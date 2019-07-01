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Ищем выход из мусорного лабиринта

Не только перед Россией, но и всем человечеством стоит проблема глобального замусоривания.

Старшее поколение еще помнит времена, когда полиэтиленовые пакеты, выдаваемые сегодня бесплатно в любом супермаркете, покупались с рук у спекулянтов, стирались, сушились на веревках вместе с бельем… . Или походы за молоком с бидонами, которые сегодня с успехом заменили ПЭТ-упаковки, которые среднестатистическая семья использует и выбрасывает по несколько штук на день.

Соответственно, появился запрос на новые технологии в утилизации коммунальных отходов – от сжигания в плазме до создания экотехнопарков нового поколения.

Сначала о плазме. Первая плазменная установка по сжиганию мусора должна начать работать в Московской области уже в начале следующего года. Выгоды от нового устройства очевидны – мусор больше не придется вывозить к местам захоронения, а после реактора с рабочей температурой в 1700 градусов даже от огромного объема отходов останется всего лишь горстка химически пассивного пепла.

Параллельно в самой столице население привыкает к раздельному сбору мусора. Одно из новшеств – оплата проезда в московском метро… пустыми пластиковыми бутылкам. Да-да, не смейтесь, такой подход успешно апробирован и внедрен в римском метрополитене, в Москве его тоже проверят на двух станциях подземки.

Однако приведенные примеры всего лишь плод интеллектуального труда. Наша страна большая по территории, с многомиллионным населением. Нам надо что-то масштабное, с большими производственными оборотами и, желательно, созданием новых рабочих мест. По оценкам экологов, существующие на территории РФ организованные свалки практически исчерпали свои ресурсы, и теперь первоочередная задача их рекультивация. Еще острее стоит проблема со свалками незаконными. Единственный способ их ликвидации – перенос уже накопившихся отходов на легальные мусорные полигоны, другого варианта, уж извините, просто нет.

Сегодня Россия в этом вопросе попала в ту ситуацию, в которой несколько десятилетий назад находились развитые страны Запада. И с честью вышли из нее.

Речь идет о комплексной переработке отходов с извлечением из них максимального количества веществ, которые можно использовать для вторичной переработки, в том числе, для ресайклинга - стекло, металл, бумага, пластик. На этом еще и деньги зарабатывают.

Что для этого нужно? Уже существует аппаратура, способная отличать и разделять разные типы упаковок – полиэтилен от полипропилена и т.д. И куда их потом девать? Давайте отдавать себе отчет в том, что индустрия переработки мусора в нашей стране развита еще очень слабо. Плюс о чем мы говорили выше – страна большая, экономика в регионах разная, где-то в отходы больше попадает металла, а где-то бумаги. Когда еще во всем этом разберутся и начнут возводить предприятия переработки под нужную морфологию местного мусора… 

По оценкам специалистов, единственным разумным решением в данной ситуации может быть только создание экотехнопарков нового типа, с минимизированным влиянием на окружающую среду. Туда на временное хранение и будут сгружаться правильно упакованные ТКО.

Технология такая: поступающие на эти объекты отходы проходят тщательный радиометрический контроль. Если безопасность груза подтверждена, его высыпают в шредер – огромный измельчитель, перемалывают и сортируют в специальных устройствах. То, что удалось отделить, оправляют на переработку, а остатки фасуют в брикеты, обматывают пленкой и отправляют на площадку хранения. Впоследствии эти расфасованные отходы можно даже использовать, например, для выработки тепла и электроэнергии.

Еще один немаловажный момент, который часто замалчивается активистами протестного движения. Со временем экотехнопарки и пристроенные к ним предприятия переработки могут стать локомотивами для развития местной промышленности – снабжать ее теплом и энергией. Прекрасно подойдут, например, для тепличных хозяйств, где именно расходы на энергетику влияют на конкурентоспособность конечного продукта.

Подобные экотехнопарки планируется создать в Архангельской и Калужской областях. Увы, но недостаток информации только разжигает протестные настроения, общество болезненно реагирует на одно только слово «мусор».  А все от незнания технических нюансов и новых технологий, давно отработанных в наиболее благополучных в экономическом плане странах. 

30 июль 13:02 | : Экономика

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