Cтивидор, кухарка и другие. Самые необычные вакансии по Архангельской области

За год в регионах Северо-Запада сильнее всего вырос спрос на госслужащих, педагогов (+31% к августу 2019 года), медицинских работников (+30%), специалистов сфер строительства (+20%) и добычи сырья (+19%). Наряду с традиционными вариантами занятости, каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли самые интересные предложения о работе в разных регионах, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
Отметим, что в других регионах СЗФО есть спрос на более экзотические профессии, такие как – дояр ядовитых змей, грибник, повар-веган, тайный покупатель стройматериалов, помощник гранатометчика…