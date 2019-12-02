Путин: Я больше не пойду на третий срок

Об этом президент России иносказательно заявил на ежегодном обращении к Федеральному Собранию.
Говоря об изменениях Конституции, действующей в стране с 1993 года, Путин высказался в том плане, что заложенные в ней свободы и гражданские права «себя ещё не исчерпали». Но кое-что он бы изменил и дополнил… например, ввёл бы ограничение на занимание одним человеком поста президента более двух раз. Хотя и уточнил, что «не видит в этом особой необходимости». Учитывая возраст действующего президента, он дисквалифицировал себя в этом виде гонок.
Напомним, что в 2008 году Владимир Путин при формальном сохранении прямых выборов главы государства фактически передал на четыре года президентское кресло своему верному «пансо» Дмитрию Медведеву, и в 2012 году триумфально выиграл очередные президентские выборы.
Интересно, что часть наблюдателей даже не заметили каких-либо перемен…
Более подробный обзор сегодняшнего события читайте во второй половине дня в публикации главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока.