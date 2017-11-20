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Игорь Годзиш: "Я никому не верю". Глава Архангельска о концессии "Водоканала" и о том, кого расстреляют первым

«Я никому не верю… и это одна из главных установок для любого мэра».

Такой ответ прозвучал от главы Архангельска Игоря Годзиша на вопрос о том, доверяет ли он компании «РВК-центр», которая, как мы помним, получила от Горсовета и городской администрации добро на концессию МУП «Водоканал».

Как же так, продолжал настаивать на своем задавший каверзный вопрос главред ИА «Беломорканал» и участник Ассоциации «Вольное дело» Андрей Рудалёв, по своим политическим убеждениям мечтающий о мировой победе пролетариата. Как же так, ведь нас призывают верить в добропорядочность и открытость компании, у которой какие-то подозрительные офшорные счета.

Ну и что, пожал плечами градоначальник, когда вы вызываете такси и к вам приезжает «Ниссан» вряд ли сами отказываетесь от его услуг на том только основании, что головная контора находится где-то в Японии. Тот же выбор – или патриотизм, или ехать… как правило выбирают последнее. А вспомните нашу нефть (НАО), которую добывают компании с иностранным капиталом.

Да, я им (РВКашникам) не верю, работа у меня такая, но проверю. Вернее, не я, а соответствующие органы, тоже областное Агентство по тарифам и ценам. Прекрасно отдаю отчёт в том, что у бизнесменов на первом плане стоит задача заработать, в данном случае, на нашем городе и его жителях. Но и у города на всякий случай стоит в углу бронежилет.

- Это означает...?

- Это означает то, что в случае невыполнения всех обязательств контракт с «РВК-центр» будет разорван.

- И…?

- И будем искать нового концессионера, другого выхода у нас нет. Кстати, наличие офшорных счетов у «РВК-центр» юридически не является препятствием для заключения подобных договоров, так прописано в федеральном законодательстве. Да, знаю, если что – первый в очереди на расстрел я… такая работа.

Подробный отчёт (с авторскими ремарками) о пресс-завтраке с главой Архангельска читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели от главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока.

01 март 13:41 | : Горячая тема / Политика

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