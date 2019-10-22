ПРОГРАММА III Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск)

https://www.arctic-open.com/program/?fbclid=IwAR1cJudym7doBquQ461hnPo7KVl72Am2JlxBst6lxfM9SkLw_lGIBxOf7Tc
4 декабря
«МИРАЖ -СИНЕМА» в ТРК «Титан Арена», г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20
11.00 Художественный фильм «БИТВА»
2019/Россия/Драма /85 мин./6+/Режиссер Анар Аббасов
Фильм представит режиссер Анар Аббасов
13.15 Художественный фильм «АЙКА»
2018 /Россия, Германия, Польша, Китай, Казахстан/драма/100мин./16+/
Режиссер Сергей Дворцевой
Фильм представят режиссер и продюсер картины Сергей Дворцевой
15.30 Художественный фильм «НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ»
2019/ Россия/драма/105 мин./ 18+/Режиссер Дмитрий Давыдов
Фильм представит оператор-постановщик Иван Семенов
18.00 Художественный фильм «КЕРОСИН»
2019/Россия/77 мин./драма/18+/режиссер Юсуп Разыков
Фильм представят актеры Елена Сусанина и Валерий Маслов.
20.05 д/ф «ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ»
2018 /Россия/60 мин./12+/Режиссер Андрей Осипов
Фильм представит оператор Сергей Зубиков
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСК
(Музей художественного освоения Арктики им. А. А.Борисова), г. Архангельск, ул. Поморская, 3
13.30 Открытие ФОТОВЫСТАВКИ ИГОРЯ ГНЕВАШЕВА
«КИНО КАК ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ КАК КИНО»
Партнер - Национальный фонд поддержки правообладателей, Москва.
Вход свободный
Кинокомплекс «РУСЬ», г. Архангельск, ул. Тимме, 7
18.00- 21.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ARCTIC OPEN 2019»
ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ
Пластический фильм «ОСТРОВИТЯНИН» / ISLANDER
Испания/Пластический фильм/5 мин./0+/Режиссер Дерек Педрос
Художественный фильм «БОГ СУЩЕСТВУЕТ, ЕЁ ИМЯ– ПЕТРУНИЯ»
2019/Македония,Бельгия,Франция,Хорватия,Словения/драма/100мин./12+/
Режиссер Теона Стругар Митевска
Фильм представят художник-постановщик, продюсер Вук Митевски
Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск, ул. Логинова, дом 2
ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
16.00 д/ф «67 49 32 СЕВЕР» / «67 49 32 NORTH»
2018/Канада, Турция/ 56 мин./12+/Режиссер Ece Soydam, Mathieu Dumond
Фильм представят режиссеры Ece Soydam, Mathieu Dumond
17.25 д/ф «БАЛКОН ЕВРОПЫ» / «BALCON DE EUROPA»
2019/ Литва, Россия/60 мин./16+/Режиссер Дали Руст
18.25 д/ф «КУДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖЧИНА» / «WHERE MAN RETURNS»
2019/ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА /Норвегия/72 мин./16+/Режиссер Egil Håskjold Larsen
Кафе-галерея «Степанов»,
г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 32
19.00 — 21.00 ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
Короткометражный игровой фильм «ПОСУДОМОЙЩИК»/THE DISHWASHER/2019 /США/Драма, комедия/13 мин./16+/Режиссер Ник Хартанто, Сэм Роден
Короткометражный игровой фильм «КОЖА»/SKIN/2018/США/Драма/20 мин./ 18+/ Режиссер Гай Наттив
Короткометражный игровой фильм «ЛУННО-ОРБИТАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ» / LUNAR-ORBIT RENDEZVOUS/ 2018/Канада/Фантастика, мелодрама/15 мин./16+/Режиссер Mélanie Charbonneau
Короткометражный игровой фильм «МОЛЧАНИЕ РЫБЫ»/SILENCE OF THE FISH/ 2019/Исландия/Драма/19 мин./18+/Режиссер Хильке Реннфельдт
Короткометражный игровой фильм «ВТОРОЙ КЛАСС»/2ND CLASS/2018/Швеция/Драма/14 мин./18+/Режиссер Джимми Олссон
Короткометражный игровой фильм «ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ» /L’DOR V’DOR/ 2019/Канада/18 мин./18+/Режиссер Майкл Тобин
5 декабря
«МИРАЖ -СИНЕМА» в ТРК «Титан Арена», г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20
10.15 Художественный фильм «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ…»
2019 /Россия/драма/107 мин./16+/Режиссер Александр Велединский
Фильм представит Сергей Сосновский, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
12.45 Художественный фильм «БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ»/HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR
2019/ Исландия, Дания, Швеция/драма/110 мин./18+/Режиссер Хлинюр Палмасон
Фильм представит кинокритик Алексей Медведев
15.15 Документальный фильм «КНИГА МОРЯ»
2018/ Россия/ 85 м./документальный/12+
Фильм представит режиссер и председатель жюри документальных фильмов ARCTIC OPEN Алексей Вахрушев
17.20 Художественный фильм «ГИВ МИ ЛИБЕРТИ»
2019/ США/комедия/110 мин./18+/Режиссер Кирилл Михановский
Фильм представит актер Максим Стоянов
19.45 Художественный фильм «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»
2019 /Россия/драма/80мин./16+/Режиссер Лариса Садилова
Фильм представят: режиссер Лариса Садилова, продюсер Рустам Ахадов и актриса Мария Семенова
Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск, ул. Логинова, дом 2
16.00 д/ф «СВЕТЛАНА И КУРТ НАВСЕГДА» / «SVETLANA OCH KURT FOREVER»
2018 /Швеция/ 58 мин./18+/Режиссер Валентина Свенссон
Фильм представит режиссёр Валентина Свенссон
17.40 д/ф «МНОГОГРАННОСТЬ САРЫ» / «THE MANY SIDES OF SARA»
2019/ПРЕМЬЕРА/Швеция/ 77 мин. /16+/Режиссер Гунилла Брески
Фильм представит режиссёр Гунилла Брески
19.30 к/ф «ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ» / «L’DOR V’DOR»2019/РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА/Канада/18 мин./18+/Режиссер Майкл Тобин
ЛОМОНОСОВСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,
г. Архангельск, ул. Никитова, 1
ARCTIC OPEN – ДЕТЯМ
14:00 ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (1-11 КЛАСС)
к/ф «РЕВОЛЮЦИЯ ПЛАСТИКА» / «THE REVOLUTION OF PLASTIC» 2018 /США/ 10 мин/ 6+/ Режиссер Marine G. Brun-Franzetti
к/ф «ПРОСТО Я И ТЫ» / «JUSTE MOI ET TOI»
2019 /Канада/ 22 мин./ 6+/ Режиссер Сандрин Бродер-Дезросир
14:40 ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (7-11 КЛАСС)
к/ф «ДУРНАЯ СЛАВА» / «VANHEDER-DISREPUTE»
2019/ Швеция/ Драма/ 7 мин./ 12+/ Режиссеры Stephane Mounkassa, Stefan Sundin
к/ф «АДЖИКА» ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КЛУБ» 2019/ Россия/ Драма/ 20 мин./ 12+/ Режиссер Сергей Целиков
к/ф «АШМИНА» / «ASHMINA» 2018/ Великобритания, Непал/ 16 мин./ 12+/Режиссер Декель Беренсон
Кафе-галерея «Степанов»,
г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 32
ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
19.00 к/ф «ДЕРЕВНЯ В СУМЕРКАХ» / A VILLAGE AFTER DARK 2019/Швеция /15 мин./18+/Режиссер Benjamin Dizdarevic
Представит режиссер Benjamin Dizdarevic
19.35 к/ф «ТЕОРЕМА» 2019/Россия/19 мин./16+/Режиссер Николай Флотский
Представит Режиссер Николай Флотский
20.10 к/ф «ТОПЛИВО» 2019/Россия/Фантастика/24 мин./12+/Режиссер Михаил Архипов /лучший короткометражный фильм «Кенотавра» 2019г.
Представит режиссер Михаил Архипов
20.50 к/ф «РЫБЫ» Россия/Поэтическое кино/6 мин./16+/Режиссер Сергей Друзьяк
Дом молодежи Архангельской области,
г. Архангельск, ул. Шубина, 9
14:00 ДОКЦИКЛ «ПАМЯТЬ»: «Русские в Киркенесе», «Швеция 164», «Война и мир города Ханко» 2019/Швеция, Норвегия, Финляндия/26 мин. 26 мин. 26 мин/0+/ Режиссер Евгений Безбородов
Фильмы представит Режиссер Евгений Безбородов
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСК
(Музей художественного освоения Арктики им. А. А.Борисова),
г. Архангельск, ул. Поморская, 3
«ARCTIC OPEN» ТЕАТРАЛЬНЫЙ
19.30 Спектакль «АЛЬКА. КАК ВЫВЕСТИ ИЗ ДЕВУШКИ ДЕРЕВНЮ»
2019/ ПРЕМЬЕРА/ 14+/ режиссер Филипп Шкаев, Архангельский молодежный театр
10.00-19.00 ФОТОВЫСТАВКИ ИГОРЯ ГНЕВАШЕВА «КИНО КАК ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ КАК КИНО»
Кинозалы ЦУМа, г. Северодвинск , ул. Ломоносова, 81
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
19.00 х/ф «БОГ СУЩЕСТВУЕТ, ЕЁ ИМЯ –ПЕТРУНИЯ»
Фильм представит художник-постановщик и продюсер картины
Вук Митевски /Северная Македония/
Некоммерческий показ
Кинокомплекс ДРУЖБА,
г. Новодвинск, ул. Советских космонавтов, д.7
ARCTIC OPEN-ДЕТЯМ
15:00 х/ф «БИТВА»
2019/Россия/1ч.25 //Драма /6+/Режиссер Анар Аббасов
Фильм представит режиссер Анар Аббасов
КОНОШСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА,
поселок КОНОША, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 86
«БОЛЬШОЕ КИНО - МАЛЫМ ПОСЕЛКАМ»
19:00 х/ф КЕРОСИН /Россия /1ч.17. /18+/
Фильм представят актеры Елена Сусанина и Валерий Маслов.
6 декабря
«МИРАЖ -СИНЕМА» в ТРК «Титан Арена»,
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20
ARCTIC OPEN-ДЕТЯМ
10.15 х/ф “ЭТО НЕ НАВСЕГДА”
2019/Россия/Драма/92 мин./12+/Режиссер Евгения Яцкина, Алёна Рубинштейн
Фильм представят режиссеры Евгения Яцкина, Алёна Рубинштейн
12.30 х/ф “НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ”
2019/ Россия/драма/105 мин./ 18+/Режиссер Дмитрий Давыдов
Фильм представит оператор Иван Семенов
15.00 х/ф “ГИВ МИ ЛИБЕРТИ”
2019/ США/комедия/110 мин./18+/Режиссер Кирилл Михановский
Фильм представит актер Максим Стоянов
17.35 х/ф “АНТОЛОГИЯ ГОРОДОВ-ПРИЗРАКОВ”/ RÉPERTOIRE DES VILLES DISPARUES 2019 / Канада/фэнтези, драма/97 мин./18+/Режиссер Дени Коте
Фильм представит режиссер Дени Котэ
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19.55 Х х/ф “В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ…”
2019 /Россия/драма/107 мин./16+/Режиссер Александр Велединский
Фильм представит Сергей Сосновский, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ
Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск, ул. Логинова, дом 2
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19:00 д/ф «ЮРА МУЗЫКАНТ»
2018/Россия/Биографический/ 87 мин./16+/Режиссер Павел Селин
Фильм представит оператор-постановщик и автор идеи фильма Георгий Угаров
20:55 д/ф «ЛАМАЛЕРА» / «LAMALERA»
2019/РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА /Дания/54 мин./12+/Режиссер Karsten Tadie
ЛОМОНОСОВСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,
г. Архангельск, ул. Никитова, 1
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
ARCTIC OPEN-ДЕТЯМ
19:00 х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
2019/Россия/Драма/92 мин./12+/Режиссеры Евгения Яцкина, Алёна Рубинштейн
Фильм представят режиссеры Евгения Яцкина, Алёна Рубинштейн.
20:55 д/ф «СВЕТЛАНА И КУРТ НАВСЕГДА» / «SVETLANA OCH KURT FOREVER»
2018 /Швеция/ 58 мин./18+/Режиссер Валентина Свенссон
Фильм представит Режиссер Валентина Свенссон
Кафе-галерея «Степанов»,
г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 32
17.40 д/ф “КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА”
2019/Россия/Биографический/87 мин./18+/Режиссер Владимир Непевный
Фильм представит продюсер Евгений Григорьев
19.35 д/ф “ПАЛЕХ”/ PALEKH 2019/Россия/ 23 мин./12+/Режиссер Александр Абрамов
Фильм представит режиссер Александр Абрамов
20.20 к/ф “ АВГУСТА. СЕНТЯБРЬ” / AOÛT. SEPTEMBRE
2019/Канада/16 мин./12+/режиссер Ludovic Dufresne
Фильм представит режиссер Ludovic Dufresne
20.55 д/ф “МЕЛОДИЯ СКВОЗЬ ЛЁД”/MELODY THROUGH THE ICE
2018/Швеция/30 мин./6+/Режиссер
Фильм представит режиссер Mitra Sohrabian
21.45 д/ф “ТАНЦОРЫ” / DANZANTES
2019/Бразилия, Доминиканская республика, Финляндия, Италия, Япония, Мексика, Испания, США/82 мин. /6+/Режиссер JUAN VICENTE CHULIÁ
Представит режиссер JUAN VICENTE CHULIÁ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА САФУ,
Архангельск, ул. Смольный буян, д.1
13.30-15.00 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА, посвященная киносериалу «ЧЕРНОБЫЛЬ» и 70-летию со дня испытаний первой атомной бомбы.
(Место: актовый зал, ИЦНБ, Смольный буян, 1)
15.10-16.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Владимира Губарева «А-Бомба: от Сталина до Путина» и творческая встреча с читателями. (Место: ауд.402, ИЦНБ, Смольный буян, 1)
16.00 -18.00 д/ф «ГОЛОС ЛЮДМИЛЫ». ПРЕМЬЕРА В РОССИИ
2001/Швеция, Дания, Украина/ 75 мин/ режиссер Гуннар Бергдаль/
Встреча с режиссером и членом жюри ARCTIC OPEN Гуннаром Бергдаль
(Место: ауд.402, ИЦНБ, Смольный буян, 1)
Вход свободный
НОЧЬ МУЗЕЙНОГО КИНО
18.30 -21.00 Показ документальных фильмов, посвященных 90-летию АЛТИ-АГТУ-САФУ в рамках внеконкурсной программы ARCTIC OPEN
«АДРЕСА НАУКИ» 2019/Россия/ ПРЕМЬЕРА/32мин./
«ФАБРИКА ЗВЕЗД АЛТИ» 2019/Россия/ 30 мин/
«ДЕЛО МУЗЕЯ» 2019/Россия/ 20 мин/
Дом молодежи Архангельской области,
г. Архангельск, ул. Шубина, 9
МАСТЕР-КЛАССЫ Арктического питчинга
Архангельский областной Дом молодежи
Архангельск, ул. Шубина, 9, конференц зал . 2 этаж
Вход свободный
10.00-12.00 МАСТЕР-КЛАСС «От актера до продюсера» от Александра Тютрюмова,
заслуженного артиста РФ, актера театра и кино, режиссера, продюсера.
12.00-13.00 МАСТЕР-КЛАСС «Прокат документального кино» от Марии Готлиб, директора по кинопрокату Центра документального кино.
14.00-16.00 МАСТЕР-КЛАСС "Организация и продвижение социокультурных проектов. На примере партнерства создания документальных фильмов об Арктике" от режиссера и продюсера Милы Кудряшовой.
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19:30 д/ф «КИРУНА — СОВЕРШЕННО НОВЫЙ МИР»/KIRUNA — A BRAND NEW WORLD» 2019/Швеция/ПРЕМЬЕРА/87 мин./12+/Режиссер Greta Stocklassa
Архангельский краеведческий музей Гостиные дворы,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, 85/86
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19:00 ДОКЦИКЛ «ПАМЯТЬ»: «Русские в Киркенесе», «Швеция 164», «Война и мир города Ханко» 2019/Швеция, Норвегия, Финляндия/26 мин. 26 мин. 26 мин/0+/ Режиссер Евгений Безбородов
Фильмы представит режиссер Евгений Безбородов
21:00 д/ф «НЕ РАБЫ РЫБЫ» / «FROZEN FISH, WARM VOICES»
2018/Швеция/ 44мин./12+/Режиссер Тамара Сушко
Фильм представит Режиссер Тамара Сушко
22:05 д/ф «КИРУНА — СОВЕРШЕННО НОВЫЙ МИР»/KIRUNA — A BRAND NEW WORLD»
2019/Швеция/ПРЕМЬЕРА/87 мин./12+/Режиссер Greta Stocklassa
НОВОКЛАСС в ТРЦ «СОЛОМБАЛА МОЛЛ»
г. Архангельск, ул. Советская, д.25, 3 этаж
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
18:00 д/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ»
2019/Россия /60 мин./12+/Режиссер Алексей Головков
Фильм представит режиссер Алексей Головков
19:30 д/ф «МНОГОГРАННОСТЬ САРЫ» / «THE MANY SIDES OF SARA»
2019/ПРЕМЬЕРА/Швеция/ 77 мин. /16+/Режиссер Гунилла Брески
Фильм представит режиссёр Гунилла Брески
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ,
г. Архангельск, улица Набережная Северной Двины, 80
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19:00 д/ф «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»
2019/Россия/Фильм-портрет/39 мин./14+/Режиссер Борис Дворкин
Фильм представит Режиссер Борис Дворкин
20:00 д/ф «ВСХОДЫ КОММУНИЗМА НА ТЕРСКОМ БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ»
2019/Россия /47 мин./12+/ Режиссер Александр Трофимов
Фильм представит режиссер Александр Трофимов
21:15 д/ф «ФАТЕИЧ И МОРЕ» 2018/Россия/Финляндия/ 73мин./16+/
Режиссер Алина Рудницкая, Сергей Винокуров
Фильм представит сценарист и продюсер Мила Кудряшова
22:45 д/ф «ОСЕЛ ПО КЛИЧКЕ ДЖЕРОНИМО»/«A DONKEY CALLED GERONIMO»
2018/Дания, Германия/80 мин./18+/Режиссер Arjun Talwar, Bigna Tomschin
«ВИЗИТ-ЦЕНТР «РУССКАЯ АРКТИКА» Главный корпус САФУ,
г. Архангельск, Наб. Северной Двины, д.17
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
17:00 д/ф «СЕВЕРНЫЕ КИНОПУТЕШЕСТВИЯ» / «NORTHERN TRAVELOGUES»
2019 /Финляндия /58 мин./12+/Режиссер Кира Яаскляйнен
18:10 д/ф «УГОЛ ЗЕМЛИ» / «A CORNER OF THE EARTH»
2019/ ПРЕМЬЕРА /Исландия/42 мин./6+/Режиссер Спенсер Фрост
19:00 д/ф «ПОД ТОНКИМ ЛЬДОМ» / «UNDER THIN ICE»
2019/ ПРЕМЬЕРА/ Канада, Гренландия/88 мин./0+/Режиссер Denis Blaquière
20:35 д/ф «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»
2019/Россия/Фильм-портрет/39 мин./6+/Режиссер Борис Дворкин
Фильм представит режиссер Борис Дворкин
21:35 д/ф «67 49 32 СЕВЕР» / «67 49 32 NORTH»
2018/Канада, Турция/ 56 мин./12+/Режиссер Ece Soydam, Mathieu Dumond
Фильм представят Ece Soydam, Mathieu Dumond
«ДОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБРАНИЯ» (МАРФИН ДОМ)
г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.38
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19:00 а/ф «АПОКРИФ»
Россия/ этнографический фильм / 43 мин./6+/ Режиссер Владимир Куприянов
Фильм представит музыкант, художник, автор фильма Александр Ростоцкий
20:10 д/ф «ТАНЦОРЫ» / «DANZANTES»
2019/ПРЕМЬЕРА/Бразилия, Доминиканская республика, Финляндия, Италия, Япония, Мексика, Испания, США/82 мин. /6+/ Режиссер JUAN VICENTE CHULIÁ
Фильм представит режиссер Juan Vicente Chulia
22:00 д/ф «МЕЛОДИЯ СКВОЗЬ ЛЁД»/ «MELODY THROUGH THE ICE»
2018/Швеция/30 мин./6+/Режиссер Mitra Sohrabian
Фильм представит режиссер Mitra Sohrabian
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСК
(Музей художественного освоения Арктики им. А. А.Борисова),
г. Архангельск, ул. Поморская, 3
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
19.00 д/ф «ЛЮБОВЬ: Love in Russian»
/2017 /90 мин/ Швеция, Беларусь /документальный /16+
Фильм представит режиссер, член жюри ARCTIC OPEN Стаффан Юлен (Швеция)
21.00 д/ф «ПАЛЕХ» 2019/Россия/ 23 мин./12+/Режиссер Александр Абрамов
Фильм представит режиссер Александр Абрамов
21.40 д/ф «#ВПОИСКАХАБРАМОВА» ПРЕМЬЕРА
2019/Россия/65 мин./18+/Режиссер Теймураз Эсадзе
Фильм представит режиссер Теймураз Эсадзе
10.00-18.00 ФОТОВЫСТАВКИ ИГОРЯ ГНЕВАШЕВА «КИНО КАК ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ КАК КИНО»
ГАСТРОПАБ «СТУДИЯ 17», Архангельск, пр. Троицкий, 17, ТРК «ЕвроПарк», вход со стороны Набережной Северной Двины
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
18.00 ПРОГРАМА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:
к/ф «ПОСУДОМОЙЩИК / THE DISHWASHER»
2019 /США/Драма, комедия/13 мин./16+/Режиссер Ник Хартанто, Сэм Роден
к/ф «КОЖА / SKIN» 2018/США/Драма/ 20 мин./ 18+/ Режиссер Гай Наттив
18.35 к/ф “АВГУСТА. СЕНТЯБРЬ” / AOÛT. SEPTEMBRE
2019/Канада/16 мин./16+/режиссер Ludovic Dufresne
Фильм представит режиссер Ludovic Dufresne
19.10 к/ф «ТОПЛИВО» 2019/Россия/Фантастика/24 мин./12+/Режиссер Михаил Архипов
Фильм представит режиссер Михаил Архипов
19.55 «ВЫСТРЕЛ» 2019/Россия/36 мин./12+/Режиссеры: Вахтанги Хубутия, Игорь Красников
Фильм представит режиссер Игорь Красников
20.50 «РЫБЫ» /Россия/Поэтическое кино/6 мин./16+/Режиссер Сергей Друзьяк.
21.15 «РЕКА» Россия/Драма/19мин./12+/ Режиссер Дмитрий Давыдов
Фильм представит оператор Иван Семенов
21.50 «ОСТРОВИТЯНИН / ISLANDER»
Испания/Пластический фильм/5 мин./0+/Режиссер Дерек Педрос
Кинозалы ЦУМа, г. Северодвинск , ул. Ломоносова, 81
19.00 Художественный фильм «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»
2019 /Россия/драма/80мин./16+/ режиссер Лариса Садилова
Фильм представят режиссер Лариса Садилова и продюсер Рустам Ахадов
Билеты в кассе
Кинокомплекс ДРУЖБА,
г. Новодвинск, ул. Советских космонавтов, д.7
19.00 х/ф НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ /1ч 45. /
2019/ Россия/драма/105 мин./ 18+/Режиссер Дмитрий Давыдов
Фильм представит оператор Иван Семенов
Кинокомплекс «РУСЬ», Архангельск, ул. Тимме, 7
15.00 Художественный фильм «БИТВА»
2019/Россия/Драма /85 мин./6+/Режиссер Анар Аббасов
Фильм представит режиссер Анар Аббасов
16.50 БОГИ МОЛЕНБЕКА / GODS OF MOLENBEEK /1ч.13/ ARCTIC OPEN-ДЕТЯМ
2019/Финляндия-Бельгия-Германия/Документальный фильм/73 мин./6+/Режиссер Реетта Хутанен
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
18:15 к/ф «НУРЕХ»/NOOREH 2018 /Индия/Драма/22 мин./6+/Режиссер Ashsih Pandey
18:40 к/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ПЕТЯ»
2019/Россия/Мелодрама/15 мин. /12+ /Режиссер Дарья Биневская
Фильм представит режиссер Дарья Биневская
19:10 к/ф «ТЕОРЕМА» 2019/Россия/19 мин./16+/Режиссер Николай Флотский
Фильм представит режиссер Николай Флотский
19:45 к/ф «РЕКА» Россия/Драма/19мин./12+/ Режиссер Дмитрий Давыдов
Фильм представит оператор Иван Семенов
20:20 к/ф «ТОПЛИВО» 2019/Россия/Фантастика/24 мин./12+/Режиссер Михаил Архипов
Фильм представит режиссер Михаил Архипов
21:10 к/ф «ВЫСТРЕЛ» 2019/Россия/36 мин./12+/Режиссеры: Вахтанги Хубутия, Игорь Красников
Фильм представит режиссер Игорь Красников
МЕДИА-ЦЕНТР «АРКТИЧЕСКИЙ МОСТ»
Интеллектуального центра Научной библиотеки САФУ
г. Архангельск, ул. Смольный буян, д.1, 4 этаж, ауд.404.1
НОЧЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО КИНО
ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
15.00 «АВГУСТА. СЕНТЯБРЬ»/ AOÛT. SEPTEMBRE
2019/Канада/16 мин./18+/
Фильм представит режиссер Ludovic Dufresne
15:30 «ЛУННО-ОРБИТАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ»/
LUNAR-ORBIT –RENDEZVOUS 2018/Канада/Фантастика, мелодрама/15 мин./16+/Режиссер Mélanie Charbonneau
15:45 «ВТОРОЙ КЛАСС»/2ND CLASS 2018/Швеция/Драма/14 мин./18+/Режиссер Джимми Олссон
16:00 «-21 ГРАДУС»/-21 DE 2018/Канада/Драма/17 мин./6+/Режиссер Colin Nixon
16:20 «ДЕРЕВНЯ В СУМЕРКАХ»/A VILLAGE AFTER DARK
2019/Швеция /15 мин./18+/Режиссер Benjamin Dizdarevic
Представит режиссер Benjamin Dizdarevic
16:55 «КОЖА»/SKIN 2018/США/Драма/ 20 мин./ 18+/ Режиссер Гай Наттив
17:20 «МОЛЧАНИЕ РЫБЫ»/SILENCE OF THE FISH 2019/Исландия/Драма/19 мин./18+/Режиссер Хильке Реннфельдт
17:40 «СЕВЕРНЫЕ КИНОПУТЕШЕСТВИЯ»/ NORTHERN TRAVELOGUES
2019 /Финляндия /58 мин./12+/Режиссер Кира Яаскляйнен
18:40 д/ф «КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА»
2019/Россия/Биографический/87 мин./18+/Режиссер Владимир Непевный
Фильм представит продюсер Евгений Григорьев
20:30 д/ф «ОСЕЛ ПО КЛИЧКЕ ДЖЕРОНИМО» /
«A DONKEY CALLED GERONIMO»
2018/Дания, Германия/80 мин./18+/Режиссер Arjun Talwar, Bigna Tomschin
Музей истории САФУ, Интеллектуальный центр Научная библиотека САФУ
г. Архангельск, ул. Смольный буян, д.1, 4 этаж, 401
18:30 Показ документальных фильмов, посвященных 90-летию АЛТИ-АГТУ-САФУ в рамках внеконкурсной программы ARCTIC OPEN: “Адреса науки”, “Фабрика звезд АЛТИ”, “Дело музея”.
Североонежский Социально-досуговый центр
поселок Североонежск, 2- й микрорайон, д. 13
«БОЛЬШОЕ КИНО МАЛЫМ ПОСЕЛКАМ»
18.30-20.30 х/ф КЕРОСИН /Россия /1ч.17. /18+/
Фильм представят актеры Елена Сусанина и Валерий Маслов.
Технопарк САФУ, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 39
19.00 Показ фильмов участников II Лаборатории движения границ c представлением проекта «Киноистория в танце».
7 декабря
Дом молодежи Архангельской области,
г. Архангельск, ул. Шубина, 9
10:00 - 14:00 Открытая защита проектов II Арктического питчинга игрового
и неигрового кино.
«МИРАЖ -СИНЕМА» в ТРК «Титан Арена», г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20
10.15 Художественный фильм “КОНЕЦ СЕЗОНА”
2019/Россия, Латвия/ триллер, мелодрама/95 мин./16+/Режиссер Константин Худяков
Фильм представит продюсер Александр Просянов
12.40 Художественный фильм «WILCOX»
2019/ Канада / режиссер Дени Котэ/драма /18 +
Встреча в пресс-зоне с режиссером картины Дени Коте
14.10 Художественный фильм «АЙКА”
2018 /Россия, Германия, Польша, Китай, Казахстан/драма/100мин./16+/
Режиссер Сергей Дворцевой
Фильм представят режиссер и продюсер картины Сергей Дворцевой
16.30 Художественный фильм “БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ”/HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR
2019/ Исландия, Дания, Швеция/драма/110 мин./18+/Режиссер Хлинюр Палмасон
Фильм представит кинокритик Алексей Медведев
19.00 Художественный фильм “АНТОЛОГИЯ ГОРОДОВ-ПРИЗРАКОВ”/RÉPERTOIRE DES VILLES DISPARUES
2019 / Канада/фэнтези, драма/97 мин./18+/Режиссер Дени Коте
Фильм представит режиссер Дени Коте
Архангельская областная научная библиотека
им. Н. А. Добролюбова, г. Архангельск, ул. Логинова, дом 2
12:00 д/ф «#ВПОИСКАХАБРАМОВА» ПРЕМЬЕРА
2019/ПРЕМЬЕРА /Россия/65 мин./18+/Режиссер Теймураз Эсадзе
Фильм представит режиссер Теймураз Эсадзе
13:30 д/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ» 2019/Россия /60 мин./12+/Режиссер Алексей Головков
Фильм представит режиссер Алексей Головков
14:50 д/ф «ФАТЕИЧ И МОРЕ» 2018/Россия/Финляндия/73мин./16+/Режиссер Алина Рудницкая, Сергей Винокуров
Фильм представит сценарист и продюсер Мила Кудряшова
16:25 д/ф «ВСХОДЫ КОММУНИЗМА НА ТЕРСКОМ БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ»
2019/Россия /47 мин./12+/Режиссер Александр Трофимов
Фильм представит режиссер Александр Трофимов
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА САФУ,
Архангельск, ул. Смольный буян, д.1 актовый зал
ПРОГРАММА «ARCTIC OPEN БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Фильмы конкурсной программы с тифлокомментированием и сурдопереводом
12:00 д/ф «67 49 32 СЕВЕР» / «67 49 32 NORTH»
2018/Канада,Турция/ 56 мин./12+/Режиссер Ece Soydam, Mathieu Dumond
Фильм представят режиссёры Ece Soydam, Mathieu Dumond
14:00 «СВЕТЛАНА И КУРТ НАВСЕГДА» / «SVETLANA OCH KURT FOREVER»
2018 /Швеция/ 58 мин./18+/Режиссер Валентина Свенссон
Фильм представит Режиссер Валентина Свенссон
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА САФУ,
Архангельск, ул. Смольный буян, д.1 актовый зал
16.15 д/ф «ЮРА МУЗЫКАНТ»
2018/Россия/Биографический/ 87 мин./16+/Режиссер Павел Селин
Фильм представит оператор-постановщик и автор идеи фильма Георгий Угаров
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ МУЗЕЙ,
г. Архангельск, улица Набережная Северной Двины, 80
13:00 д/ф «ПОД ТОНКИМ ЛЬДОМ» / «UNDER THIN ICE»
2019/ ПРЕМЬЕРА/Канада, Гренландия/88 мин./0+/Режиссер Denis Blaquière
14:30 д/ф «УГОЛ ЗЕМЛИ» / «A CORNER OF THE EARTH»
2019/ ПРЕМЬЕРА /Исландия/42 мин./6+/Режиссер Спенсер Фрост
15:20 д/ф «КУДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖЧИНА» / «WHERE MAN RETURNS»
2019/ Норвегия/72 мин./16+/Режиссер Egil Håskjold Larsen
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСК
(Музей художественного освоения Арктики им. А. А.Борисова), г. Архангельск, ул. Поморская, 3
12.00 д/ф «КУЛАКОВ ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА»
2019/ Россия /Биографический/87 мин./18+/ режиссер Владимир Непевный
Фильм представит продюсер Евгений Григорьев
ARCTIC OPEN ТЕАТРАЛЬНЫЙ
15.00 Спектакль «АЛЬКА. КАК ВЫВЕСТИ ИЗ ДЕВУШКИ ДЕРЕВНЮ»
2019/ ПРЕМЬЕРА/ 14+/ режиссер Филипп Шкаев, Архангельский молодежный театр
10.00-18.00 ФОТОВЫСТАВКА ИГОРЯ ГНЕВАШЕВА «КИНО КАК ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ КАК КИНО»
Кинозалы ЦУМа, г. Северодвинск , ул. Ломоносова, 81
19.00 Художественный фильм “КОНЕЦ СЕЗОНА”
2019/Россия, Латвия/ триллер, мелодрама/95 мин./16+/Режиссер Константин Худяков
Фильм представит продюсер Александр Просянов
Билеты в кассе
Кинокомплекс ДРУЖБА,
г. Новодвинск, ул. Советских космонавтов, д.7
15.30 В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ… /1ч.50 /
2019 /Россия/драма/107 мин./16+/Режиссер Александр Велединский
Фильм представит актер Сергей Сосновский - советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РФ.
ТЕХНОПАРК САФУ, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 39, корп.1
20.00 Презентация видеопроектов воркшопа «Мобильное кино»
8 декабря
МИРАЖ -СИНЕМА» в ТРК «Титан Арена», г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.20
10.15 Художественный фильм “ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ”
2019 /Россия/драма/80мин./16+/Режиссер Лариса Садилова
Фильм представят: режиссер Лариса Садилова, продюсер Рустам Ахадов и актриса Мария Семенова
13.00 -14.50 Презентация проектов почетного президента кинофестиваля «ARCTIC OPEN» ИГОРЯ УГОЛЬНИКОВА — «Учёности плоды» и «Подольские курсанты»
Творческая встреча с режиссером, заслуженным артистом РФ, продюсером
Игорем Угольниковым
15.00 Фильм-закрытие фестиваля “КОНЕЦ СЕЗОНА”
2019/Россия, Латвия/ триллер, мелодрама/95 мин./16+/Режиссер Константин Худяков
Фильм представит продюсер Александр Просянов
17.10 д/ф “ЮРА МУЗЫКАНТ”
2018/Россия/Биографический/ 87 мин./16+/Режиссер Павел Селин
Фильм представит оператор-постановщик и автор идеи фильма Георгий Угаров
18.50 Художественный фильм “ГИВ МИ ЛИБЕРТИ”
2019/ США/комедия/110 мин./18+/Режиссер Кирилл Михановский
21.00 д/ф “ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВСКИЙ. АНТИПЕНКО” СВЕТОТЕНИ»
/ 2018 /Россия/60 мин./12+/Режиссер Андрей Осипов
Кафе-галерея «Степанов», г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 32
13.00 д/ф “НЕ РАБЫ РЫБЫ” / FROZEN FISH, WARM VOICES
2018/Швеция/ 44мин./12+/Режиссер Тамара Сушко
Представит режиссер Тамара Сушко
14.20 к/ф “МЕНЯ ЗОВУТ ПЕТЯ” 2019/Россия/Мелодрама/15 мин. /12+
/Режиссер Дарья Биневская
Представит режиссер Дарья Биневская
14.50 к/ф “РЕКА” Россия/Драма/19мин./12+/ Режиссер Дмитрий Давыдов
Представит оператор Иван Семенов
ARCTIC OPEN – ДЕТЯМ
15.30-17.00 ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (6+)
“НУРЕХ”/ NOOREH 2018/Индия/Драма/22 мин./6+/Режиссер Ashsih Pandey
“ПРОСТО Я И ТЫ” / JUSTE MOI ET TOI 2019/Канада/22 мин./6+/Режиссер Сандрин Бродер-Дезросир
“РЕВОЛЮЦИЯ ПЛАСТИКА”/THE REVOLUTION OF PLASTIC
2018/США/10 мин/6+/Режиссер Marine G. Brun-Franzetti
“ДУРНАЯ СЛАВА” / VANHEDER-DISREPUTE
2019/Швеция/Драма/7 мин./12+/Режиссеры Stephane Mounkassa, Stefan Sundin
17.00-18.00 ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ (12+)
“АШМИНА”/ ASHMINA 2018/ Великобритания, Непал/16 мин./12+/Режиссер Декель Беренсон
«-21 ГРАДУС» / -21 DE 2018/Канада/Драма/17 мин./6+/Режиссер Colin Nixon
«АДЖИКА» ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КЛУБ 2019/Россия/Драма/20 мин./12+/Режиссер Сергей Целиков.
18.00 д/ф “БАЛКОН ЕВРОПЫ”/ BALCON DE EUROPA
2019/ Литва, Россия/60 мин./16+/Режиссер Дали Руст
19.00 д/ф “ЛАМАЛЕРА” / LAMALERA 2019/Дания/54 мин./12+/Режиссер Karsten Tadie
Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова,
г.Архангельск ул. Петровский парк, 1
18.15-21.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ III Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN
Вход свободный
ТРК «ТИТАН АРЕНА», 2 этаж , г. Архангельск, ул. Воскресенская, 20
«ВРЕМЯ ХОРОШЕГО КИНО»
выставка Международного кинофестиваля Arctic open 2017-2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ ARCTIC OPEN 2019
Технопарк САФУ, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 39
30 ноября - 4 декабря
10.00-19.30
Лаборатория для операторов «Пятый элемент» - образовательный интенсив по съемке в жанре пластического кино. Проект «Киноистория в танце»
Партнер – проектное бюро Arctic Art Institute
Технопарк САФУ, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 39
5-7 декабря
10.00-20.00 Воркшоп «Мобильное кино» – образовательная лаборатория по съемке фильмов на мобильный телефон. Эксперт Борис Гуц - режиссер и сценарист, идеолог движения Mobile Filmmakers.
07.12 в 20.00 Презентация видеопроектов воркшопа «Мобильное кино»
Вход свободный
Интеллектуальный центр Научная библиотека САФУ, г. Архангельск,
ул. Смольный буян, 1 ауд. 208
5-7 декабря
10.00-19.00 Медиа-семинар Арктических СМИ с международным участием
Партнер - Союз журналистов России
Научная библиотека САФУ, г. Архангельск, ул. Смольный буян, 1, ауд.102, 6 декабря ауд.501
10.00-17.00 Семинар для организаторов кинодвижения, киноклубов и кинопоказов в регионах.
«Развитие региона через общественные кинопоказы и дискуссии. Культура и образование».
Партнер – Гильдия неигрового кино и ТВ
Дом молодежи Архангельской области, г. Архангельск, ул. Шубина, 9
6-7 ДЕКАБРЯ
10.00-19.00 II Арктический питчинг игрового и неигрового кино
Партнер – Молодежный центр Союза кинематографистов России
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вход на все мероприятия, кинопоказы в Архангельске и Новодвинске БЕСПЛАТНЫЙ.
В кинозалы ЦУМа Северодвинска – билеты в кассе.
Вход на фестивальные киноплощадки Архангельска: музеи, библиотеки, кафе, Дома культуры – СВОБОДНЫЙ
Бесплатные билеты в кинотеатры Архангельска:
- онлайн на сайте кинофестиваля или по ссылке https://quicktickets.ru/arhangelsk-artic-open
- 1 этаже в ТРК «Титан Арена» (ул. Воскресенская, 20) и в Научной библиотеке САФУ (ул. Смольный Буян, 1) – стойка ARCTIC OPEN
Информация о программе кинофестиваля ARCTIC OPEN
по телефону контакт-центра - (8-818-2) 42 – 08 – 07
Проект реализуется на средства Фонда Президентских грантов при поддержке Министерства культуры Архангельской области.
Организатор проекта – НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», г. Архангельск
Соорганизатор – Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова.