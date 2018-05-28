Бюст the best. Кому помешала реклама "Аквилон Инвест"?

Всего неделя до выборов. Но говорить я буду о женщинах.

Нет, не тех, кому наш справедливый президент скостил три года трудового стажа, напомнив мужскому населению, кто у нас детей нянчит, белью стирает и по магазинам бегает. Сексизм, скажете? Нет, просто Россия патриархальная страна, как жили деды-прадеды, так и продолжаем жить, в тех же понятиях.

Я тоже о сексизме В рекламе.

Новость, быстро облетевшая все федеральные СМИ – в Архангельске унижают женщин с маленькой грудью. Унижают особо циничным образом посредством публичной рекламы в СМИ и на улицах города. К такому выводу пришло региональное УФАС, рассмотрев со всех сторон рекламу строительного холдинга «Аквилон Инвест».

Рекламе, кстати, несколько месяцев… а сигнал (донос) поступил только что. Не знаю, возможно у них там так принято – реагировать на сигналы, самим инициативу не проявлять. Но, согласитесь, нелогично выглядит – запрещать, когда все женщины города с нулевыми и первыми размерами уже ходят закомплексованными.

Крупнейший в регионе строительный холдинг на предъявляемые ему претензии лишь пожал плечами – «Закона о рекламе» мы не нарушаем… остальное дело вкуса, чей-то бурной фантазии и маниакальной обидчивости. По большому счёту, строители должны ещё и поляну накрыть жалобщикам и антимонопольщикам – если кто-то до сих пор не обратил внимание на новостройки от «Аквилон Инвест», то теперь обязательно заинтересуется, что там маленькое (цены), а что большое (метраж). Ведь именно это в рекламе и главное.

Просто пожившие при социализме поколения к этому не привыкли. Самый распространённый слоган моего детства-юности – «Летайте самолётами «Аэрофлота»… как будто было ещё чем летать. Или «Храните деньги в сберегательной кассе»… единственная советская альтернатива постельное бельё.

Это потом попёрло, с приходом изобилия. И уж рекламщикам пришлось расстараться, чтобы измученный «Байкалом» потребитель мог отличить «Pepsi» от «Cola», по мне их вкус одинаков. Кто-то предпочитает строгое, кто-то фривольное… лишь бы закона о нравственности не нарушило.

Но в этом случае разговор о штрафах. Дело даже не в деньгах, а удару по репутации – такие солидные люди и допускают насмешку (оскорбление) над целой группой товарищей. А как ещё расценить формулировку - реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".

Вот тут можно спорить до посинения. Когда-то дородные пейзанки действительно презрительно бросали в спину худосочным городским фифам – «Доска, два соска и попка с кулачок» (не говоря уже о временах Рубенса). Однако время приносит новые стандарты женских прелестей… многие мои знакомые барышни наоборот гордятся своим первым номером лифчика и отзываются о покупательницах четвёртого, как о «ходячих молочных фермах».

Что касается вкуса… Наверное, такая солидная компания как «Аквилон Инвест» с её объёмами строительства и, соответственно, продаж в состоянии провести грамотный маркетинг. Вы думаете, покупателя может завлечь своими прелестями только Мерлин Монро? Как раз наоборот, ему милее соседка Маша с таким знакомым тазиком фарша на воскресные пельмени.

Остальное, дело вкуса, тут и веганы-сыроеды могут в суд подать, требуя заменить мясной фарш бананами. Но устраивать из каждой подобной жалобы судебное разбирательство…

Неужели кому-то делать нечего? А люди строят…

(кадр из фильма "Бриллиантовая рука"... с разъяснением)

Леонид Черток