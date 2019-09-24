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Юсуп Разыков: Чтобы открыть фестивальное кино, зрителю нужно идти в кинозалы

«Для меня каждый фестивальный фильм – это открытие, - признался сегодня председатель жюри полнометражных фильмов III Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN Юсуп Разыков. – Если любишь кино – при просмотре каждого фильма совершаешь открытие. Но еще больше это касается зрителей – фестивальные фильмы больше будет негде посмотреть, они потому и фестивальные. Поэтому, чтобы совершить открытия, нужно идти в наши залы уже сейчас».

В интервью членов жюри полного метра, которое можно посмотреть здесь,  Юсуп Разыков отметил, что жюри будет «не судить фильмы, а оценивать». «Потому что мы будем как коллеги оценивать работу своих коллег. И наши награды могут означать только наше мнение – в данном составе, в данном месте, в том сборнике фильмов, который нам предоставлен», - пояснил Юсуп Сулейманович.

Он сказал, что в конкурсной программе полного метра у него уже есть 8 фильмов, которые он назвал «выдающимися работами». И подчеркнул, что «все они – разные».

Все члены жюри полного метра будут смотреть конкурсные фильмы на большом экране, несмотря на то, что каждый из них уже просмотрел их все на компьютере или домашнем кинотеатре. «Я достаточно лет проработал в операторской группе киностудии «Мосфильм», чтобы понимать: оценить работу оператора на маленьком экране невозможно, - говорит член жюри полного метра кинофестиваля ARCTIC OPEN Леонид Черток. – Вообще, существует магия кино, и в нее хочется погрузиться».

Конкурсную программу полнометражного  игрового кино можно посмотреть здесь https://www.arctic-open.com/konkursnaya-programma/

С полной программой кинофестиваля  можно ознакомиться здесь http://rusnord.ru/culture/45960-programma-iii-mezhdunarodnogo-kinofestivalja-stran-arktiki-arctic-open-arhangelsk-severodvinsk-novodvinsk.html

 

04 декабрь 13:09 | : Горячая тема

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