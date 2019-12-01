Холопы и шелупонь. Жириновский как рентген российского общества

Новый скандал с главным либерал-демократом России - 5 января лидер партии прибыл на Манежную площадь, чтобы посетить одну из крупнейших новогодних ярмарок. Он пообщался с москвичами, раздавал подарки и делал селфи. "Снега сильного нет, зато я здесь - вместо Деда Мороза", - сказал Жириновский. Он также добавил, что "все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться". При этом он раздавал прохожим деньги на "подарки" и чебуреки. "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".
Вы удивлены таким поведением главы старейшей парламентской партии новой России? Я так нисколько, Владимир Вольфович известный мастер эпатажа, это его несменяемая маска. Список приколов, когда политик тыкает народ в… скажем так, в его сущность, длинен и забавен. Водку своего имени он начал раздавать ещё в прошлом веке, по Архангельской области до сих пор ходят легенды про тот «пьяный поезд». А что такого, помните предвыборный лозунг вождя ЛДПР со слоганом – «Все говорят, он один делает»? Всё согласно сказанному – остальные кандидаты только обещают избирателям счастливую жизнь, и только он вручает конкретным людям маленький кусочек народного счастья. Берут, руки тянут, толкаются… значит, действительно надо, о вреде алкоголя пусть онищенки поют.
Главное, что держит нос по ветру. Когда водка вдруг перестала быть нашим всем (генсека Андропова до сих пор поминают добрым словом не за гонения на столичную торговую мафию, а за цену 4.70 любимой народной утехи), и в моду вошёл ЗОЖ (будь он неладен), академик нескольких Академий переключился на бесплатную раздачу арбузов, лучшее натуральное мочегонное средство. Дело было ранней осенью 2011-го в Самаре, там в сезон бахчевые копейки стоят. И народ всё равно давился, потому что ХАЛЯВА. Значит, не только арбузы так дёшево стоят…
Теперь шаловливому дедушке российских либерал-демократов грозят парламентской комиссией по этике, некое подобие суда офицерской чести. Наивные избранники народа… они что-то новое хотят услышать?
Вы ещё не забыли, из чего возникла партия Жириновского? Вкратце напоминаю: в самом начале возникновения в нашей стране многопартийной системы, когда социализму и его спецслужбам ещё казалось, что «всё обойдётся», возник проект, который в первоначальной своей идее должен был опорочить сразу и правых либералов, и левых демократов, раздробить голоса в стане противников советского строя (отсюда и странное для идеологии ЛДПР название, которым они сами давно мучаются). Но после августа 91-го, когда власть в стране почти волшебным (для меня) образом оказалась в руках капиталистических сил, эту же партию стали использовать в противоположном векторе – оттягивать голоса уже у коммунистов.
И ведь оттянули, тогда за ЛДПР и стала радостно голосовать гопота с рабочих окраин, на дух не переносящая принципы социалистического интернационализма, партия Жириновского в 90-х носила ярко выраженный националистической окрас с уклоном в антисемитизм. Ровно до того момента, как ведущие мировые телеканалы показали поистине дущераздирающую сцена – отец-основатель в кипЕ (еврейский религиозный головной убор) горько рыдает на могиле своего отца в израильском городе Холоне. И что, много он потерял после этого в стане своих сторонников? Ничуть не бывало. Что позволено Жириновскому, вряд ли сойдёт с рук Зюганову (КПРФ) или Миронову (СР). Уметь надо!
Он и сейчас себе позволяет, например, в адрес Хинштейна (тоже тот ещё позор нации). Потому что по отцу, а это у евреев не считается. Даже начинаю уважать КГБ… это же надо было когда-то так тщательно всё продумать, учесть все нюансы…
Я слышал от далеко нерядовых членов его партии однозначное мнение – «ЛДПР жива, пока жив её лидер». Жива и идеологически, ибо идеология это и есть Жириновский, и финансово, ибо известно, что деньги дают именно под харизму и известность Владимира Вольфовича. Когда-то он в российском парламенте неприкрыто лоббировал интересы нефтедобывающего Арабского Востока, горячо дружил не с самыми миролюбивыми режимами, чем очень напрягал Израиль. Но потом на Земле Обетованной его принимали как почётного гостя… там люди мудрые, ироничные и всё понимающие.
А ещё Жириновский, простите за прямоту, стар. Причём уже давно, после известного спарринга с открытым ультранационалистом Савельевым (экс-«Родина») в зале заседаний на Охотном ряду он горько жаловался журналистам – «этот негодяй с чёрным поясом по карате поднял руку на пожилого человека». С того инцидента прошло почти пятнадцать лет, с тех пор Вольфович явно не помолодел. И это обстоятельство комиссия по этике обязательно учтёт, к аксакалам снисходительное отношение не только на Востоке.
Ещё в защиту нашего героя. Политик вполне мог находиться под впечатлением от просмотра «Холопа», оттуда и случайно вылетевшее слово. Кстати, эта комедия уже поставила рекорд посещаемости и кассовых сборов в своём жанре. Зрителям по душе главная идея сюжета – и первые станут последними. То, на чём постоянно играет Жириновский в обещаниях своему ядерному электорату. Станут ли последние первыми не уточняется.
Ну и к главному. А в чём он, собственно, не прав? Раздача милостыни проходила не на рабочей окраине, где закрылось единственное промышленное предприятие, а в самом центре Москвы, у стен Кремля. Да, там в дни новогодних каникул гуляют в основном приезжие, но приезжие с деньгами, без них в столице делать нечего.
Представьте себе сцену – идёте вы по городу и видите Жириновского. Подошли бы поглазеть? Я – нет… ну так я и не народ. А народ кинулся селфиться, тянуть руки за халявной тысячей… не бог весь какая сумма в этом месте, но ведь ДАЮТ! Обратите внимание, в той толпе на «холопов» совсем не обижались, Жириновский мог бы и пендаля шутя отпустить, с него станется, народу по кайфу. Обиделись только в ГосДуме и ряд политологов. Наверное, на то, что злодейка-судьба закинула их в тот праздничный день не туда, где шла раздача денег.
То есть, народ вёл себя точно в соразмерности со званием «холоп» - никто не скомкал купюру, не бросил её с проклятием в лицо разгулявшемуся барину. Замечу, с момента отмены крепостного права в России прошло почти 160 лет, а привычки и психология всё те же. Объяснять таким про человеческую гордость бесполезно. Прав Жириновский, назвал вещи своими именами.
Но вот парадокс. Если в Москве смиренно приняли для себя «холопа», то в Архангельске возмутились словом «шелупонь», употреблённым губернатором не адресно, а абстрактно. Параллелей не видите?
Странно…
Леонид Черток