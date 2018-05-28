Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бюст the best. Кому помешала реклама "Аквилон Инвест"?

Всего неделя до выборов. Но говорить я буду о женщинах.

Нет, не тех, кому наш справедливый президент скостил три года трудового стажа, напомнив мужскому населению, кто у нас детей нянчит, белью стирает и по магазинам бегает. Сексизм, скажете? Нет, просто Россия патриархальная страна, как жили деды-прадеды, так и продолжаем жить, в тех же понятиях.

Я тоже о сексизме В рекламе.

Новость, быстро облетевшая все федеральные СМИ – в Архангельске унижают женщин с маленькой грудью. Унижают особо циничным образом посредством публичной рекламы в СМИ и на улицах города. К такому выводу пришло региональное УФАС, рассмотрев со всех сторон рекламу строительного холдинга «Аквилон Инвест».

Рекламе, кстати, несколько месяцев… а сигнал (донос) поступил только что. Не знаю, возможно у них там так принято – реагировать на сигналы, самим инициативу не проявлять. Но, согласитесь, нелогично выглядит – запрещать, когда все женщины города с нулевыми и первыми размерами уже ходят закомплексованными.

Крупнейший в регионе строительный холдинг на предъявляемые ему претензии лишь пожал плечами – «Закона о рекламе» мы не нарушаем… остальное дело вкуса, чей-то бурной фантазии и маниакальной обидчивости. По большому счёту, строители должны ещё и поляну накрыть жалобщикам и антимонопольщикам – если кто-то до сих пор не обратил внимание на новостройки от «Аквилон Инвест», то теперь обязательно заинтересуется, что там маленькое (цены), а что большое (метраж). Ведь именно это в рекламе и главное.

Просто пожившие при социализме поколения к этому не привыкли. Самый распространённый слоган моего детства-юности – «Летайте самолётами «Аэрофлота»… как будто было ещё чем летать. Или «Храните деньги в сберегательной кассе»… единственная советская альтернатива постельное бельё.

Это потом попёрло, с приходом изобилия. И уж рекламщикам пришлось расстараться, чтобы измученный «Байкалом» потребитель мог отличить «Pepsi» от «Cola», по мне их вкус одинаков. Кто-то предпочитает строгое, кто-то фривольное… лишь бы закона о нравственности не нарушило.

Но в этом случае разговор о штрафах. Дело даже не в деньгах, а удару по репутации – такие солидные люди и допускают насмешку (оскорбление) над целой группой товарищей. А как ещё расценить формулировку - реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".

Вот тут можно спорить до посинения. Когда-то дородные пейзанки действительно презрительно бросали в спину худосочным городским фифам – «Доска, два соска и попка с кулачок» (не говоря уже о временах Рубенса). Однако время приносит новые стандарты женских прелестей… многие мои знакомые барышни наоборот гордятся своим первым номером лифчика и отзываются о покупательницах четвёртого, как о «ходячих молочных фермах».

Что касается вкуса… Наверное, такая солидная компания как «Аквилон Инвест» с её объёмами строительства и, соответственно, продаж в состоянии провести грамотный маркетинг. Вы думаете, покупателя может завлечь своими прелестями только Мерлин Монро? Как раз наоборот, ему милее соседка Маша с таким знакомым тазиком фарша на воскресные пельмени.

Остальное, дело вкуса, тут и веганы-сыроеды могут в суд подать, требуя заменить мясной фарш бананами. Но устраивать из каждой подобной жалобы судебное разбирательство…

Неужели кому-то делать нечего? А люди строят…

(кадр из фильма "Бриллиантовая рука"... с разъяснением)

Леонид Черток

01 сентябрь 10:19 | : Горячая тема / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (6)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20