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Срыв экологической реформы в Архангельске: Мусор некуда девать

Общество ежедневно обсуждает, так называемую, «мусорную реформу», объявленную президентом Российской Федерации.

Часть населения считает, что ничего делать не надо, пусть идет, как идет, и готова с этим тезисом выходить на улицы. Не обращая внимания на то, что действующие полигоны по хранению ТКО в городах Большой агломерации (Архангельска, Северодвинск, Новодвинск) давно исчерпали свои ресурсы.

Более конструктивная часть согласна с тем, что время реформы назрело давно, просто надо скорректировать механизмы её внедрения.

Особой популярностью пользуется программа строительства мусороперерабатывающих заводов. В Архангельске предприятие этого типа (единственное) перерабатывает в год примерно 13 тонн отходов, собирая их в фирменные контейнеры. Что, естественно, критически мало.

Согласно принятой правительством области и утвержденной региональными депутатами территориальной схеме, с 1 января будущего года АМПК должен принимать на переработку до 110 тонн отходов в год, т.е. почти в ДЕСЯТЬ раз больше. И это предельная норма, на которую рассчитаны мощности комбината.

Однако переработка отходов – это целый цикл, куда, кроме непосредственно производственных мощностей включены также людские ресурсы (штат предприятия), логистика, транспортные потоки и т.д.

  На начальном этапе АМПК вообще был исключен из территориальной схемы – разработчики проекта посчитали, что он и так самостоятельно занимается сбором отходов и их переработкой. Позже региональное Министерство природных ресурсов опомнилось и включило комбинат в общую концепцию. Проблема в том, что в документе были завышены его производственные возможности. Или случайно, или чиновникам, как обычно, захотелось покрасоваться перед Москвой солидными цифрами в будущих отчетах.

Посему велика вероятность, что уже с 1 января 2020 года на АМПК переработки, как таковой, не будет. И будет на его территории только перегрузка доставленных отходов для последующей транспортировки их на полигон. Тем не менее, население заплатит и за их переработку, заложенную в тарифе.

Но АМПК, имеющий ограниченные мощности и площади, скорее всего, просто закроет свои ворота, чтобы самому не утонуть в мусоре. А все красивые планы по отдельно сортировке каждого вида и их переработке с солидными цифрами объемов так и останутся на бумаге.

И как вам такое начало «реформы»?

18 декабрь 14:19 | : Экономика / Скандалы

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