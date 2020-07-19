"Нужно срочно спасать Маргаритинку!". Мнение топ-фермера

Только что отгремела, отшуршала дензнаками Маргаритинская ярмарка, восставшая из небытия в самом начале нулевых и заявленная при губернаторе Ефремове как символ возрождения традиционного поморского фермерства. В этом нелёгком для всей российской экономике году её проведение долгое время оставалось под вопросом. И всё-таки, рискнули.
Впечатление у покупателей… разные. Кто-то радовался культурной программе после молчаливого лета. Кто-то качал головой на цены. Кто-то возмущался – какая это северная ярмарка, если торгуют на ней в основном гости с юга и Дальнего Востока. Но на то они и обыватели, на всех не угодишь.
Мы же предоставляем слово профессионалу, ищущему (и находящему) в организации главного осеннего праздника торговли системные ошибки. Вплоть до обращения к новому губернатору.
- Если посмотреть, сколько моих статей напечатано по теме Маргаритинской ярмарке, то можно признать, что именно я являюсь главным специалистом по ней. И отчасти это так – ведь я был одним из инициаторов её воссоздания и по роду своей деятельности должен следить за её работой.
Естественно, не могу не высказать своё мнение о том, как она прошла в текущем 2020 году.
Скажу сразу, мои опасения, изложенные ещё в начале лета этого года, подтвердились.
http://rusnord.ru/economic/48047-margaritinskaja-jarmarka-v-lapah-darmoedov-mnenie-jeksperta.html
Во-первых, поясню, почему для ярмарки плохо, что она проходит на разных площадках, несмотря на то, что для людей это удобно.
Сегодня вся торговля, в отличие от чиновников, знает, что чем крупнее торговый объект, тем больше в нём покупателей, тем выше продажи у всех продавцов этого объекта. Именно поэтому сегодня закрылись небольшие магазины, а в самых больших ТЦ от народа не протолкнуться.
С ярмаркой ситуация такая же. Их исстари и проводили для того, чтобы люди в одном месте могли купить множество разностей – к ним тянулся народ по этой же причине. И, чем крупнее ярмарка была, тем больше туда съезжалось и продавцов, и покупателей.
Что мы видим в Архангельске?
Задавшись обойти все места проведения ярмарки в этом году, я смог осилить лишь 5 площадок, благо что в большинстве своём они расположены в центре. Ну и до Норд-Арены добрался. На всё это ушло около 4-х часов, и это при том, что к товарам я не приглядывался и шёл достаточно быстро вдоль рядов. Видео ярмарки, которое мне удалось снять во время этого забега, скоро выложу.
Естественно, что простой обыватель – он же главный покупатель на этой ярмарке – посетить сможет не более 1-2-х площадок. На большее у него не хватит ни времени, ни сил. И, скорее всего, он посетит те площадки, которые расположены ближе к его дому. В этот раз их организовали практически во всех округах города – заявлено было, что они пройдут и на Сульфате, и на Левом Берегу, и в Цигломени, и в Соломбале, и на Варавино. Не знаю, что там было, и как они выглядели, но доехать из центра города туда возможностей не было.
Но это говорит и о том, что покупатели на остальные площадки из этих районов города не поехали! А значит – торговля не смогла реализовать весь свой товар. И приведёт это к тому, что в следующий раз вкладываться в участие в Маргаритинской ярмарке многие не будут.
Именно такая же ситуация была и в прошлом году – в результате плохого спроса многие торговцы говорили, что больше к нам на Маргаритинку не ногой. И действительно, количество участников опять сократилось, об этом свидетельствуют даже официальные источники. Если так будет продолжаться, то вскоре на ярмарку никто уже приезжать не будет!
Таким образом приходим к выводу, по крайней мере торговая часть ярмарки должна находиться в одном месте! И это место не должно быть на окраине – в Норд-Арену большинство ехать отказывается. Архангельску нужно срочно начинать строительство полноценного ярмарочного комплекса рядом с центром города! И величина его площадей должна быть больше Норд-Арены кратно! Этот павильон годится лишь для концертов и других немноголюдных мероприятий, а пытаться запихнуть в него ярмарку – глупо!
Но и возвращать ярмарку на улицу Выучейского, где она проходила раньше, ни в коем случае нельзя. Слава Богу, что этот бардак закрыли. Непонятно, почему до сих пор не закрыт для торговли Дворец Спорта Профсоюзов, где вместо спорта весь год торгуют на закрытом щитами льде арены. Но это уже другая история.
Лучшее место для строительства ярмарочного центра – Архангельского ВДНХ – это территория между рекой и проспектом Ленинградский, от стадиона Буревестник до Водоканала. Площадь достаточно большая и может поместить в себя все сооружения и громадную автостоянку для посетителей. Знаю, что чиновники это место хотят дорого продать под очередной Торговый Центр, заработав себе хорошие откаты, но тут нужно для города постараться.
К этому нужно идти – без настоящего ярмарочного-выставочного центра Архангельск не будет восприниматься как столичный город! И Маргатитинка без нормальной площадки никогда не станет тем, чем она была в прошлом – крупнейшей международной ярмаркой страны, обеспечивавшей ежегодно огромный товарооборот всей стране!!!
Сегодня ярмарка представляет жалкое зрелище – лишь чиновничьи отчёты приписывают какие-то запредельные объёмы якобы на ней проданного. Сами посудите, смешно писать о более 300 тоннах проданного картофеля на ярмарке. Ведь мы понимаем, что такое количество корнеплодов должно было вместиться в не одну сотню гружёных фур! А на ярмарке в лучшем случае их бывает десяток… И так со всем остальным.
И ещё один момент важен - пока проект строительства ярмарочного центра в Архангельске воплотится в жизнь, столько воды утечёт... Нам нужно уже сейчас создать пусть и небольшую, но ярмарку для местных производителей! Кто не в курсе, основная проблема у наших фермеров – отсутствие рынка сбыта собственной продукции. В школы и детсады её продать невозможно, в торговые сети тоже, и главное – на территории области нет ни одного специализированного сельскохозяйственного рынка!
Такой рынок можно создать в пустующем здании МРВ, недавно приобретённом правительством области в областную собственность. Обращаюсь к губернатору Цыбульскому – услышьте просьбу от малых производителей области! Дайте нам это здание для организации фермерской торговли! Коммунальные платежи мы оплатим, а с арендой нам должны будут помочь муниципалитеты, чьи производители и будут реализовывать там свою продукцию бесплатно!
Такая форма господдержки есть, но она действует лишь для частных ярмарок. А нам нужно сейчас поддержать людей, и тогда они начнут увеличивать свои хозяйства – появятся платежи в бюджеты и область сможет, как и в былые годы, говорить, что действительно у нас есть местные продукты. Пока же всё не так…
Это уже не первое обращение к губернатору области от производителей, надеюсь, что оно станет первым, на которое он откликнется! Пора уже начинать слушать не чиновников, угробивших всё, за что ни брались, а тех, кто хочет исправить ситуацию!
На всякий случай, мой телефон – 8950-256-25-75. Жду!
Михаил СИЛАНТЬЕВ
Директор ассоциации «Фермеры Русского Севера», Председатель регионального отделения «Союза Садоводов России»
(на фото: так выглядела «Норд-Арена» в самый разгар ярмарочной торговли)