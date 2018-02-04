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Мэр, который слушает "Алису". Поздний завтрак с Игорем Скубенко

Это моя первая очная встреча с Игорем Скубенко. А заочная не первая - «помню-помню, как вы обо мне писали во времена моего министерства»… «работа такая, оппозиционное мы издание или где»… «понимаю и не в претензии». Вот теперь можно и поговорить.

Будем считать, что c главой администрации Северодвинска у меня полдник (как раз на часах 12.00). В том же гостеприимном интерьере, в каком я около месяца назад проводил five o’clock с Игорем Годзишем (в конце материала напомню, где).

Меня мэры (уж я по старинке) интересуют, прежде всего, с человеческой точки зрения. Безумно интересно – рождается мальчик… ходит в школу… в институт… а потом бац, и мэр. Когда его избирают, ещё понятно – приглянулся народу, тут разные методы есть. Другое дело, выделиться так, чтобы тебе предложили. Какие книжки надо читать, какую музыку слушить… вот, где тайна.

Но наш неспешный разговор пришлось начать с политически горячего – буквально за час до нашей встречи губернатор огласил своё послание.

- И что нового для себя открыли? – спрашиваю.

- Да я всё уже сказал телевизионщикам…

- А вы коротенько.

Если коротенько, то в послании Орлова Скубенко услышал про новую динамику. То есть, хватит ориентироваться только на лес (доска-тоска) и федеральные вливания в ВПК. Хотя, конечное, инвестиции будут и дальше играть в жизни Северодвинска очень важную роль…

- Кстати, - невежливо перебиваю, - вы ведь, работая областным министром, не переехали на ПМЖ в Архангельск. Что так?

- Просто Северодвинск для меня комфортней Архангельска. Подчёркиваю, для меня комфортней. При ежедневной дороге туда-обратно. Сейчас обожаю гулять по своему городу… даже с учётом весеннего подтопления, но с этим боремся и поборем.

А я, грешным делом, ещё подумал про особое состояние, когда идёшь по городу, над которым поставлен начальником. Подумал… но не спросил. Вспомнил, как Годзиш обрезал мой же вопрос о чувстве хозяина – «не надо путать бизнес и госдолжность». Хорошо это или плохо, отдельный разговор, в нашей стране идёт бесконечная дискуссия на тему – всему нужен хозяин или просто грамотный управленец. Эти два Игоря из одной команды…

Так какую новую динамику получит Северодвинск, изначально строившийся как объект советского ВПК, спрашиваю. Например, развитие туризма, слышу в ответ. Ага, промышленного… и тут же получаю открытие – оказывается, промышленный туризм забава для ВИПов и детских тургрупп. Но есть и другой потенциал, например, Нёнокса, северодвинские «Малые Корелы», только в уменьшенном формате. Конечно, есть свои сложности – до сих пор функционирующий полигон, дороги, прямо скажем, не хайвэй, проблемы с инфраструктурой, не рассчитанной на туристический поток. Но всё это решаемо… со временем. И с привлечением бизнеса.

А так, ключевой ставкой для города корабелов остаются предприятия ВПК и Арктика, развитие именно промышленного бизнеса. И от статуса моногорода пока никуда не уйти, хотя есть задача к 30-му году (этого века) переориентироваться.

- А зачем, - спрашиваю, - вон, Мирный прекрасно себе живёт.

- Северодвинск – не Мирный, - слышу в ответ, - хотя и у нас президент частый гость, с 2005-го приезжал 8 раз. И вообще, разные люди у нас бывают… о некоторых визитах просто не сообщается, секретность.

- А допуск секретности у начальника Северодвинска есть?

- Обязательно.

- И «вертушка» (прямая засекреченная связь с Кремлём)?

- Аналог. Напрямую президенту звонить не могу, но в федеральные структуры – запросто.

Вот это жизнь! И тут настал момент перейти к детству героя интервью. В Википедии написано, что Игорь Васильевич Скубенко родился в Мурманской области. Ошибка, родился он в стольном граде Киеве… но именно что только родился, папа киевлянин. Ощущать себя человеком будущий градоначальник начал в военном гарнизоне Гаджиево, нашей северной базе подлодок, откуда его отец и был переведён на службу в Северодвинск. Подробности службы отца не спрашиваю… понимаю…единственное, что сказал сам интервьюируемый: «с младых ногтей осознавал, что любое задание отца с выходом в море – очень серьёзно». Страну охраняет – не фунт кишмиша. Ну и собственная сопричастность, для мальчишек советского поколения (а Скубенко как раз из последнего) – это очень важно.

- Когда почувствовали, что попали в непростой город?

- Сразу же, когда пересекали милицейский пикет и досмотр на въезде… как будто госграницу перешли.

Это чувство не покидало и дальше, в классе были все сопричастны – у кого-то отец подлодки варит, а у кого-то их в море выводит. Я не спросил, хвастались ли они своими отцами. Но, думаю, что хвастались… мы ведь своими, невоенными, хвастались.

Игорь Скубенко ходил в отличниках. Нет, не ботаник-зубрила, просто схватывал всё на лету. Также легко поступил на экономический факультет, с детства считал хорошо. Сложности начались после окончания… 98-й… помните, как тогда с работой было. Пришлось начинать с бухгалтера, о чём до этого не думал – не гадал (и песня «Милый мой бухгалтер» не из его репертуара). Но сразу попал в систему образования, что предопределило дальнейший путь.

- Стали разбираться в педагогике? – интересуюсь.

- В определенной мере… в очень непростых взаимоотношениях внутри этого сообщества.

- И сразу в министры?

- А вы считаете, министром образования может стать только хороший педагог? Я секрет открою – и в директора школы не каждый учитель годится, это, скорее, административная должность.

Вспоминаю о критиках министра областного образования Скубенко… даже имена припомнил. Пожимает плечами – нормальный ход, когда работаешь, всегда готов дискутировать с каждым.

Так как попадают в мэры? Оказывается, сначала вас настраивают, ведут разговоры с претендентом, в нашем случае таким переговорщиком был Михаил Гмырин. Ну, а когда дозреешь, следует конкретное предложение, как любит говорить Орлов – мужской вызов. Вот мне таких предложений не поступало… даже теряюсь, почему (шутка).

Интересно, а как друзья относятся к такому карьерному взлёту. В голосе градоначальника звучит сожаление – увы, они как-то рассасываются, на сегодняшний день остались те, что со школы. На работе? Нет, там Скубенко предпочитает выстраивать несколько другие отношения. Всё-таки это не кино, не журналистика, а госуправление… вот почему мне и не предлагают должность мэра.

Какой момент за полгода мэрства стал самым сложным? Ну, медведь на кладбище… или суета вокруг «Дома Пикуля»? Не сложными, поправляет городской глава, а шумными. Что, раньше медведи-рыси в наш город не заходили? Да сколько угодно, только на этот раз появление зверя было воспринято как проверка нового мэра на реакцию. Ну, и пар народ сбросил, если бы не было этого медведя, стоило его придумать. Что касается домика известного беллетриста (к нему у самого автора отношение неоднозначное), то здесь Скубенко ориентируется на мнение общественности, а личное отношение дело десятое. Главное, чтобы городской вид не портили развалюхи.

Тут самое время спросить о литературных пристрастиях.

- В детстве зачитывался Конан-Дойлем. Сейчас в основном читаю профессиональную литературу. Вот полпред президента (Беглов) подарил книгу воспоминаний учительницы Владимира Владимировича Путина. Как о чём?! О своём знаменитом ученике. Да, это тоже относится к специальной литературе, а вы как думали.

- Кино?

- Я – семейный зритель, не киногурман. Нет, от Кустурицы не фанатею.

- Музыка?

- Русский рок. «Алиса», «ЧиЖ», ДДТ, «Аквариум»…

Ну, просто елей на душу… какая попса, какой «Бухгалтер»?!.

Тут вспомнился мне шум с увольнением жены нового мэра. Сам же и уволил, согласно законодательству, она в городской администрации не последний пост занимала. То, что кто-то воспринимал это популизмом, его личные проблемы.

- Был в семье не самый простой разговор. Супруга несколько дней молчала, знаете, что это такое (а то!)? Потом долго искала себя… и нашла, работа, близкая к социальной опеке, но уже не государственная. Нет, домашних животных у нас нет… как-то не сложилось.

Захотелось спросить что-нибудь умное. Например, про агломерацию… не станет ли Северодвинск просто районом Большого Архангельска, а функции градоначальника, соответственно, ужмутся до полномочий районного главы. Нет, Скубенко этого не боится, считает себя и свой город самодостаточными. Но что плохого в софинансировании глобальных проектов… например, построить на три города один, но большой аквапарк. О котором столько лет говорят, а воз и ныне там.

Запускаю провокацию – если завтра предложат сделать опять сделать из Северодвинска ЗАТО? С почти коммунизмом за пикетом на въезде, как реакция будет у мэра?

Скубенко пожимает плечами – зачем закрывать то, что когда-то открывали? И куда в такой конфигурации денется бизнес, в котором задействована большая часть северодвинцев… нет, не тот путь.

Пора прощаться. Под самый конец я вспоминаю сценку на мартовском пресс-завтраке с Годзишем. Тогда я спросил главу Архангельска, рассматривает ли он своё участие в выборах губернатора, которые обязательно состоятся в 2020 году. Даже не заморачиваюсь, был тогда ответ. И тут раздалась реплика Рудалёва (БК) – «значит, следующий губер у нас Скубенко».

Так что, прав был Андрюха, спрашиваю, ваши сорок с лишним самое время для продолжения карьеры?

И наталкиваюсь на снисходительный взгляд:

- Сенсации не будет. Я мэром всего полгода, мне мой город нужно сделать лучше, красивее. А вообще, нам всем ещё до Орлова расти и расти…

Надо будет над этим подумать. Завтра.

Выражаем благодарность ресторану грузинской кухни «Старый Тифлис» (проспект Ломоносова, 281) за предоставленное под интервью помещение и отличный «Наполеон» (торт, а не то, что вы подумали).

Леонид Черток

15 апрель 09:04 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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