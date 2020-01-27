Министру Карпунову поставили на вид. Больная раком архангелогородка намучилась с лекарствами

Женщину, мужественно борющуюся с онкологическим заболеванием, стали обеспечивать жизненно необходимым ей лекарством ибрутинибом только после вмешательства региональной прокуратуры.
До этого семейная пара была вынуждена покупать недешевый препарат за собственные деньги, хотя его бесплатное получение гарантировано 41-й статьей так горячо обсуждаемой в эти дни Конституцией РФ.
У архангельского Минздрава, как обычно бывает в подобных конфликтах, нашлось объяснение.
Пресс-служба Архангельской областной прокуратуры:
— По информации областного Минздрава, выдача лекарства пациенту, страдающему онкозаболеванием, прекращена ввиду прохождения этим препаратом процедуры подтверждения государственной регистрации и отсутствия его на фармацевтическом рынке. Эти обстоятельства по Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» не являются препятствием для отказа в обеспечении граждан жизненно необходимыми лекарственными препаратами.
Министру регионального здравоохранения Антону Карпунову в который раз было «поставлено на вид» и предписано «устранить недочеты».
К слову, это далеко не первый случай, когда онкологические больные, проживающие на территории Поморья, имеют проблемы с получением жизненно необходимых лекарств.
Наблюдатели высказывают подозрение, что профильные чиновники за экономию средств получают премии…