Метод Цыбульского, или Кадры решают ВСЁ

По поводу назначений: такие мысли у меня есть, но комментировать их я буду готов только в том случае, если эти назначения будут согласованы. Резко менять команду – не мой стиль. Я в целом готов пояснить каждое своё кадровое решение, но только после того, как оно состоится… а вот слухи комментировать не буду.
Примерно так врио губернатора Архангельской области ответил в ходе брифинга на вопрос журналиста одного из провластных изданий – ожидать ли в правительстве региона появления новых незнакомых лиц. И добавил – у меня высокий темп работы, не все могут соответствовать.
О, сколько раз мы слышали подобное. Например, когда в 2001-м губернаторские выборы в Коми неожиданно выиграл у своего, казалось бы, непотопляемого шефа Спиридонова его первый зам Торлопов, тот, проникновенно глядя в глаза сотрудникам республиканской администрации, тоже сказал – ну, что вы, мы столько прошли вместе, спокойно работайте. И… в течении года в сыктывкарском Большом Доме сменились даже уборщицы туалетов.
А вы бы хотели инфарктов-инсультов?! Новый начальник искренне хочет казаться милосердным. Другое дело, что жизнь его корректирует…
В новейшей истории Архангельской области только Киселёв пришёл в Дом за оленем под лозунгом - всех гнать, всё менять. На его счёт никто иллюзий не строил, все первые лица вплоть до начальников департаментов написали заявления по собственному, а обиженные (уволенные) губернатором Ефремовым злорадно потирали руки.
Тогда вашего покорного слугу в первый (и последний) раз в жизни пригласили в прямой эфир областного радио. В ходе которого я задал риторический по содержанию вопрос – есть ли у директора не самого успешного в бизнесе молочного комбината команда, способная взять на себя ответственность за жизнь целого региона? Всё-таки короля делает свита…
Кадровый цирк начался с того, что команда победителей переругалась между собой за сладкие места. На церемонии инаугурации «весёлого молочника» представители архангельского бомонда недоумённо вглядывались в смутно знакомые лица, шумно занимающие места в первом ряду тронного зала – кто все эти люди?! Теперь за финансы области отвечала смешливая бухгалтер молкомбината Верочка Лычёва, да так лихо, что вскорости на эту должность пришлось возвращать человека из ефремовской команды. На ключевую должность первого зама поднялся директор клиринговой палаты Преминин, возомнивший себя крутым пиарщиком. Настолько крутым, что шеф стал его ревновать к своему креслу, подозревать в закулисных кознях, и в конце концов отправил вернейшего соратника в политическое небытие, из которого тот так и не выбрался.
Вы спрашиваете, как область не рухнула? Тогда всю страну буквально распирало от нефтедолларов, нам тоже кое-что перепадало.
Михальчук из Якутска сразу показал товар лицом – при его инаугурации зал пестрел от суровых лиц северных оленеводов и алмазодобытчиков. «Якутские кланы покруче чеченских тейпов будут… мы попали», - комментировал увиденное известный архангельский политик, в обычные дни не склонный к паникёрству. В кадровой политике МИФ вёл себя от вольного, не обращая внимания на поморские традиции (в том числе, нравственные). Отъезд якутских (некоторые уже сидят) народ отмечал с восторгом.
Назначение Орлова на область с самого начала не вызывало сомнения в его кадровой политике – в правительстве региона наступила эра северодвинцев. И калининградцев, бывший губернатор никогда не скрывал, что воспринимает область как большой завод. То есть, вёл во власть тех, кто когда-то вместе с ним строил корабли, а позже автомобили известного зарубежного бренда. Логичен ли такой подход? Как модно сейчас говорить – время рассудит.
И вот на сцене появляется Цыбульский.
Появляется, как спаситель региона от пандемии. Причём сам ни разу не медицинский работник, как поступил президент с соседями из Коми.
Повторю, как его охарактеризовал мой источник в ГосДуме, работавший не один год в НАО по партийным делам и контактировавший с главой округа – «это не Орлов, тот производственник, Цыбульский управленец, строит схемы». То есть, стратег. Но кто-то должен воплощать его планы в жизнь, одного на всё не хватит. Для этого и нужна КОМАНДА.
Для того, чтобы привести новых, нужно для них освободить кабинеты от старых. Буквально на следующей день после отставки Игоря Орлова в местных СМИ и соцсетях стали строить планы – кому первому укажут на выход. Им предсказуемо оказался Алексей Андронов, правая рука уходящего, который никогда особо и не скрывал, что пришёл работать именно с Орловым и ни с кем иным. Он первым и подал заявление по собственному, тем самым освободив два стратегически важные должности, которые по совместительству занимал в последние годы – заместителя по внутренней политике и руководителя областной администрации. Первый замещает главу региона во время его отсутствия с правом подписи под всеми документами, второй – традиционно «серый кардинал», через него идут контакты с бизнес-элитами, сообществами, землячествами и т.д. Можно сказать, тень первого лица по особым поручениям.
Без такого человека в России, как без рук. Со стороны его не пригласишь, когда сам в регионе человек новый, нужны наработанные связи, контакты, желательно личные. И очень важный, на взгляд автора, момент – с ним должно быть комфортно работать и общаться первому лицу, ибо губернаторская деятельность не нормирована КЗОТом. Вспомните отношения Путина с Медведевым, которым страна удивлялась долгие годы… здесь тоже самое.
Далее в списке наиболее вероятных отъезжантов шли Алексей Никитенко – калужский варяг скромного поведения и неясным функционалом, а также Евгений Фоменко, которого некоторые горячие головы записали в «крёстные отцы» региональной мусорной реформы. Логика понятная – нет проекта Шиес и этим здесь делать нечего. В не самую представительную компанию почему-то попала замгубернатора по столичным делам Елена Кутукова. Как раз за её будущее автор относительно спокоен. Напомню, врио губернатора закончил ВИИЯ (Военный институт иностранных языков). Это не совсем военное училище, как многие представляют, зато очень специальное учебное заведение. В том смысле, что курируют его спецслужбы. А г-жа Кутукова как раз вышла из них (в отставку)… так что общий язык им найти будет несложно.
Странно, что нетронутой осталась крупная (в объёме талии) фигура регионального министра Карпунова. Вот уж кого-кого… поводы для увольнения появляются каждый день в сводках оперативного штаба. Пока же нам остаётся с завистью читать, как глава такого же ведомства в соседней Республике Коми выходит на смену вместе с врачами-инфекционистами, чтобы быть в курсе происходящего за больничными стенами. Ибо еще не забыл, что он медик, а наш только и знает, что от журналистов шхериться.
Но вот в правительстве нашего региона начали появляться новые лица. Первым не выдержал напряжения министр связи и информационных технологий Николай Родичев, дослужившийся до заслуженной пенсии. Что объяснимо – новый губернатор первым делом раскритиковал работу именно его ведомства – работаете, мол, по старинке, главы районов до сих пор мне депеши шлют в рукописном варианте или через секретаря дозваниваются, прошлый век какой-то на фоне всеобщей цифровизации. И сразу же нашлась замена – молодой, продвинутый связист из НАО. У-у, загудела архангельская элитка, сейчас к нам спецы из Заполярья гуртом повалят. Не будет этого, в соседнем округе правительство три с половиной человека (фигурально), туда всё больше наших рекрутировали. Впрочем, с самого начала звучала фамилия Васильев, мол, его бывший с собой на Большую землю заберёт… ну, посмотрим.
На что стоит обратить внимание – за два с половиной года правления Цыбульского в НАО там так и не случилось массового прихода москвичей во власть. Принципиальная позиция или просто нет своей команды? Первое – хорошо, второе – не очень, в 41 год пора бы обрасти соратниками, проверенными в деле.
Дальше. Андронов предсказуемо слетел, не вызвав по этому поводу особых стенаний ни в обществе, ни в коллективе обладминистрации. И тут первый сюрприз – его место занимает директор аэропорта Ваге Петросян. Человек инициативный, с репутацией крепкого хозяйственника. Более 10 лет назад ему самому пришлось ломать мнение местных о себе – от полного неприятия москвича из «Шереметьево» до уважения, кто теперь вспоминает, что он из михальчуковских варягов? Как-то в разговоре со мной он обмолвился, что не прочь попробовать себя в исполнительной власти, но ситуация пока не располагает. Вот момент и настал. С врио их объединяет ещё и возраст и, чего уж там, рост, лично я не ожидаю увидеть в новом составе правительства баскетболистов.
И сразу интрига. За пару дней до того, как кандидатура Петросяна была официально озвучена, в Сети появился информационный вброс о том, что должность Андронова будет разделена по старому принципу – отдельно зам по внутренней политике, отдельно руководитель администрации, и что первую позицию займёт только что прибывший московский политтехнолог Гусев, чьё появление на поморской землебыло воспринято однозначно – будет вести предвыборную кампанию Цыбульского. Вброс так и остался вбросом… зачем был нужен? Скорее всего, проверить реакцию на такое кадровое решение – смирятся областные депутаты или нет. В итоге законотворцы с облегчением проголосовали за единого Петросяна, Гусева оставили в просто советниках… пока.
Тут надо уточнить. Должность зама по внутренней предполагает, в том числе, и такие деликатные поручения, как аккумулирование финансовых средств на выборы, неформальные переговоры с местными элитами и пр. Для чего необходимо иметь связи первого уровня и, желательно, компромат на каждого, чтобы были сговорчивее. Такое нарабатывается годами, если не десятилетиями. Какой уж тут москвич… да и Ваге придётся в этой части сдавать тест на профпригодность. Тем более что известный знаток местных нравов по фамилии Удалкин предрек будущим его сотрудникам, что при новом начальнике они узнают свои «взлётно-посадочные полосы». Представляете, как теперь волнуется аппарат областной администрации…
Мне также известно, что параллельно ведутся переговоры с видными представителями поморского землячества столицы – не пора ли послужить исторической родине? Предложения поступают тем, кто подходит врио по стилю работы, прежде всего, в активности и поиске нестандартных решений. Просто уверен, главные кадровые сюрпризы ещё впереди.
А вот что будет с институтом ГМО? На сегодняшний день главным объектом критики Цыбульского стал градоначальник Архангельска (ну, это врио ещё по другим городам-весям не ездил). Хотя, если разбираться, Годзишу приходится существовать в тех условиях, в которые поставил мэра бывший губернатор (с предшественниками), фактически являясь его прямым начальником. Слов нет, так удобней работать главе региона… когда есть, кого ставить на такие должности. Но если москвича в областном правительстве депутаты ещё готовы принять, что называется - на безрыбье, то такая персона во главе старинного города может привести к «мэрским бунтам» (по аналогии с чумными). Другого выхода, как вернуть прямую избирательность, я здесь не вижу. Потом всегда можно будет предъявить населению, недовольному состоянию дорог – вы же сами за них голосовали. И логично, и демократично.
Если Александр Цыбульский не временная здесь величина (такие разговоры ходят), а постоянная, то принцип его кадровой политики станет понятен уже скоро. Намного раньше ожидаемой всеми осени, что, разумеется, скажется на результатах губернаторских выборов.
Леонид Черток