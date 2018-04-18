Архангельск: Почему не надо боятся дизайн-кода и Тёму Лебедева

Архангельск напугали дизайн-кодом.
Во-первых, незнакомое название. Судя по комментариям в соцсетях, многие дизайнеров перепутали с футурологами. Помните, ими когда-то увлекался мэр Донской, большой любитель всего странного и необычного (что позже отразилось на его бизнесе – перевёрнутые дома, «унитазные» рестораны и прочее). Тот самый чудак, что планирует теперь стать нашим губернатором.
Но об этом «крестовом походе» как-нибудь в следующий раз. А тогда недавний владелец овощных ларьков, на волне протеста ставший градоначальником областного центра, дал своей фантазии разгуляться, причём за бюджетной счёт. В город зачастили именитые футурологи (слышали про Бестужева-Ладу?), чьи советы должны были превратить Архангельск в некое чудо. Странное совпадение, программа разрабатывалась до 2020 года… взгляните на календарь.
Донского пугали городские окраины (хотя на одной такой он сам вырос), будущее тамошней молодёжи, на которую он же делал ставку в противостоянии с мажорами-студентами. Его смущал старый, набивший оскомину бренд «Архангельск – город доски, трески и тоски», нуворишу хотелось чего-нибудь весёленького. Так возник тезис «Архангельск – город-парк». Под это дело планировалось высадить 1 000 000 000 деревьев где только можно, а ходячим (и разговаривающим) брендом объявить безобидного (в те далёкие годы) Древарха-Просветлённого.
Мало того, где-нибудь в центре на месте квартала покосившихся деревянных домов планировалось устроить Всероссийский парк аттракционных. Намёки на то, что действительно крутой аттракцион даже в состоянии б/у стоит никак не меньше миллиона долларов (без доставки и уставки) просто отметались – главное идея, а деньги откуда-нибудь да появятся.
Не сложилось. Архангельск развивался по другим законам, в соответствии с имеющимися у него средствами и возможностями. Печально… но реально.
Так вот, дизайн-код – нечто иное. Жизненно и не столь затратно.
К нам уже едет специалист, который всё объяснит. Я его лишь немного опережу.
Дизайн-код города - это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий, прилегающей к ним территории в исторической части города и на протяжении туристических маршрутов. Данное руководство призывает владельцев и арендаторов учреждений придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин учреждений, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-код.
То есть, ничего не сносится (что ранее не входило в градостроительный план) и ничего глобального не строится. Просто вырабатывается стиль оформления, которого обязаны будут придерживаться владельцы заведений. Увы, его будет сложно навязать владельцам уже стоящих торговых центров. Но у нас же много магазинов, ресторанов, прочих торговых и развлекательных заведений, расположенных, как правило, на первых этажах жилых зданий, в подавляющем большинстве расположенных в самом центре областной столицы. Там, где и гуляют приезжие. Таким Архангельск им и запомнится. В едином стиле, а не хаотичным, где каждый лепит что бог на душу положит.
Впрочем, это пойдёт и на пользу его постоянным жителям. Сколько мы слышали жалоб на беспорядочное количество рекламных баннеров, протянутых через улицы, на разностилевые вывески, засвечивающие окна жилых домов. Всё перечисленное должно быть приведено к единому вкусовому алгоритму.
Но это на начальном этапе, а в идеале… Тот же Нью-Йорк, особенно его центр, город не самой удобной застройки. Дома на Манхеттене постройки начала прошлого, а часто и позапрошлого века, отличаются и по архитектуре, и по высоте, и как бы налезают друг на другу (например, по знаменитой Пятой авеню от дома номер один до дома номер сто неспешным шагом можно пройти минут за 10, я постоянно этому поражался). Но там уже более 100 лет действуют регламенты, которые регулируют параметры карнизов, окон, крыш, отделки. Что недешёво, трудоёмко, но в принципе по силам. Главное, с чего-то начать. Ведь и в нашем городе новые жилые дома тоже уже сдаются с застеклёнными в едином дизайне лоджиями-балконами.
Как заинтересовать владельцев заведений (хотя политическую волю и административные рычаги тоже никто не отменял)? Элементарно. По красивой улице всегда приятно пройтись прогулочным шагом (а не несясь сломя голову). Соответственно и больше потенциальных клиентов.
И, наверное, самый главный момент. Дизайн-код города – это не придумка администрации Архангельска, которой «деньги некуда девать». Это условие федерального центра. Без которого не получить денег из госбюджета на благоустройства городской среды, куда входит оформление дворовых территорий, строительство зон отдыха и пр.
Теперь пугающий пункт два. Разработкой дизайн-кода Архангельска займётся фирма, принадлежащая известному дизайнеру Артемию Лебедеву. Человеку странному, с экзотичным цветом волос, такой прикид не одобряет большинство населения патриархального Поморья. К тому же неудачно высказавшегося в адрес защитников Шиес, чем показал себя эдакой столичной штучкой.
Но вы же не в зятья его берёте! Артемий – безусловно талантливый человек, иначе бы его дизайн-студии не заказали разработать несколько лет назад такой же код для центра Москва, после чего он и получил сегодняшнюю известность. А причуды, эпатажность… это стиль его круга вращения. Лишь бы на работе не отражалось.
Пока не могу сказать, охватит ли новая программа весь областной центр, или Маймакса с Сульфатом останутся в своём сегодняшнем состоянии (не самом презентабельном). Но давайте по чесноку, такая программа работает в центре любого города, в московском Орехово-Борисово тоже не увидишь никакого кода.
Ну что, успокоил? Если нет, тогда я не знаю…
Леонид Черток