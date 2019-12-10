Где ищут работу женщины Архангельской области (гендерное, восьмимартовское)

В России с 2013 года в текстах вакансий официально запрещено указывать любые дискриминационные требования к соискателям, включая пол, возраст, семейное положение и иные нюансы, никак не связанные с профессиональными или деловыми качествами кандидатов. Однако, судя по данным опроса Службы исследований HeadHunter, 96% работодателей все-таки делали выбор в пользу кандидатов определенного пола. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, в каких сферах открыто наибольшее количество резюме женщин в Архангельской области, на какой уровень зарплат они рассчитывают и какие ключевые качества считают своими сильными сторонами.
Больше всего соискательниц женского пола насчитывается в сферах домашнего персонала, в их числе репетиторы, домработницы, няни и т.п. (на 92% «женских» резюме приходится 8% «мужских»), бухгалтерии (90%), в салонах красоты (87%), а также в профессиональных областях управления персоналом (80%), медицины и фармацевтики (79%), науки и образования (77%), среди административного персонала – это офис-менеджеры, делопроизводители, секретари и т.д. (76%). В консультировании, продажах, банковском секторе, страховании, маркетинге, рекламе и PR, на государственной службе и в гостинично-ресторанном бизнесе в Архангельской области тоже преобладают женщины. Относительный гендерный баланс соблюдается в сферах искусства, развлечений, массмедиа, закупок и юриспруденции, в которых соотношение резюме мужчин и женщин, примерно, равно. Во всех остальных профессиональных областях, включая высший менеджмент, производство, строительство, транспорт и остальных превалируют кандидаты-мужчины.
Интересно, что уровень ожидаемых заработных плат в резюме женщин куда ближе к реалиям рынка труда в Архангельской области, чем у мужчин. В среднем у соискательниц прекрасного пола финансовые ожидания на 27% ниже, чем у работников-мужчин. Среди представителей рабочего персонала (40 000 рублей в резюме мужчин vs. 21 000 рублей у женщин), производственных работников (50 000 рублей vs. 35 000 рублей), ИТ-специалистов, банковских служащих и кандидатов из автобизнеса (50 000 рублей vs. 30 000 рублей) этот разрыв еще больше. В меньшей степени различны зарплатные ожидания кандидатов обоих полов из сфер маркетинга, рекламы, PR (в среднем 30 000 рублей), науки и образования (30 000 – 32 000 рублей), искусства и массмедиа (30 000 – 34 000 рублей) и закупок (35 000 – 40 000 рублей).
Стаж работы 45% соискательниц из Архангельской области, открывших резюме на hh.ru в 2020 году, насчитывает более 6 лет. При этом каждая четвертая работница не имеет профессионального опыта вовсе. К числу ключевых навыков, указанных в резюме женщин в нашем регионе, относятся: работа в команде, грамотная речь, организаторские навыки, деловая переписка, управление персоналом, ведение переговоров, владение программой «1С: Предприятие 8».