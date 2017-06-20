Северодвинск: Кому будет сниться по ночам Михаил Гмырин?

Бывший мэр Северодвинска Михаил Гмырин не прошёл голосование по выборам спикера нового созыва городского Собрания, его с впечатляющим счётом обошёл Михаил Старожилов.

Михаил Аркадьевич обиделся и даже вышел из фракции «Единая Россия». И я его понимаю…

…до этого человек проявил политическую зрелость. Считая себя членом команды губернатора Орлова, первым принял и поддержал отмену прямых выборов глав МО. Мало того, открыто заявил, что не намерен выдвигаться на третий срок, что двумя руками за сменяемость власти. А Гмырин – не Нилов (мэр Архангельска 2001-2005 гг), видно было, что ему нравится руководить городом.

При Путине появилась традиция – те, кто добровольно покидает свой пост главы субъекта Федерации, могут рассчитывать на хорошее трудоустройство. Почему бы эту традицию не перенести на региональный уровень? Вполне логично. Все знают, что внутри региональной «Единой России» была договорённость оставить место спикера за бывшим мэром. Что логично и с управленческой точки зрения – за месяц всех дел физически не передашь, не познакомишь с людьми и обстановкой, не разъяснишь нюансы управления сложным городским механизмом. К тому же ходили разговоры, что через год Гмырин примет участие в больших областных выборах почти с гарантированным успехом (хотя бы по партийному списку). А дальше рвите кресло городского спикера, как хотите.

Но сделали так, чтобы человеку стало больно…

Мишу Старожилова лично не знаю. Только слышал, в основном хорошее. То, что играет в рок-группе, для меня однозначный плюс. Мало того, как выяснилось, он этим летом моего старшего сына на гитару подсадил в онежском молодёжном лагере, отдельное ему за это спасибо. Да ещё и свой браток-журналист, что ещё надо? И тем не менее…

…мне рассказали, что одно время Старожилов возглавлял пресс-службу северодвинской мэрии, как раз при Гмырине. И не сработался с шефом. Почему, выяснять не интересно, чего только по работе между людьми не бывает. Перешёл на «Севмаш». Причём с повышением, что даёт основание предположить – бывший начальник не то, что не мешал, но и дал наилучшие рекомендации. И уже в горсовет избирался в команде «севмашевцев». Они затеяли эту поганку, или «дятловцы», пусть теперь политсовет ЕР разбирается.

А поганка была, и хорошо спланированная. Мне живоописали, какое лицо было у Гмырина, какое лицо у Скубенко, и какие ёрнические у депутатского большинства в зале.

Коллеги из других изданий уже предрекают управленческий коллапс во втором по значению городе региона. Я бы не торопился с выводами. Северодвинск, как когда-то Одесса – имперский город. Его жители всегда помнят о своей исключительности, о надзирающим за их жизнью президентском оке. Поэтому и «Единая Россия», как партия власти, в этом городе весьма условно. Говорят, там более заметны коммунисты, которых в Архангельске не видно – не слышно. И вообще, для города ВПК главная двигающая, направляющая и идеологическая сила – «Севмаш», все остальное даже не крылья, а перья и пух этой птицы счастья. И Гмырин, и Старожилов – люди «Севмаша», как-нибудь между собой разберутся и Скубенко не забудут.

Что касается будущего Михаила Аркадьевича… а не засиделась ли мадам Кононова в сенаторах? Место как раз по его уровню. Плюс традиция...

Леонид Черток