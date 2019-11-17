Хроники капремонта: Архангельск, Новодвинск, Приморский район

Приморский район: Программа капремонта 2019 года выполнена на 94%
Подрядной организацией ООО «Дельта-Строй» предъявлены комиссии работы по капитальному ремонту плоской крыши на улице Катунина,5 в поселке Катунино Приморского района. ООО «Дельта-Строй» работает по капремонту в Архангельской области с 2018 года.
Произведена замена кровельного покрытия с устройством примыканий и заменой колпаков вентиляционных шахт.
Основная часть работ (с 1-го по 4-й подъезд) принята еще 25.12.2018. Остальные работы - на захватке над 5-м подъездом, начатые в 2018 году в первую очередь, изначально были выполнены с нарушениями технологии, из-за чего не были приняты - их пришлось переделывать.
В ходе производства и после проведенных приемок работ, по имеющейся у Фонда информации, протечка произошла только по одной квартире из всего дома (а это 75 квартир, из которых 15 квартир - верхние), что, несмотря на затянувшиеся сроки, тем не менее, свидетельствует о неплохом качестве исполнения. По залитой квартире вопрос с жильцами был урегулирован еще в ходе работ.
Сроки выполнения работ по договору - с 03.08.2018 по 01.07.2019. Работы приняты 06.12.2019.
Ранее подрядными организациями ООО «Архспецмонтаж» и ООО «ОтделТрест» в этом доме был произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения.
Дом по улице Катунина – последний МКД и краткосрочной программы капремонта текущего года в МО «Катунинское».
Отметим, что программа капремонта 2019 года по муниципальному образованию «Приморский район» близка к завершению. Сегодня процент ее выполнения по видам работ составляет 94%.
Архангельск: На Воскресенской,81 завершены все виды ремонтных работ по инженерным системам
На прошлой неделе здесь был подписан акт приемки работ по приему в эксплуатацию внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения. Ранее комиссией были приняты работы по инженерным системам водоотведения, теплоснабжения и холодного водоснабжения. Таким образом, вся инженерка на Воскресенской,81 отремонтирована 100-процентно – в том числе по стоякам.
Работы по системе горячего водоснабжения вела подрядная организация ООО «АС-Групп», работающая по контракту с Фондом капремонта Архангельской области.
Сроки окончания работ были затянуты, но нарушение отчасти обусловлено подтоплением подвального помещения, неоднозначной позицией собственников по предоставлению доступа для производства ремонтных работ. Так, по двум стоякам собственники отменили свой отказ от производства работ по причине возникновения на старом стояке аварийной ситуации.
Также на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту крыши данного дома.
Архангельск: Приняты работы по капремонту фасада на ул.Химиков, 5
Работы, начатые весной 2019 года, выполняла подрядная организация Фонда капремонта Архангельской области ЗАО «Северная Роза».
«Едва приступив к работам, подрядчики столкнулись с двумя серьезными проблемами, - рассказывает куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Дарья ГЛАДЫШЕВА. – Во-первых, многие панели с наружной стороны сильно крошились и разрушались – в отдельных местах все посыпалось до слоя утеплителя. Во-вторых, межпанельные швы фасада имели разную глубину и ширину, а также не имели четкой горизонтали относительно высоты и длины фасада. Приходилось восстанавливать края панелей и выравнивать швы под одинаковые размеры, чтобы придать фасаду должный вид».
Несмотря на неблагоприятное лето с затяжными дождями и возникшие технические проблемы, подрядчик выполнил работы по договору и предъявил их комиссии.
По словам старожилов микрорайона Первых пятилеток, дом на Химиков, 5 был одним из первых панельных зданий, построенных на территории Архангельской области. Теперь, с красивым фасадом и приведенными к единому стилю балконами, оно снова радует глаз.
Новодвинск: На ул.Уборевича,6 приняты работы по капремонту кровли
После некачественного произведенного в 2018 году капитального ремонта подрядная организация ООО «Консул» в рамках договора переделала выполненные ранее работы.
Основная часть работ ООО «Консул» была выполнена в 2018 году, но тогда стяжку и кровельное покрытие комиссия не приняла, так как было выявлено некачественное выполнение работ.
В 2019 году подрядная организация доделали стяжку и кровлю. Куратор работ по Новодвинску, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антон ТЕРЕНТЬЕВ отмечает, что в текущем году работы подрядчиком велись без серьёзных замечаний. Так как в договор не вносили изменения по срокам, то имеется годовая просрочка. Поэтому в отношении подрядной организации Фондом будет вестись претензионная работа.
На текущую дату программа капремонт 2019 года по Новодвинску выполнена на 74% по видам работ и на 63% по МКД, до конца декабря выполнение будет 100-процентным.
Так, уже на завтра, 18 декабря, назначены приемки работ по капремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в домах на ул.50 лет Октября,52а/, Ломоносова, 5 и Уборевича, 32. В высокой степени готовности и оставшиеся объекты 2019 года: