостроек состоит в том, что они имеют больше функциональных удобство, чем здания более старой постройки, и получают выгоду от хороших энергетических стандартов в эксплуатации.
Квартиры в новостройках также пользуются спросом как на аренду, так и на перепродажу, особенно со стороны зарубежных покупателей. Кроме того, если вы покупаете квартиру вне плана, вы можете воспользоваться льготной ценой со скидкой до 25-30% по сравнению с уже построенной квартирой аналогичного местоположения.