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"Грудной" скандал в Архангельске: «Аквилон Инвест» соблюдает законодательство о рекламе

- Что касается постановления, от УФАС наша компания никаких уведомлений о привлечении к ответственности не получала, - заявил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

- В свою очередь хочу сообщить, что все, кто разрабатывают для нашего холдинга рекламные акции, проводят их предварительный анализ и правовую проверку. Мы ни в коем случае не допускаем нарушение закона «О рекламе» и тем более не используем оскорбительных образов, указывающих на физические недостатки человека, это не в наших интересах.

Что касается распространяемой информации, хотелось бы отметить, что в изображении, используемом в ходе рекламной кампании, по нашему мнению, каждый видит, то, что он хотел бы увидеть. И мнение специалистов соответствующих органов – это тоже частное субъективное мнение, которое не является единственным безусловно верным, и истинной в последней инстанции. Для решения таких вопросов необходимо привлекать соответствующих экспертов в рамках судопроизводства. И делать соответствующие выводы на основании судебного решения, - отметил Алексей Попков.

Напомним, скандал разгорелся после заявления, поступившего в ФАС, заявители обвинили строительную кампанию в сексизм, узрев в рекламе предложений холдинга оскорбление дам с миниатюрными размерами бюста.

Подробный анализ этой смехотворной ситуации читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.   

28 август 16:28 | : Культура / Скандалы

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