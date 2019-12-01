После сигнала архангельских активистов ОНФ детский сад в Васильевской, подтопленный канализационными стоками, приостановил свою работу

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области Холмогорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности детского сада №47 «Золушка» в деревне Васильевская. Установлено, что в учреждении допущено нарушение требований и условий, создающих угрозу жизни и здоровью детей, а также риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Так, при проведении административного расследования в пищеблоке детского сада была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения, которая не соответствует гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили несоответсвие требованиям СанПиН температуры воздуха в группах указанного дошкольного учреждения: она оказалась ниже 22-24 градусов. Также был произведен осмотр технического подполья, где зафиксировано затопление помещения грунтовыми водами по всему периметру и невычищенный септик.
Тревогу забили родители детей. Они обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой на постоянное присутствие неприятного запаха в помещении детского сада, который посещают более 40 детей. В декабре 2019 г. активисты ОНФ направили главе Холмогорского района обращение с просьбой помочь детскому саду №47 с очисткой колодцев-септиков. Оказалось, что из-за несвоевременной очистки септиков подвал здания затопило канализационными стоками глубиной около полуметра, в чем убедились общественники. Эксперты Народного фронта также обратили внимание на температурный режим в детском учреждении, которое отапливается собственной котельной. Температура в группах была ниже 20 градусов.
По мнению модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкиной, глава района и директор детского сада безответственно подошли к решению проблемы, в связи с чем детское учреждение пришлось закрыть до устранения всех недостатков, которые могут повлиять на здоровье детей.
«Тем временем руководство детского сада занимается другим - пытается узнать, кто из родителей написал обращение в Народный фронт и призывает родителей к каким-то непонятным выяснениям отношений с общественной организацией. На встрече с общественниками руководитель детского сада гневно заявила о том, что садик простаивает, а дети сидят дома. Печально, что человек, который работает с детьми, плохо представляет, чем может закончиться такое положение дел в детском саду. Безусловно, мы очень хотим, чтобы дети вновь стали посещать сад, но только тогда, когда в нем наведут порядок, согласно всем нормам безопасности», - подчеркнула Тюкина.