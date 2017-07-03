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Порченное "Яблочко". За что политолог Чураков обиделся на губернатора Орлова?

В региональных СМИ продолжают обсуждать политические события в Северодвинске.

Напомним, после избрания по новой схеме (городскими депутатами) главой города Игоря Скубенко внутри регионального политсовета «Единой России» была договоренность провести спикером нового состава Горсовета бывшего градоначальника Михаила Гмырина. Из практических соображений – это даст возможность бывшему начальнику города без спешки передать новому все дела, ввести в курс подводных течений, лично представить людям, с которыми Скубенко придется работать (и не только в северодвинской мэрии), помочь самые трудные первые месяцы с управлением городом.

Но новый состав только что избранного Горсовета выдвинул альтернативную кандидатуру Михаила Старожилова, журналиста и сотрудника «Севмаша». А так как большая часть северодвинских депутатов имеет прямое отношение к этому закрытому предприятию, то они на автоматизме проголосовали «за своего».

Впрочем, никто не отрицает, что мог иметь место и злонамеренный сговор. Подробности читайте здесь.

Однако у Андрея Чуракова, представляющего самого себя политическим экспертом, своё видение ситуации, которое он представил в интервью одному из местных интернет-изданий. По его версии, во всё виноват… губернатор Архангельской области Игорь Орлов, при котором в регионе была введена система сити-менеджерства. По версии Чуракова, и политсовет «Единой России», и муниципальные депутаты исподтишка выражают главе региона вотум недоверия. Хотя по логике вещей именно они должны быть ему благодарны, так как теперь только от их слова зависит – кому стоять во главе того или иного района.

В свою очередь наблюдатели отмечают, что в публикациях Чуракова часто сквозит обида на губернатора Орлова. Когда-то он входил в число его советников, но, что называется, не сошлись во взглядах. Отметим, что взгляды Чуракова напоминают флюгер – если на выборы 2013 года в Архангельское областное Собрание депутатов он шёл от политической партии «Патриоты России», то уже через три годы на выборы в Государственную Думу под лейблом «Яблока», партии с абсолютно противоположной политической платформой. В ходе телевизионных дебатов кандидат-яблочник Чураков не раз называл Россию «страной-изгоем», а также непрозрачно намекал, что команда действующего губернатора работает по предложенной им экономической стратегии, что вызвало, мягко говоря, удивление внутри правительства региона.

В ходе главных парламентских выборов тот же персонаж был замечен в штабах ряда кандидатов партий-конкурентов, где он предлагал свою лояльность в соцсетях за мзду в несколько сотен тысяч рублей, но понимания не встретил.

В Архангельске Чуракова помнят, как телекорреспондента, переходящего с канала на канал (по имеющимся двум) и распространяющего вокруг себя амбре после вчерашнего.

Главная фишка Андрея Чуракова – его якобы школьная дружба с Алексеем Кудриным, хотя старожилы не помнят такого персонажа в компании будущего министра финансов РФ. Впрочем, какое-то время так называемый политолог подвязался в САФУ, где как известно, главой Попечительского совета его покровитель, осваивая несколько миллионов бюджетных рублей в год в качестве директора экспертно-аналитического центра в структуре федерального вуза, но и эта халява довольно быстро закончилась.

Эксперты полагают, что сегодняшние обиды политолога Чуракова на губернатора Орлова – типичный абстинентный синдром, знакомый всем профессиональным наркологам и психиатрам.  

04 октябрь 17:46 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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