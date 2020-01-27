Тоска без трески. Где больше всего платят в Архангельской области?

В следствии угрозы коронавируса, связанного с ней карантина, самоограничений и, как следствие последнего, проблем в малом и среднем бизнесе, часть жителей Архангельской области задумалась о смене работы, а то и глобально сферы деятельности.
Так вот, в Архангельской области самые высокие зарплаты платят в следующих областях:
Обращаем внимание читателей, что в этот список не вошло рыболовство и рыбная промышленность, так как в рейтинг попадают сферы деятельности, в которых заняты на менее 2% населения региона.
Из чего можно сделать вывод – из классического поморского набора «доска, треска, тоска» исчез, как минимум, один пункт.
Зато с тоской здесь все более чем в порядке, если учесть массовую отмену зрелищных мероприятий.