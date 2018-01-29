Из коридорной системы - в мэры. Неспешный разговор с Игорем Годзишем

Хороший вопрос: как вы шли к своей профессии? С детства, отец у Годзиша работал электромонтёром на стройках, он с ним много поездил. А я-то думал, вопрос о профессии мэра. Кстати, как туда попадают, с каким чувством? Надо будет напроситься на персональное интервью. Считайте это анонсом будущих публикаций…

Это из последнего журналистского чаепития с мэром Архангельска. И вот… напросился.

Сразу скажу, Годзиш меня интересует не столько как начальник площадей, улиц и вообще городского хозяйства, об этом коллеги напишут. Годзиш как человек… пока загадка. По крайней мере, для меня.

Но разговор начал с насущного, горячего:

- Игорь Викторович, в курсе как в воскресенье проголосовал Архангельск?

- Конечно. Явка 57 %, за Путина – 75 %, за Грудинина…

- Всё, достаточно. Вас за это накажут… или наградят? А то разные разговоры ходят.

Городской глава пожимает плечами, как мне кажется, достаточно равнодушно.

- Думаю, не то и не другое. Пришло время делать выводы – почему так. То, что центр города, сосредоточение студенческих общежитий, дали столько процентов за Собчак, было достаточно предсказуемо, как на это повлияешь. Городская администрация работала на явку, но, конечно, без угроз увольнения, только мотивация.

- Стоп, - говорю, - как же так? Два с половиной года назад нас убеждали, что назначенный мэр будет заниматься исключительно городским хозяйством и никакой политики. На деле же получается, что вы в самой гуще…

- А как же иначе, - в свою очередь удивляется Годзиш. - Строить хозяйство без учёта политики невозможно. Вы в курсе, что самый низкий процент дали Маймакса и Соломбала, мягко говоря, не самые благополучные в экономическом и социальном плане районы города? Вот и делайте выводы… вернее, власть будет делать.

(Чуть позже глава города признался, что для него прошедшее воскресенье стало сюрпризом. Сюрпризом приятным в части активности горожан при голосовании за общественные территории в проекте «Городская среда». Около 40 000 избирателей, пришедших голосовать за президента, специально интересовались, где можно выбрать любый их сердцу район Архангельска. Тут я ввернул – а вообще, не много ли новая городская власть советуется с народом по ключевым, часто политическим вопросам (тот же бюст Сталина), не популизм ли это? Кое-кто из бывших (чиновников) считает – пусть ТСЖ занимаются, и хватит с них. Мэр опять удивлён – что тогда сетовать на отсутствие гражданской активности, на наплевательское отношение общества к происходящему вокруг? А обратная связь между властью и населением? Надо убирать буфер, который только мешает. Что ж, это позиция…)

И всё-таки я встречаюсь с мэром не за этим. Вспоминаю известную фразу «мы – родом из детства». Не обязательно из конкретного роддома, но из того, где стал ощущать себя личностью, человеком, в нашем случае Игорем Годзишем.

В биографии архангельского градоначальника написано, что он родился на советской Украине в Хмельницкой области (оттуда и не совсем поморская фамилия). Впрочем, из того нежного периода жизни Игорь Викторович помнит только детский утренник, где выступал в красных штанах (наверное, что-то революционное). А осознанное уже в Северодвинске, куда переехали его родители - отец-электрик оборудовал городскую ТЭЦ. Нет, не за длинным рублём, это вам всё-таки не Нарьян-Мар. По велению сердца, за рабочей романтикой, участвовать в укреплении обороноспособности страны, обычная для того времени ценность. Первые северодвинские воспоминания – длиннющий коридор рабочего общежития… какой уж там длинный рубль. Яркое впечатление - поездки с отцом на объекты. Кстати, школу номер 6, в которой потом учился, излазил вдоль и поперёк ещё на момент строительства.

Каким Игорь Годзиш был учеником, интересуюсь. До 9-го класса на 4 и 5. Два последних года начались проблемы с биологией и немецким. С первой так и не столкнулся в жизни, а вот немецкий жалко, иностранный язык государственному человеку никогда не лишний. Жаль, мы это поздно понимаем… (я о себе тоже).

Короче, такому Годзишу была прямая дорога в Севмаш ВТУЗ. Вот только неудачный год для этого выпал. В 87-м тогдашний генсек Горбачёв отправил всех студентов мужского пола в войска. Первокурсники это знали… представляете, что была за учёба.

- Не боялись попасть в Афган?

- Какой там боялись… скорее, рвались… юношеская романтика в том самом месте взыграла.

Призывнику Годзишу выпал не Афганистан, но тоже круто. Учебка служебного собаководства в посёлке Ерцево (том самом). Потом Коми, Печора, внутренние войска, рота розыска и конвоирования. Интересно? Читайте «Зону» Сергея Довлатова.

- Догоняли? – спрашиваю.

- Догонял.

- И стреляли?

- И стрелял.

Сказано так… как говорит человек бывалый, повидавший. Дослужился до сержанта, но на дембель ушёл рядовым… в армейской жизни чего только не случается. Особенно когда тебе двадцать.

Дембель Годзиш возвращается совсем в другую страну. Северодвинск остаётся закрытым территориальным образованием, но вот снабжение… Будущий мэр вспоминает, как в военной форме шёл по родному городу, вкусно курил «Приму», купленную ещё в печорском военторге, и ловил странные взгляды прохожих мужчин. Потом понял – во взглядах была зависть, Северодвинск поразил табачный дефицит. И не только табачный.

- О возвращении во ВТУЗ уже и речи не было, с моего курса вообще мало кто вернулся к учёбе.

И тут меня что-то торкнуло. Год рождения у Годзиша 1969-й, из армии вернулся в 90-м… да это же судьба Саши Белого из «Бригады», режиссёр которой, между прочим, тоже северодвинец. Да и служба в погранцах и ВВ что-то близкое, по крайней мере, с оружием на ты, экстремальные ситуации не в диковинку.

- Не предлагали пойти в бригаду? - спрашиваю.

Нет, Северодвинск всё-таки не Москва, здесь это началось гораздо позже. Но сразу пришлось включаться в работу, помогать семье, так как уже начались проблемы с зарплатой. Надо же, был твёрдым хорошистом, а пошёл по пути завзятого троечника. Ученик электромонтёра, потом техникум. Но учился не ради диплома, а ради знаний, необходимых в работе, совсем другая мотивация. Куда пошёл трудиться? Конечно, в оборонку, всё-таки северодвинец.

А потом появилась семья, дети. Он для них главный добытчик. В городе кастрюльные бунты, школьников возят обедать на Севмаш, чтобы досыта накормить детей хотя бы раз в день. Электрик Годзиш (чуть позже он станет начальником участка) берётся за любую подработку. Например, за монтаж электрооборудования в частных магазинах, принадлежащих депутату Казаринову, до сих пор всё работает. Интересно, а в самих магазинах помнят, кто дал им первый свет?

- Не было желания бросить всё и уехать за птицей удачи в одну из столиц?

- Был переломный момент в 2002-2003-м, хотелось что-то поменять в судьбе. Нет, не уйти в бизнес, к тому моменту понял про себя, что государев слуга по внутреннему ощущению. Коммерцию попробовал… не моё. Но тут поступило предложение от Александра Петухова, тогдашнего главного энергетика Севмаша. Он ко мне присматривался, присматривался… и решил передать своё место. Жаль, его уже нет с нами, вспоминаю об этом человеке с большой теплотой и уважением.

Главный энергетик огромного оборонного предприятия – это очень круто. Но в 34 года… а как же поступательное движение вверх?

Я почему-то всегда думал, что Годзиша пригласил в областное правительство сам Орлов. Ничего подобного, предложение поступило от Алексея Алсуфьева, бывшего главного инженера Севмаша, перешедшего на работу в обладминистрацию замом по инфраструктурному развитию (сейчас председатель регионального правительства).

- Были сомнения?

- И ещё какие. Особенно у членов семьи. И не на пустом месте, несколько лет я прожил между двумя городами.

Автору, честно говоря, смешно. Для москвича час езды от работы до дома значит «почти рядом с домом». Но здесь это работать в другом городе… особенности провинциальной ментальности.

Итак, Годзиш становится министром ТЭК и ЖКХ (не будем вдаваться в трансформацию наименования его подразделения).

- Вы трудоголик? - спрашиваю.

- Конечно, - отвечает, - другим на таких должностях и делать нечего.

- Ещё какой трудоголик, - вставляет присутствующая на беседе (она же за фотографа) пресс-секретарь главы Архангельска Ирина Буйновская. – Утром прихожу на работу, он уже вторую пачку бумаг просматривает, вечером ухожу – ещё рабочие встречи не закончил, в приёмной народ. Хорошо, жена умная, понимающая…, - тут под строгим взглядом шефа даже пресс-секретарь тушуется.

Но вот поступило предложение возглавить Архангельск.

- Боялись, что местные вас не примут, прежде всего, сотрудники мэрии?

- Не боялся… знал. Это же историческая конкуренция областного центра с городом федерального обеспечения.

Задаю провокационный вопрос:

– Только из-за этого от вас ушли все павленковские замы?

Нет, отвечает, как раз эта их принадлежность никакой значимой роли не играла… для Годзиша по крайней мере. Другое дело, начинал ощущать, что мои решения выполняются медленно, люди привыкли к другому ритму работы. А я настаиваю на своём, на то и начальник. Надеюсь, расстались без обид, просто производственная необходимость. И дальше будем с кем-то расставаться, уже с теми, кто пришёл по моему приглашению.

- Ощущаете себя хозяином города?

- Нет. Всё время помню, что это не собственное предприятие.

- Это потому что вы назначенный, - подкалываю.

- Нет, - слышу в ответ, - просто жизненная установка. А вообще прямые выборы – это благо. Прежде всего, для избранного, он всегда может отбиться от претензий процентами голосов, полученных в свою пользу.

Поговорили о приватизации МУПов. Лично мне страшно представить, что будет твориться внутри стопроцентно частного Центрального рынка, если он уже сейчас показывает убытки. Или с той же «Роспечатью»… в практике которой было изъятие тиража, а это уже политика.

Как оказалось, частным Центральный рынок станет весьма относительно, так как главным собственником остаётся город. Что касается «Роспечати», то Годзиш в принципе против любых изъятий, политические вопросы должны решаться по-другому, в равной конкуренции и диалоге.

Тут же мэр вступился и за Плесецкое дорожное управление, на которое этой зимой спустили всех собак. Рассказал, как сразу предупредил директора ПДУ после выигранного последним конкурса на муниципальный заказ – приготовься к тому, что тебе придётся доказывать всему Архангельску своё право на работу. Считает, что доказал. Нет, город убрали от снега не к президентским выборам, так теперь будет всегда.

- А на что может рассчитывать Архангельск? - спрашиваю. - Не в дальней перспективе, в ближайшем обозримом будущем.

Прежде всего, на Арктический форум. Недавно по этому вопросу ездили в Москву, прошлогодняя проба пера была признана удачной. И выделяемые на подготовку миллионы пойдут не только на парадный фасад. Например, на ремонт Почтового тракта и улицы Маслова, куда ни один президент, ни один посол не заглянет. Нет, новые паркетные тротуары вряд ли появятся… хотя вполне удачный бренд для нашего северного города. И ещё международный кинофестиваль «Arctic open». Общались на эту тему с главой региона, есть надежда, что Архангельск наконец перестанут путать с Астраханью… какая же в низовьях Волги Арктика?!

Тут пресс-секретарь Ирина стала деликатно постукивать по часам – 8 вечера, а у мэра ещё деловые встречи. Я спохватился, завершающего вопроса так и не подготовил. Бухнул первое, что на ум пришло:

- Кто для вас Игорь Орлов – шеф или товарищ?

- Товарищ. Старший.

- То есть, если вдруг другая работа…

- …будем так же общаться. По крайней мере, надеюсь.

Хорошо, если так.

...Мэр с пресс-секретарём умчались, а я спохватился – надо же, не спросил про любимый фильм, про киногероя, с которого хочется брать пример… вообще опросник Марселя Пруста выпустил из внимания.

Но потом успокоился. И хорошо, будет повод для новой встречи. Лично мне понравилось…

ВСЕ УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ БЛАГОДАРЯТ РЕСТОРАН «СТАРЫЙ ТИФЛИС» (пр-кт Ломоносова, 281) ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ.

Леонид Черток