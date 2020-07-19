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Cтивидор, кухарка и другие. Самые необычные вакансии по Архангельской области

За год в регионах Северо-Запада сильнее всего вырос спрос на госслужащих, педагогов (+31% к августу 2019 года), медицинских работников (+30%), специалистов сфер строительства (+20%) и добычи сырья (+19%). Наряду с традиционными вариантами занятости, каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли самые интересные предложения о работе в разных регионах, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

  1. Телефонист – https://spb.hh.ru/vacancy/39325339 (от 40 000 до 125 000 руб. на руки)
  2. Помощник руководителя мобильные игры – https://spb.hh.ru/vacancy/39368676 (от 80 000 руб. на руки)
  3. Повар в семью – https://spb.hh.ru/vacancy/39293976 (з/п не указана)
  4. Метеонаблюдатель – https://spb.hh.ru/vacancy/39325281 (от 40 000 до 125 000 руб. на руки)
  5. Стивидор – https://spb.hh.ru/vacancy/39238692 (от 40 000 руб. на руки)

Отметим, что в других регионах СЗФО есть спрос на более экзотические профессии, такие как – дояр ядовитых змей, грибник, повар-веган, тайный покупатель стройматериалов, помощник гранатометчика…

29 сентябрь 11:12 | : Экономика

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