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Осторожно: Поморье закрывается. Культурная жизнь уходит в on-line

Подписан приказ об отмене всех мероприятий в национальных парках «Кенозерский» и «Онежское Поморье» до 30 апреля с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. При необходимости, запрет на посещения будет продлен.

Как сообщает руководство нацпарков, в дни вынужденного простоя сотрудники займутся текущим ремонтом, реставрацией, созданием новых экспозиций.

Пока принимаются заявки на организованный экскурсии на летние месяцы… без обязательств.

Так же ожидается, что в ближайшие дни приостановят свою работу кинозалы областного центра.

Культурная жизнь Поморья уходит в on-line.

23 март 10:39 | : Культура

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