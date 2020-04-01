Ремарка к отчету Игоря Годзиша: Архангельск грязный, потому что у него отняли деньги

Всю текущую неделю архангельский сегмент социальных сетей, вслед за высказываниями ВРиО губернатора Александра Цыбульского, негодует по поводу состояния областной столицы в весенний период. Звучали призывы к депутатам признать отчет главы администрации Архангельска неудовлетворительным… вплоть до импичмента. Всё, как обычно.
При этом депутаты Северодвинска на таком же отчете главы своего города вынуждены были признать, что работы по строительству, ремонту и благоустройству ведутся исходя и возможностей бюджета. Хотите лучше – увеличьте наполняемость. Или, вернее, не отнимайте последнее.
Предлагаем вашему вниманию аналитику – почему Архангельску не хватает денег на самое необходимое.
- Сокращены нормативы отчислений по налогу на доходы физических лиц для муниципального бюджета до 45% и отказано в его увеличении Ежегодные потери городского бюджета в этой части составляют 1,1-1,5 млрд. рублей.
- Исключены из расчета объема 2% доходов консолидированного бюджета, направляемых на реализацию программы развития Архангельска как областного центра, доходов Ненецкого АО и отчислений в дорожный фонд. Ежегодные потери городского бюджета от 400 до 500 млн. рублей.
- Приостановлено с 1.01.2014 года действие Закона о статусе Архангельска как административного центра региона и программы развития областного центра. Ежегодные потери городского бюджета в этой части 700-800 млн. рублей.
- Реализация правительством области полномочий по распоряжению землей в Архангельске привела к потерям городского бюджета в 560 млн. рублей.
- Отсутствие в областном бюджете необходимых средств на компенсацию разницы между экономически обоснованным и установленным тарифами на внутригородские пассажирские перевозки автобусами большого класса. Прямые потери бюджета - 60-75 млн. рублей ежегодно.
- Отсутствие в областном бюджете необходимых средств, на компенсацию разницы между установленным размером взноса за капремонт и необходимым объемом финансирования Ежегодное недофинансирование капитального ремонта жилья в Архангельске на 1,2 млрд. рублей.
- Установленные на уровне областной администрации тарифы для МУП «Водоканал» ниже экономически обоснованных. Ежегодные потери до 250 млн. рублей.
- Отказано в предоставлении субсидии на установку общедомовых приборов учета на воду. Вынужденные затраты городского бюджета на финансирование инфраструктуры под малоэтажное строительство в 270 млн. рублей.
Итого: При самом поверхностном подсчете бюджет Архангельска потерял в указанных позициях более 3 миллиардов рублей по милости областной администрации. В принципе, это можно вернуть хотя бы в будущем году, если будет на то воля нового главы региона.
Пока же, как издревле говорили на Руси – по одежке протягивай ножки…