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Битому неймется. «Крестовый поход в губернаторы» Александра Донского

Некий «предвыборный штаб Александра Донского» за подписью некоего Бориса Жукова распространил по региональным СМИ следующие заявление:

В сентябре 2020 года в Архангельской области пройдут выборы губернатора.
Борьба началась уже сейчас: партии думают, кого же выдвинуть.
Мы рады сообщить, что в предвыборную гонку включается бывший мэр Архангельска Александр Донской!

«У нас большие планы: в первую очередь создание штаба в Архангельске, который
будет работать на всю агломерацию Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. Затем необходимо создать штаб в Котласе. После этого охватим всю область», — комментирует глава предвыборного штаба Александр Донского Борис Жуков.

Александр Донской — безусловно, самый яркий мэр Архангельска, который стал настоящим другом для всех горожан. Он занимал свой пост с 2005 года по 2008, пока в отношении него не сфабриковали уголовное дело, которое запрещало баллотироваться ему ещё раз. Сейчас Александр Донской — успешный предприниматель, основатель нескольких музеев, в том числе музея эротического искусства на Арбате «Точка G», коуч и тренер личностного роста, журналист, автор нескольких книг и видеоблогер.

Напомним, что Александр Донской фактически управлял столицей региона с весны 2005 по лето 2007 г.г., после чего был арестован и препровожден в СИЗО. Официально ему инкриминировались поддельный диплом о высшем образовании и использование служебного положения в корыстных целях (что-то связанное с личной охраной). Неофициально – «крестовый поход в президенты» и торговля городской землёй». Выйдя по условному приговору, бывший владелец магазинной сети «Сезон» понял бесперспективность своего нахождения в Архангельске и отбыл на ПМЖ в Санкт-Петербург. Периодически шокирует общественность своими перфомансами – проходке по Арбату в обгаженных трусах, пикетами на Красной площади в костюме фрика, заявлениями о собственной гомосексуальной ориентации… и прочими гадостями из той же серии.

(на фото: два лица Александра Донского)

   

13 февраль 08:30 | : Политика / Скандалы

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