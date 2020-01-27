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Тоска без трески. Где больше всего платят в Архангельской области?

В следствии угрозы коронавируса, связанного с ней карантина, самоограничений и, как следствие последнего, проблем в малом и среднем бизнесе, часть жителей Архангельской области задумалась о смене работы, а то и глобально сферы деятельности.

Так вот, в Архангельской области самые высокие зарплаты платят в следующих областях:

  • транспортное и военное машиностроение – 63 тысячи рублей,
  • сухопутный транспорт – 57 тысяч рублей,
  • сельское и лесное хозяйство – 55 тысяч рублей.

Обращаем внимание читателей, что в этот список не вошло рыболовство и рыбная промышленность, так как в рейтинг попадают сферы деятельности, в которых заняты на менее 2% населения региона.

Из чего можно сделать вывод – из классического поморского набора «доска, треска, тоска» исчез, как минимум, один пункт.

Зато с тоской здесь все более чем в порядке, если учесть массовую отмену зрелищных мероприятий.

 

23 март 11:34 | : Экономика

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