Архангельская область: Договор между властью и населением как шанс будущего губернатора

После публикации материала «Если я был бы губернатором Архангельской области», даже участники опроса удивлённо вопрошали – зачем тебе это было надо?
Да просто развлекаюсь… имею право на своём ресурсе. Но с пользой. В очередной раз убедился, насколько кандидаты от разных политических сил похожи в своей риторике. Никто не похвалил действующую власть, любому ясно, что на выборы идут ниспровергатели (с учётом того, что вопрос с преемником остаётся открытым), собирающиеся проводить собственную политику. Но как? В их представлении, это придёт откуда-то свыше, как только пройдёт инаугурация на должность.
Кто-то будет спорить, что самый больной на сегодня вопрос в регионе – мусорный? Но только у одного из гипотетических кандидатов (Корыгина) проскользнуло название «Шиес», и то вскользь. Почему о нём не вспомнил молодой коммунист Таскаев, не раз выкладывавший в соцсетях мужественные фотоотчёты о своих поездках в эту горячую точку?! Всё очень просто, он осторожничает. Вдруг действительно изберут и с этим придётся что-то делать. Сейчас может говорить всё, что ему Маркс на душу положит, дальше придётся отвечать за свои слова. Как перед избирателями, так и Москвой… таковы правила этой игры.
Что может помочь новому губернатору в той непростой ситуации, что сложилась в регионе на сегодняшней день? Чтобы в критической ситуации можно было предъявить Кремлю – народ, меня избравший, обманывать не могу, вы сами вернули прямые выборы. Тоже самое и с народом – не спрашивайте с меня больше, чем могу.
В моём представлении, это договор об общественном согласии. Его упомянул только один участник опроса - Юрий Шевелев. Который, помимо основной работы, занимается общественной деятельностью – строит поморский коч. Вот абзац из его ответа на третий пункт – как погасить общественно напряжение в регионе: Основой отношений между властью и населением может стать общественный договор. Есть интересы государственные, есть областные, есть интересы конкретных людей. Их и нужно прописать в договоре, чтобы общество следило за их неукоснительным исполнением. Договор общества и власти – спасение для Архангельской области.
Что это за зверь такой, спрашиваете? Попробую объяснить…
Если помните, совсем недавно мы отмечали 7-го ноября День примирения и согласия, заменивший спорный во всех отношениях праздник Октябрьской революции, для значительной части россиян в 17-м году он оказался крушением всех надежд. Правительство подсказывало – хватит вам собачиться между собой, живите дружно, как завещал мультяшный Кот Леопольд. Какое там…
Россия каждые несколько лет меняет основы общественного договора, пытаясь «подстраивать» его под меняющуюся политическую ситуацию. В начале 90-х общественный договор базировался на жизненных ценностях «свобода в обмен на поддержку», что, в представлении реформаторов, должно было забить последний гвоздь в крышку социалистического гроба. Потом пришли «социальные блага в обмен на поддержку», но денег государству для достижения всеобщего счастья, как обычно, не хватило. В 2000-х возникла ценность: «налоги в обмен на порядок». Война в Чечне привела к формуле: «вы нам свои политические права, а мы вам — экономическую стабильность», приведшие к реформе избирательного законодательства, строительству «вертикали власти», «Мюнхенской речи» и прочим атрибутам «России, поднимающейся с колен». Дальше лень перечислять. Сегодня ресурсы у государства кончаются, баррель нефти нестабилен, как и политические партнёры на международной арене, а основной формулы нового общественного договора нет, и это очень опасно!
На мой взгляд, проблема в том, что в полиэтнической, многокультурной стране власть пытается найти один «большой компромисс» между всеми элитами. Но это всё труднее и труднее. Гражданское общество в России стремительно развивается, увеличиваются личные свободы человека, растёт понимание суверенных, безотзывных прав человек и гражданина, появляются всё новые и новые социально активные группы. Всё это расширяет круг соискателей «большого компромисса». В бизнесе в таких случаях начинают готовить либо некое пакетное соглашение, либо переходят на многодоговорную систему хозяйственных отношений. Конечно, имеется в виду серьёзный долгосрочный бизнес, без всяких серых схем и кидалова партнёров.
Поморский субэтнос, являющийся частью русского этноса и входящий в великий Российский суперэтнос, безусловно, достоин своего регионального общественного договора. Ведь это неформальный компромисс, его не надо оформлять и подписывать, но такой набор жизненных интересов, основанный на субэтнических особенностях бытовой и социальной культуры, суверенных правах северян и на публичных обязательствах региональной власти, надо обсуждать и достигать взаимного согласия. Хотя бы начать с учёта федеральным центром особенностей проживания в суровых климатических условиях приарктической зоны, тупиковое географическое положение региона со всеми вытекающими отсюда сложностями для промышленности, бизнеса и социальной культуры. Для этого есть все основания и возможности. Не зря же на уровне Минэкономразвития стала обсуждаться ипотека в 2% годовых для жителей Архангельской области
Однако сейчас эта практика на уровне региона отсутствует. Местная исполнительная власть сама формирует элитарные группы под свои представления о взаимодействиях на различных уровнях, в своём понимании жизненных интересов общества. Кто сегодня может сформулировать жизненные ценности и важнейшие интересы поморов: местные отростки федеральных партий? «Придворные» общественники из известной Палаты, редкое упоминание о деятельности которой ничего, кроме смеха, не вызывает? Бюджетные СМИ, у которых единая информационная политика? Бизнес-депутаты? Последние уже много лет вынуждены говорить только то, что можно говорить, иначе могут потерять всё. Все стороны нашего Архангельского «большого компромисса» – представители ветвей одного дерева государственной власти, представители одной группы интересов, и никакого договора здесь быть не может.
Договороспособность в России воспринимается как безусловная слабость. В этом есть доля нашей национальной азиатчины, на Востоке миролюбие до сих пор воспринимается как признак слабости. Так и наши политики — не только правящие, но и оппозиционные — исходят из установки: если ты стремишься договориться, значит, у тебя ничего нет. Это почти трагедия. Поморы всегда были людьми свободными в своих контактах и договорах. Договорами обеспечивалась торговля норвежской треской и поволжским зерном, договорами обеспечивались торговые трафики поставки мяса бычков – «упойников» в Санкт-Петербург. На договорах с сибирскими купцами когда-то расцвёл Сольвычегодск, чьё гордое название теперь упоминается в прессе, разве что, в связи с коммунальными скандалами.
С точки зрения нашей редакции, новому главе Архангельской области для успешного управления территорией придётся вернуть договорную основу в социальную и политическую сферу региональной жизни. Общественный договор как самый короткий путь к примирению и согласию между властью и населением, основа местной политики экономического и социального развития. И дальше только работать с ориентиром на успех.
Да, на бумаге всё выглядит просто. Осталось найти кандидата, который это поднимет…
Леонид Черток