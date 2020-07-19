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Отплясала "Маргаритинка". За что было не стыдно

Крупнейшее торгово-экономическое событие региона проходило в столице Поморья с 24 по 27 сентября. «Маргаритинка», как ее ласково называют северяне, состоялась в 19-й раз и собрала более 500 гостей. В течение трёх дней в Архангельске на открытых площадках торговали изделиями народных промыслов, показывали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, пели, водили хороводы, пробовали свои силы в кулачных боях и кузнечном деле.

Эпидемиологическая ситуация повлияла на выбор площадки. В этом году большая часть культурной программы Маргаритинки проходила у Архангельского областного театра драмы им М.В. Ломоносова. Пространство Петровского парка превратилось в улицу с деревянными избами, где шла торговля народными изделиями. В этом году Маргаритинка побила своеобразный рекорд – в Архангельск приехали 555 предприятий и индивидуальных предпринимателей со всей России.

В Петровском парке своё мастерство представили  порядка 80 народных умельцев. Больше 20 мастеров, сменяя друг друга, приглашали всех желающих на бесплатные мастер-классы.

Ремесленники из Архангельска, Устьянского, Коношского, Онежского, Красноборского, Вилегодского, Вельского районов, Верхней Тоймы, Северодвинска, Каргополя, Новодвинска, Котласа и других населённых пунктов области учили плетению из бересты, вышивке, ткачеству, лепке игрушек, изготовлению керамических изделий, куклы - северная Берегиня, деревянного «шаркунка».

Надежда Волкова из села Лешуконское поделилась со всеми желающими секретами ткачества поясов. На ярмарке можно было приобрести и уже готовые её работы.

- Прежде чем ткать пояс, для него ещё нужно сделать основу. На эту тему у меня написано пособие с фотографиями и понятными объяснениями. Вот только издать эту брошюру пока некому. Сейчас я на пенсии, а когда мне было 36 лет, ходила  учиться ткачеству к 70-летней бабушке. Я освоила этот вид творчества, несколько поясов выткала, а потом это дело забросила. 15 лет не занималась, но потом возобновила по сохранившимся записям в тетради. Много поясов сначала было без кистей, а говорят кисть – это душа пояса. Для того чтобы все кисти были разные, ездила по районам, фотографировала, запоминала, использовала в своих работах, - рассказывает Надежда Геннадьевна.

Народные умельцы показали, как делать глиняную игрушку, наносить рисунок на ткань, украшать свой дом народными, поморскими предметами быта.

Кроме мастер-классов успехом пользовались и интерактивы – там, где можно почувствовать себя рыцарем, кузнецом и звонарём.
Гости культурной части Маргаритинской ярмарки  - череповецкая артель кулачных бойцов  «Буза» - два дня устраивала интерактивные занятия для детей и взрослых.

- Мы занимаемся северо-западной традицией боевого искусства, нам интересно все, что касается русского образа жизни, русских ремёсел. На Маргаритинской ярмарке в Архангельске мы представляем несколько наших интерактивных площадок: с гирями, с бревном. Есть у нас площадка колокольного звона, где каждый желающий может попробовать себя в роли звонаря, есть бойное поле, где дети и взрослые могут сражаться гуманизированными палочками, побегать, повеселиться, поучаствовать в молодецких забавах, сразиться с воином в доспехах.  Работает кузница - каждый может попробовать себя в роли кузнеца, - рассказал руководитель артели кулачных бойцов «Буза» Денис Антипов.

По словам руководителя артели, такие интерактивы востребованы не только в Череповце, но во многих городах России.

Перед архангелогородцами выступили актеры театра ростовых кукол «Софит» из Воскресенска со спектаклем «Сударыня Ярмарка». Для  ярмарочных гуляний они привезли в Архангельск 40 ростовых кукол. На уличной сцене  состоялся праздничный концерт коллектива  духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» из Вологды и  Архангельского  городского  оркестра имени В.Н. Васильева.

В рамках культурной программы IX Маргаритинской ярмарки традиционно проходит два смотра — конкурса  среди творческих коллективов области. 
В  фестивале  «А песня русская жива!»  приняли участие более двадцати народных и фольклорных хоров   из Онеги, Каргополя, Лешуконья, поселка Шалакуша Няндомского района. По решению жюри, Архангельскую область в региональном этапе  Северо-Западного федерального округа  представит Пинежский народный хор.

По итогам  конкурса «Маргаритинские смотрины»  любительским коллективам из Архангельска,  Каргопольского , Красноборского , Вилегодского, Холмогорского , Лешуконского , Приморского, Пинежского районов  будет рекомендовано подать документы на подтверждение звания «Народный».

От редакции: Культурная программа стала наименее критикуемой частью Маргаритинской ярмарки этого года. Об очевидных провалах организационной и торговой частей читайте здесь.    

29 сентябрь 07:24 | : Экономика

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