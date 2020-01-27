Архангельский застройщик объяснил северодвинским ветеранам, что их ждет в "квартале №100"

Встреча в городском Совете ветеранов войны и труда стала первым среди запланированных мероприятий по информированию населения Северодвинска о масштабном инвестиционном проекте, который предусматривает создание на участке между ЦУМом и драмтеатром у озера Театральное общедоступного парка, строительство «под ключ» детсада и нового, современного жилья.
С активом ветеранской организации города корабелов пообщался председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. Неравнодушных северодвинцев интересуют планы комплексного развития квартала № 100. Беспокойство вызывают различные слухи, которые ходят вокруг проекта, а также недостоверные сведения, распространяемые с помощью соцсетей. Поэтому Александр Фролов в самом начале встречи заявил, что готов ответить на любые вопросы и предоставить всю необходимую информацию «из первых рук».
Он рассказал, что инвестиционный контракт между администрацией Северодвинска и холдингом «Аквилон Инвест» закрепляет обязательства инвестора по строительству детсада и благоустройству общедоступной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Инвестиции в социальные объекты увеличены до 10,3% от общего объема привлекаемых внебюджетных средств, который составит 2,23 млрд. рублей. В том числе 160 млн рублей будет направлено на строительство детсада, и 70 млн – на обустройство парка и берегоукрепление. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет. Также здесь будет построено до 50 тыс. кв. м. нового жилья.
Депутат городского Совета Северодвинска Александр Гришин рассказал, что специально запросил в администрации Северодвинска градостроительные планы 1980-90-х годов по данному участку. Ветераны смогли посмотреть документы, когда-то имевшие гриф «Для служебного пользования». Еще проектом планировки центра города 1984 года на этой территории предполагалась многоэтажная застройка. Вариант 1992 года предусматривал размещение микрорайона из 16 жилых домов высотностью до 12 этажей, общей площадью более 60 тыс. кв. м. И выполнили эти проекты специалисты института «Ленгипрогор» в рамках тогдашнего Генерального плана Северодвинска. Так что разговоры в соцсетях о «мудрых предшественниках, зарезервироваших весь участок для парка» не имеют под собой каких-либо оснований.
- Предложения по парку тоже были, но появились они во время предвыборной кампании. Выгодно было говорить и обещать, а в итоге что сделано? – напомнил Александр Гришин. – Сейчас появился инвестор, готовый вложить средства, сделать все по закону, в определенные, четко зафиксированные сроки. Это уже не пустые обещания. И отвечая на вопрос «зачем дома», хочу сказать - раз строят и с каждым годом все больше, значит, новое жилье северодвинцам нужно, оно востребовано. А что касается старого города, то как инженер-теплоэнергетик отмечу, что там, где были двухэтажные деревянные дома мощности для многоэтажного строительства недостаточно, сети старые.
- Жилье – это самое важное, самое необходимое, чтобы город жил и развивался, - заговорили ветераны. – Мы обеими руками за такой проект, который, к тому же, помимо жилой застройки предполагает еще и парк, и берегоукрепление, и новый детский сад. И который не останется лишь на словах.
Александр Фролов подтвердил, что квартиры в новостройках, действительно, востребованы, и что темпы жилищного строительства в Северодвинске постоянно растут с тех пор, как компания пришла в город корабелов в 2013 году.
- Когда создавался фор-эскиз проекта, мы еще не были знакомы с советскими планами застройки этого квартала. Но наш земляк, известный архитектор Михаил Мамошин предложил похожее решение. Значит, оно лежит в общем русле градостроительного развития Северодвинска, - отметил Александр Фролов.
Новый проект, конечно, отличается от того что предлагалось в 1980-е годы. Жилая застройка будет гораздо менее плотная (всего 9 домов, а не 16), и вопреки распространяемым слухам, меньшей этажности (максимум 9 этажей, а не 12). Значительная часть территории отводится под парковую зону и детский сад.
– Важно отметить, что компания-застройщик зарегистрирована в Северодвинске и будет платить налоги в городской бюджет. Также мы планируем привлекать местных подрядчиков и кадры, заказывать материалы и конструкции на местных предприятиях, в том числе на Северодвинском заводе строительных материалов, - отметил Александр Фролов. – По парковой зоне для нас как инвестора очень важно максимально учесть все пожелания горожан, получить от них «обратную связь», чтобы не делать того, что людям не нужно.
Прежде, чем высказать свои пожелания, ветераны задали вопросы, на которые ответил Александр Фролов.
- Сколько магазинов будет там?
- Нисколько – если речь о строительстве торговых центров. Проект включает рекреационную зону, детсад и жилые дома. Помещения общественно-делового назначения на 1-х этажах будут только вдоль пр. Ломоносова.
- Как будут обустроены выезды от жилых домов?
- Сейчас проект детально прорабатывается с учетом пожеланий администрации города и действующей транспортной схемы. Мы понимаем, что этот вопрос обязательно встанет у покупателей квартир. В эскизном варианте предусмотрено два широких внутриквартальных проезда с выездами на ул. Ломоносова. Возможно, их будет три. Также будут подъезды к детсаду и парку. В любом случае мы будем готовить проект в соответствии с градостроительными нормами и регламентами Северодвинска, а они очень строгие.
- Одна из самых острых проблем – парковки автомобилей. Куда их будут ставить?
- Для каждого дома предусматривает подземный паркинг. Это достаточно сложные работы, особенно на северодвинских грунтах, однако мы к ним готовы, потому что они помогут решить проблему с автомобилями. Кроме того предусматриваются наземные гостевые парковки и отдельная стоянка для посетителей парка, который как пешеходная зона будет закрыт для машин.
- А лодочная станция будет? Раньше планировали, - прозвучал вопрос ветеранов.
- Мы готовы вложиться и в нее, если она войдет в список пожеланий горожан, - ответил Александр Фролов.
- Давайте смотреть на вещи здраво, - вступил в диалог Александр Гришин. - Помечтать, побыть идеалистами – это, конечно, хорошо, но не нужно забывать, что озеро рефулерное, еще в проекте 1992 года было сказано, что для его очистки понадобится откачать 660 кубометров ила. Представляете, сколько его там сейчас и сколько нужно средств на очистку. Мы природное-то озеро – Чаячье – почистить не можем. Мне кажется, нужно подходить с позиции здравого смысла. Во всем. Например, предлагают фонтаны сделать. Фонтан есть у драмтеатра, у ЖК «Парус» будет еще один, зачем еще один в парковой зоне? Каток тоже есть у ЦУМа. И лодочная станция, наверное, нужна, но точно не здесь.
Кстати инвестор берет на себя обязательства по финансированию строительства инженерных сетей, включая локальные очистные сооружения ливневой канализации, которой будет оборудован весь участок. Не остались без ответа вопросы о сроках реализации проекта – он рассчитан на 7 лет, и сначала будут сданы детсад и парк, а уже потом жилье, о берегоукреплении - будет выполнено на всем протяжении от ЦУМа до драмтеатра. Кроме того, будут оборудованы специальные закрытые площадки для твердых коммунальных отходов с размещением на них контейнеров для раздельного сбора мусора.
- Мы посмотрели документацию, эскизы проекта. Получили ответы на волнующие жителей вопросы, в частности о парковочных местах для автомобилей, об объемах строительства жилья. В целом это вариант, который был бы приемлем для многих жителей Северодвинска, - считает директор Дома быта ветеранов Ангелина Смирнова.
Депутат Александр Гришин напомнил, что в Северодвинске есть несколько готовых проектов обустройства рекреационных зон. Например, это городской Приморский парк на берегу залива Параниха Белого моря, который станет самым большим в городе:
- Берег моря - это идеальное место для большого городского парка. Разработан проект, по федеральной программе «Комфортная городская среда» выделено 39 млн рублей, в этом году планируется благоустроить территорию площадью в 2 га, установить здесь монумент - рубку атомной подводной лодки. И дальше территория позволяет расширить парк до 4,5 га, планомерно его развивать и обустраивать. Мое мнение: неразумно хвататься за новые территории, не доведя до ума то, что начали. Говорят - хотим парк на всей площади между ЦУМом и Драмтеатром. А кто будет его создавать, когда и на какие средства? Ведь понадобится тогда минимум в 5 раз больше денег, чем на Приморский парк выделено. 40 лет здесь ничего не было, и можно еще столько же ждать, а участок в центре города так и останется заброшенным пустырем.
В целом встреча прошла с максимальной пользой. Неравнодушные северодвинцы получили ответы на все вопросы. А холдинг «Аквилон Инвест» продемонстрировал готовность к открытому диалогу с горожанами.
- Это территория, которая давно требует внимания, требует благоустройства. Нашлись инвесторы, и мы в принципе одобряем проект, который нам представили. Это вселяет надежду, что работа будет проведена серьезная масштабная и соответствующая требованиям жителей Северодвинска, поскольку предусмотрены и социальные объекты и жилое строительство и обустройство всей территории, - подчеркнула член президиума городского Совета ветеранов Татьяна Струкова.
- Реакция людей была положительная. И самое главное, что на все вопросы, которые были заданы, даны конкретные, правдивые ответы. Я думаю, что это очень важно и такие встречи мы планируем проводить регулярно, - подвел итог Александр Фролов.
Более 30 лет участок между ЦУМом и драмтеатром был заброшенным пустырем с дурной славой. В текущем году планируется разработать и утвердить проекты планировки и межевания территории участка, провести кадастровые работы, выполнить инженерные изыскания, получить техусловия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям, а также согласовать проект рекреационной зоны – парка с берегоукреплением. И начать строительные работы.